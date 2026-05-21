Pese a las restricciones en la región, en Pergamino el GNC se vende con normalidad

El fuerte descenso de las temperaturas registrado en los últimos días provocó un marcado incremento en el consumo de gas natural en Pergamino y gran parte del país , obligando a reactivar restricciones para industrias y estaciones de GNC en diferentes regiones de la Argentina. Sin embargo, en Pergamino la situación se mantiene estable y, por el momento, las estaciones de servicio continúan operando con normalidad, sin restricciones en el expendio y con la presión suficiente para garantizar el abastecimiento a los usuarios.

Las medidas adoptadas a nivel nacional afectan principalmente a empresas y estaciones de GNC que poseen contratos “interrumpibles”, una modalidad que permite acceder a tarifas más económicas pero que contempla cortes o limitaciones temporales durante períodos de alta demanda energética.

Desde el sector energético confirmaron ayer que todas las restricciones comenzaron a aplicarse desde principios de semana “hasta nuevo aviso”, con el objetivo de priorizar el suministro hacia aquellos usuarios esenciales como son los hogares, hospitales, escuelas y establecimientos sanitarios.

Actualmente, el consumo total de gas en el país ronda los 150 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, cerca de 70 millones corresponden al consumo residencial, una cifra que representa un incremento cercano al 20 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

No obstante, en Pergamino las estaciones de GNC atraviesan un escenario diferente y continúan prestando servicio normalmente. Según pudo saberse, no se registran inconvenientes en la presión del suministro ni interrupciones en la carga de combustible, por lo que automovilistas, remiseros, taxistas y transportistas pueden operar con total normalidad.

El dato lleva tranquilidad a miles de usuarios locales que dependen diariamente del GNC para movilizarse y trabajar, especialmente en un contexto de bajas temperaturas donde suele incrementarse la preocupación por posibles restricciones energéticas.

En otros sectores

En distintos puntos del país, las distribuidoras comenzaron a limitar el consumo de industrias y estaciones con contratos interrumpibles para preservar el abastecimiento domiciliario. En algunos casos, las medidas implican la reducción parcial o incluso la suspensión temporaria del expendio de GNC en determinadas bocas de carga.

De acuerdo con datos del Enargas, la demanda prioritaria alcanzó los 67 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 54,3 millones registrados durante la misma semana de 2025. El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra cerca del 30 por ciento del consumo residencial de gas natural del país.

El aumento de la demanda está directamente relacionado con las bajas temperaturas registradas durante mayo. Este año, la temperatura media se ubicó en 12,5 grados, mientras que en igual período de 2025 había sido de 13,6.

Sin novedades en Pergamino

A pesar del fuerte crecimiento del consumo, especialistas del sector señalaron que el sistema energético nacional todavía se encuentra por debajo de los niveles máximos que suelen registrarse durante el invierno más intenso, cuando la demanda residencial puede superar los 100 millones de metros cúbicos diarios.

Mientras tanto, en Pergamino el panorama continúa siendo favorable. Las estaciones de GNC funcionan normalmente, mantienen buena presión en el sistema y no presentan, al menos por ahora, señales de restricciones que afecten el servicio.