Felicitas Capdevila Rojas, enfocada en el Nacional Federativo en San Juan

La pergaminense Felicitas Capdevila Rojas afronta la recta final de su preparación para competir en el Campeonato Nacional Federativo 2025 de gimnasia artística , que se desarrollará del 18 al 26 de noviembre en el estadio “Aldo Cantoni” de la ciudad de San Juan , uno de los escenarios más emblemáticos del deporte argentino.

“Feli” competirá en el Nivel 6, Categoría Infantil , integrando la selección (12 gimnastas) de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG) y se medirá con las principales exponentes de todo el país.

Su participación en el Nacional Federativo fue declarada de interés municipal, destacando “su esfuerzo, compromiso y dedicación, además de su condición de referente y ejemplo para la comunidad pergaminense”.

El presente de Felicitas es el resultado de un trabajo sostenido durante toda la temporada, que le permitió clasificar al Nacional tras una destacada actuación en el Torneo Provincial de la FBG. En la tercera y última fecha, disputada en Aguas Verdes, la gimnasta obtuvo el segundo puesto entre 32 competidoras , con una puntuación total de 44.250, que la ubicó sexta en el ranking provincial . Esta performance le aseguró el pasaje al Nacional,

Entrena entre los gimnasios Crecer de Salto y Olímpica de Pilar, bajo la guía de Pablo Pérez, Gastón Olivares, Marcelo Apesteguía e Inés Acuña, se prepara ahora para su desafío más importante de la temporada.

La mirada de sus entrenadores

El entrenador Pablo Pérez (Gimnasio Crecer de Salto) valoró el compromiso y la evolución de la joven deportista: “El presente de ‘Feli’ la encuentra comprometida con un desafío a nivel nacional, para el cual se ha venido preparando con muchas ganas y sacrificio. Desde principios de año ha evolucionado mucho, afianzando todos los requisitos que este nivel exige. Ahora entramos en las últimas semanas de preparación junto a Gastón, Marcelo e Inés”.

Desde Pergamino, Marcelo Apesteguía (Gimnasio ATP) destacó el progreso físico de la gimnasta: “Feli es una de las que más evolucionó. Mejoró su fuerza, su potencia y su velocidad. Siempre busca superarse, trabaja con disciplina y eso se nota en cada torneo. Me pone muy feliz ver sus logros”.

Por su parte, Gastón Olivares (Olímpica Pilar) subrayó el crecimiento integral de la gimnasta: “Este año tuvo un desarrollo enorme, no solo físico y técnico, sino también en seguridad y confianza. Creyó en su proceso y eso se nota. Es un placer verla crecer y superar desafíos”.

Finalmente, Inés Acuña (Estudio Pass Classic, Salto) remarcó la importancia de la danza en la preparación: “Trabajamos en su serie de suelo para mejorar la expresión y la calidad del movimiento. Logró una coreografía con líneas muy limpias y naturales. También se notó la evolución en viga, con más control y elegancia. Estoy feliz por su crecimiento”.