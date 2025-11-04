Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

La primera jornada del Tucumán Open WTA 125 tuvo un cierre inmejorable para el tenis argentino. En el partido que bajó el telón de este lunes, Julia Riera protagonizó un debut soñado al superar con autoridad a la ucraniana Valeriya Strakhova (352ª) por 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La pergaminense Julia Riera debutó con una contundente victoria ante la ucraniana Valeriya Strakhova, a quien venció 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego. “Estuve tranquila y prolija todo el partido”, destacó la tenista de 23 años, que avanzó a los octavos de final del WTA 125 de Tucumán. Riera, actualmente 183ª del ranking WTA, enfrentará en la próxima ronda a la ganadora entre Carole Monnet y Gergana Topalova. Gran inicio de “Juli” en casa, demostrando su nivel y solidez. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Pergamino #WTATucumán #TenisArgentino #TucumánOpen #OrgulloPergaminense #Deporte #WTA"
View this post on Instagram