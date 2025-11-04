Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

La primera jornada del Tucumán Open WTA 125 tuvo un cierre inmejorable para el tenis argentino. En el partido que bajó el telón de este lunes, Julia Riera protagonizó un debut soñado al superar con autoridad a la ucraniana Valeriya Strakhova (352ª) por 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego.

Con esta victoria, la pergaminense de 23 años, actualmente 183ª del ranking WTA, avanzó a los octavos de final , donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la francesa Carole Monnet (168ª y octava preclasificada) y la búlgara Gergana Topalova (445ª).

Riera, que venía de alcanzar los cuartos de final del WTA 125 de Cali (Colombia) la semana pasada, mostró desde el primer punto una notable superioridad. Segura desde el fondo y precisa con su servicio, la argentina no dio opciones a Strakhova, quien nunca logró encontrar ritmo en el partido.

“Creo que estuve muy prolija durante todo el partido. Ella jugó bastante mal, la bola me venía despacio pero no quería apurarme. Elegí jugar tranquila, prolija, para que salga como salió el partido” , analizó Riera en diálogo con Tendencia de Noticias. “Recalco eso, que estuve todo el partido tranquila y no me apuré; si no, por ahí se complicaba”, agregó “Juli”, satisfecha por su rendimiento.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La pergaminense Julia Riera debutó con una contundente victoria ante la ucraniana Valeriya Strakhova, a quien venció 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego. “Estuve tranquila y prolija todo el partido”, destacó la tenista de 23 años, que avanzó a los octavos de final del WTA 125 de Tucumán. Riera, actualmente 183ª del ranking WTA, enfrentará en la próxima ronda a la ganadora entre Carole Monnet y Gergana Topalova. Gran inicio de “Juli” en casa, demostrando su nivel y solidez. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Pergamino #WTATucumán #TenisArgentino #TucumánOpen #OrgulloPergaminense #Deporte #WTA"

Además, Riera valoró la oportunidad de disputar un torneo de esta magnitud en el país. “Es súper importante, no solo para mí sino para todas las argentinas. Muy feliz de jugar acá cerca, en casa; a Tucumán lo siento como casa también porque he venido un montón de veces. Contenta de que venga mucha gente a mirar; el marco de público fue muy lindo”, expresó.

La pergaminense cerró la jornada en la cancha central, levantando los ánimos de los espectadores locales tras la derrota de Lourdes Carlé (128ª), quien cayó ante la chilena Antonia Vergara Rivera (458ª) por 6-2 y 6-4.

Berta Bonardi se despidió en la qualy

Berta Bonardi (691ª), no logró ingresar al cuadro principal del Tucumán Open. En la clasificación, la pergaminense cayó este lunes ante la búlgara Gergana Topalova (445ª) por 5-7, 6-3 y 7-5, tras un disputado encuentro. Bonardi había comenzado con buen pie al llevarse el primer set, pero Topalova reaccionó y dio vuelta el partido. Bonardi llegó a San Miguel de Tucumán luego de firmar la semana pasada una destacada actuación en el torneo ITF W35 de Neuquén, donde alcanzó las semifinales.