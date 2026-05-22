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    • Pergamino fortalece políticas para las infancias y adolescencias junto a UNICEF

    El Municipio de Pergamino continúa consolidando su participación en la iniciativa MUNA, una red nacional impulsada por UNICEF.

    22 de mayo de 2026 - 15:10
    Representantes del Municipio de Pergamino participaron recientemente de un encuentro junto a otros 21 municipios bonaerenses.

    Representantes del Municipio de Pergamino participaron recientemente de un encuentro junto a otros 21 municipios bonaerenses.

    Pergamino sigue avanzando en el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a las infancias y adolescencias a través de su participación en la iniciativa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), impulsada por UNICEF. La propuesta reúne a municipios de todo el país con el objetivo de colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las acciones de gobierno.

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    La incorporación a esta red representa para el Municipio una herramienta clave para profundizar el trabajo articulado entre distintas áreas estatales, instituciones y organismos provinciales, sumando además asistencia técnica, capacitación y acompañamiento especializado brindado por UNICEF y Grupo Pharos.

    Un trabajo conjunto para fortalecer derechos

    En el marco de esta iniciativa, representantes del Municipio participaron recientemente de un encuentro junto a otros 21 municipios bonaerenses, donde se presentaron las capacitaciones y actividades previstas para el segundo semestre de 2026.

    La jornada permitió intercambiar experiencias y avanzar en nuevas estrategias vinculadas a distintas problemáticas y ejes prioritarios como la primera infancia, la promoción de entornos alimentarios saludables, la prevención de violencias, la inclusión escolar adolescente y la participación juvenil.

    Desde el Municipio explicaron que el trabajo se desarrolla a través de la Secretaría de Salud en articulación con distintas áreas municipales involucradas en políticas destinadas a niñez y adolescencia, consolidando una mirada integral e interdisciplinaria.

    El recorrido de Pergamino dentro de MUNA

    Durante 2025, Pergamino formalizó su adhesión a MUNA mediante la firma de un convenio y avanzó en una etapa de autodiagnóstico junto a especialistas de UNICEF y Grupo Pharos.

    Ese proceso permitió detectar prioridades locales y conformar una unidad ejecutora integrada por distintas áreas municipales, que durante este año trabajará en la elaboración del Plan de Acción Municipal.

    “Trabajar con la iniciativa MUNA nos posibilita fortalecer la articulación entre las áreas municipales que abordan la niñez y adolescencia, y las instituciones que conforman el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes”, señalaron referentes municipales vinculados al programa.

    Una red que sigue creciendo en Argentina

    Actualmente, MUNA se desarrolla en 175 municipios pertenecientes a 10 provincias argentinas y ya alcanzó a cerca de cinco millones de niñas, niños y adolescentes a través de políticas públicas locales orientadas a garantizar derechos, promover la inclusión y acompañar el desarrollo integral de las juventudes.

    Durante el encuentro también se dieron a conocer nuevas propuestas de trabajo que comenzarán a implementarse en la segunda mitad de 2026.

    En este contexto, Fernanda Potenza Dal Masetto, oficial de Política Social y coordinadora de la iniciativa en UNICEF Argentina, destacó el crecimiento sostenido del programa.

    “El trabajo articulado entre UNICEF, la Provincia de Buenos Aires, los municipios y Grupo Pharos permitió que MUNA se triplique en solo dos años, pasando de 18 a 61 municipios. Hoy queremos ir más allá: aspiramos a superar los 100 este año, consolidando un modelo de articulación entre niveles de gobierno que ya demostró resultados concretos y que está inspirando a otras provincias”, afirmó.

    Para conocer más sobre esta iniciativa y otros programas impulsados por UNICEF, se puede ingresar al sitio oficial de UNICEF Argentina.

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