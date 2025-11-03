lunes 03 de noviembre de 2025
    • Pergamino: excombatientes de Malvinas participaron de la reforestación del monumento en su honor

    Pergaminenses que combatieron en la guerra de Malvinas participaron de las actividades este lunes en el monumento ubicado en la zona del Viaducto.

    3 de noviembre de 2025 - 15:45
    Malvinas, siempre en el recuerdo de Pergamino y sus excombatientes.

    Nueve ejemplares de álamo piramidal embellecen el monumento dedicado a nuestros héroes de Malvinas en Pergamino ubicado sobre la zona avenida Alsina, a metros del viaducto. Esta mañana, representantes del Centro de Excombatientes junto con personal de la Dirección de Arbolado Público, participaron de la plantación conjunta solicitada por la mencionada institución.

    Homenaje a los héroes de Malvinas

    “A través de los álamos, buscamos potenciar la verticalidad del monumento, como tuvo originalmente cuando lo proyectaron en su momento los jóvenes arquitectos de Desarrollo Urbano. Además queremos que el día de mañana esa forestación enmarque lo que es el camino que va desde el monumento hasta el mástil ubicado en calle España, del otro lado del Viaducto”, explicó Diego Basanta, responsable del área.

    Reforestación en Pergamino

    De esta manera, continúa en marcha el Plan de Reforestación de Pergamino que implica la plantación de nuevos árboles y el cuidado de los existentes para mejorar el ambiente urbano y la calidad de vida.

    Temas
