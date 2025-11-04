martes 04 de noviembre de 2025
    • Rojas: un obrero sobrevive a grave accidente y recupera su salud con fe y esperanza junto a su familia.

    Sergio Palmieri sufrió severas quemaduras tras un accidente doméstico. Tras más de 20 cirugías, hoy agradece la vida y el apoyo de su familia.

    4 de noviembre de 2025 - 16:30
    Sergio Palmieri tuvo un accidente tras superar más de 60 días de internación y una veintena de cirugías

    Sergio Palmieri tuvo un accidente tras superar más de 60 días de internación y una veintena de cirugías

    LaNoticia1

    Sergio Palmieri, obrero metalúrgico de Rojas, vivió un cambio radical tras un accidente con una estufa que le provocó graves quemaduras. Más de dos meses internado y más de 20 cirugías marcaron su recuperación en su salud. Con el apoyo de su familia y el equipo médico, hoy vuelve a sonreír y valora cada instante.

    Un accidente que transformó su vida

    Palmieri manipulaba un artefacto de calefacción cuando sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Inicialmente atendido en el hospital local, su cuadro requirió derivación a Junín y luego al Hospital Privado SADIV de San Pedro, especializado en pacientes con quemaduras. Allí pasó 60 días, 40 en Terapia Intensiva, enfrentando un dolor extremo y complejas intervenciones médicas.

    El apoyo familiar y comunitario en la recuperación

    Durante la internación, su esposa, Jésica Arce, se mudó a San Pedro para acompañarlo. Familias, vecinos y compañeras de la policía local brindaron asistencia y contención, incluso organizando rifas solidarias. “Ver gente que no me conocía ayudando fue impresionante”, recordó Sergio, destacando la importancia del acompañamiento en momentos críticos.

    Más de 20 cirugías y una segunda oportunidad

    Palmieri enfrentó más de veinte operaciones reconstructivas y continúa su rehabilitación con kinesiología en su hogar. Agradecido con el equipo médico, especialmente con la cirujana Carla Bustamante, reflexiona: “La vida te puede cambiar en un segundo”. Su meta es retomar la rutina laboral y valorar cada momento junto a su familia.

