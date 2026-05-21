El TC 100% pergaminense será presentado este viernes en la Rural

Pergamino vivirá este viernes a las 20:30 una noche histórica para el automovilismo local con la presentación oficial del Toyota Camry de Turismo Carretera 100% pergaminense . El proyecto es encabezado por el expiloto y preparador Christian Pereyra , junto al equipo Matías Jalaf Competición y un grupo de colaboradores locales que viene trabajando desde hace más de un año para poner en pista un TC construido íntegramente en la ciudad.

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El evento se realizará en la Sociedad Rural de Pergamino y marcará la puesta en escena del vehículo que ya tiene todo listo para su debut deportivo. El Camry será presentado junto al resto de la estructura del equipo, en una noche que promete reunir a pilotos, sponsors, allegados al automovilismo y público en general, en lo que será una verdadera fiesta fierrera local.

El proyecto no solo representa un desafío deportivo, sino también un fuerte símbolo de identidad pergaminense dentro del automovilismo nacional, con un auto diseñado, armado y desarrollado en la ciudad, y con la participación de un equipo técnico y humano que trabaja de manera constante en su evolución.

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“Un salto importante para el equipo”

En diálogo con el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1, Christian Pereyra brindó detalles del momento actual del proyecto y la inminencia del debut en competencia oficial. “Con el auto veníamos medio demorados, pero va a estar inmaculado para la presentación. Ya estamos programando la prueba para la semana que viene porque el auto va a debutar el 31 de mayo en el ‘Oscar Cabalén’ de Alta Gracia. Estamos muy contentos porque el equipo realmente va a pegar un salto importante y vamos a estar de vuelta en el TC ”, expresó.

El preparador y referente del proyecto confirmó que el vehículo está prácticamente finalizado: “El auto está listo. Estamos terminando lo que es armado, pintura, ploteo y algunos detalles, pero está todo listo. Estamos muy confiados”.

Además, Pereyra destacó el enorme desafío personal y deportivo que implica encabezar el proyecto: “La verdad que es un desafío muy grande para mí. Es la primera vez que voy a estar a cargo de un auto técnicamente y deportivamente todo pasa por mí y toda la organización. Estamos también con los motores de Fabio Di Palma, que es un amigo y realmente cuando le conté el proyecto se sumó sin hablar ni siquiera lo económico. Todos los que somos parte de este proyecto lo fuimos haciendo con ganas ”.

A su vez, destacó la importancia de haber definido el piloto que se subirá al Toyota Camry en su estreno: “Logramos confirmar a Juan Antonio Sandín, que ya nos viene acompañando en las TC Pista Pick Up. Está muy enfocado, muy contento con el proyecto y con muchas ganas de hacer experiencia en esta categoría”.

Toyota Camry TC 2

Sandín, el piloto confirmado

El santacruceño Juan Antonio Sandín será el encargado de conducir el Toyota Camry en su debut en el TC Pista, categoría que representa el paso previo al Turismo Carretera. Sandín forma parte del equipo desde 2024 en las TC Pista Pick Up, donde ya viene sumando experiencia dentro de la estructura pergaminense. Ahora afrontará un nuevo desafío deportivo en una categoría de altísimo nivel, donde compartirá pista con varios de los principales proyectos del automovilismo argentino.

Un proyecto con identidad local

El Toyota Camry es el resultado de un trabajo colectivo que comenzó a gestarse en 2025, cuando el equipo liderado por Pereyra comenzó a evaluar la posibilidad de ampliar su estructura y volver a tener presencia en el Turismo Carretera con un auto propio.

La iniciativa tomó forma a partir de una estructura recuperada y del trabajo conjunto con distintos colaboradores, sumando técnicos, mecánicos y apoyo externo. Con el paso de los meses, el proyecto fue creciendo hasta transformarse en una realidad concreta que hoy está a horas de su presentación oficial.

La idea central siempre fue clara: construir un auto de TC íntegramente en Pergamino, con identidad local y con el objetivo de representar a la ciudad en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Todo el equipo y figuras invitadas

La noche de este viernes en la Sociedad Rural no será solo la presentación del Camry, sino también una muestra integral del equipo, ya que estarán presentes los distintos vehículos que integran la estructura deportiva.

Según adelantó Pereyra, el evento contará con la presencia de pilotos invitados, integrantes de la ACTC y colaboradores del proyecto. Entre ellos, se espera la participación de figuras vinculadas al TC, TC Pista Pick Up y otras categorías, lo que le dará un marco especial a la jornada.

Además, la velada incluirá cena, sorteos y diferentes premios para los asistentes, en un formato pensado como encuentro social y deportivo. Incluso, se sorteará una moto 110cc, junto con indumentaria y obsequios de sponsors que acompañan el proyecto.

La primera en Alta Gracia

Tras la presentación de este viernes, el equipo ya tiene marcado en el calendario su primer gran objetivo: el debut en pista del Toyota Camry. El estreno será el 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, en el marco de la sexta fecha del campeonato de TC Pista, la categoría telonera del Turismo Carretera.

Allí comenzará oficialmente la actividad competitiva del auto pergaminense, que representa un paso clave dentro de un proyecto que busca consolidarse en el automovilismo nacional.

Con el Camry listo para ser presentado y con fecha confirmada de debut, el proyecto de Christian Pereyra y su equipo entra en una etapa decisiva. Lo que comenzó como una idea de volver a tener presencia en el TC hoy se transforma en una realidad concreta que tendrá su primera gran puesta en escena este viernes en Pergamino.