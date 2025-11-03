lunes 03 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Felicitas Capdevila Rojas, enfocada en el Nacional Federativo en San Juan

    La gimnasta pergaminense se prepara para competir del 18 al 26 de noviembre. Su participación fue declarada de interés municipal por su ejemplo y compromiso.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de noviembre de 2025 - 15:11
    Felicitas Capdevila Rojas integrará la selección de la Federación Bonaerense en el Nacional.

    Felicitas Capdevila Rojas integrará la selección de la Federación Bonaerense en el Nacional.

    MARIA ROJAS

    La pergaminense Felicitas Capdevila Rojas afronta la recta final de su preparación para competir en el Campeonato Nacional Federativo 2025 de gimnasia artística, que se desarrollará del 18 al 26 de noviembre en el estadio “Aldo Cantoni” de la ciudad de San Juan, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte argentino.

    Lee además
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná
    Santiago Arangio se metió en el Top 10 en su tercer año en el Mundial FIM de Flat Track.

    Santiago Arangio: "Estar entre los 10 mejores del mundo era un objetivo y lo pude cumplir"

    “Feli” competirá en el Nivel 6, Categoría Infantil, integrando la selección (12 gimnastas) de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG) y se medirá con las principales exponentes de todo el país.

    Su participación en el Nacional Federativo fue declarada de interés municipal, destacando “su esfuerzo, compromiso y dedicación, además de su condición de referente y ejemplo para la comunidad pergaminense”.

    Felicitas Capdevila Rojas 2

    Un año de crecimiento

    El presente de Felicitas es el resultado de un trabajo sostenido durante toda la temporada, que le permitió clasificar al Nacional tras una destacada actuación en el Torneo Provincial de la FBG. En la tercera y última fecha, disputada en Aguas Verdes, la gimnasta obtuvo el segundo puesto entre 32 competidoras, con una puntuación total de 44.250, que la ubicó sexta en el ranking provincial. Esta performance le aseguró el pasaje al Nacional,

    Entrena entre los gimnasios Crecer de Salto y Olímpica de Pilar, bajo la guía de Pablo Pérez, Gastón Olivares, Marcelo Apesteguía e Inés Acuña, se prepara ahora para su desafío más importante de la temporada.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La pergaminense Felicitas Capdevila Rojas afronta la recta final de su preparación para competir en el Campeonato Nacional Federativo 2025 de gimnasia artística, que se desarrollará del 18 al 26 de noviembre en el estadio “Aldo Cantoni” de la ciudad de San Juan, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte argentino. Nota completa en www.laopinionline.ar #deportes #sanjuan #gimnasiaartistica #gimnasta"
    View this post on Instagram

    La mirada de sus entrenadores

    El entrenador Pablo Pérez (Gimnasio Crecer de Salto) valoró el compromiso y la evolución de la joven deportista: “El presente de ‘Feli’ la encuentra comprometida con un desafío a nivel nacional, para el cual se ha venido preparando con muchas ganas y sacrificio. Desde principios de año ha evolucionado mucho, afianzando todos los requisitos que este nivel exige. Ahora entramos en las últimas semanas de preparación junto a Gastón, Marcelo e Inés”.

    Desde Pergamino, Marcelo Apesteguía (Gimnasio ATP) destacó el progreso físico de la gimnasta: “Feli es una de las que más evolucionó. Mejoró su fuerza, su potencia y su velocidad. Siempre busca superarse, trabaja con disciplina y eso se nota en cada torneo. Me pone muy feliz ver sus logros”.

    Por su parte, Gastón Olivares (Olímpica Pilar) subrayó el crecimiento integral de la gimnasta: “Este año tuvo un desarrollo enorme, no solo físico y técnico, sino también en seguridad y confianza. Creyó en su proceso y eso se nota. Es un placer verla crecer y superar desafíos”.

    Finalmente, Inés Acuña (Estudio Pass Classic, Salto) remarcó la importancia de la danza en la preparación: “Trabajamos en su serie de suelo para mejorar la expresión y la calidad del movimiento. Logró una coreografía con líneas muy limpias y naturales. También se notó la evolución en viga, con más control y elegancia. Estoy feliz por su crecimiento”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    Santiago Arangio: "Estar entre los 10 mejores del mundo era un objetivo y lo pude cumplir"

    La Sub 16 de Gimnasia se prepara para ir por más en la Copa Argentina de voleibol

    Racing quiere mantenerse en la punta y Juventud busca dar el golpe en Rojas

    Douglas empató en Monte Maíz y sigue adelante en la Reválida

    Agustín Pereyra: un sueño que arranca con el apoyo de toda una ciudad

    Douglas busca sellar la clasificación en Monte Maíz y seguir en carrera por el ascenso

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    El Torneo Pre Federal Bonaerense entra en su etapa final con el clásico Belgrano-Somisa como atractivo

    Comu visita a Náutico en otro partido clave por el cuarto puesto del Pre Federal

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los peritos de la brigada de Explosivos estuvieron en la mañana de este lunes en la Fiscalía para entregar el resultado del informe sobre el estallido en el Instituto Comercial Rancagua.

    Explosión en Rancagua: los peritos de Explosivos entregaron el informe sobre las causas del incidente
    Se oponen a la calificación de intento de homicidio Lisandro Gargulinski y Nicolás Martínez, de la defensoría oficial en el banquillo de los acusados junto a Franco Esteban Calabrese.

    ¿Intento de homicidio? Un padre comenzó a ser juzgado por un ataque a su hija al retarla tomándola del cuello

    Claves para viajar con una mascota al exterior. 
    Turismo

    Vacaciones más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

    Cuidar el agua y no derrocharla, clave para evitar problemas en días de calor

    Cuidar el agua y no derrocharla, clave para evitar problemas en días de calor

    Los seguros para el hogar ganan interés en el mercado. 

    Los seguros de hogar, una tendencia en alza