Kibó: el edificio de Nymz Arquitectos que ofrece financiación y una promoción exclusiva en mayo

El balcón terraza suma 20 metros cuadrados con parrilla, mesada y pileta de apoyo.

En una zona estratégica de Pergamino , el edificio Kibó , desarrollado por la firma Nymz Arquitectos , continúa despertando interés entre quienes buscan mudarse a un espacio más cómodo, seguro y funcional, sin resignar calidad de vida. Con solo cuatro unidades disponibles, la propuesta se posiciona como una alternativa ideal tanto para quienes desean invertir como para quienes buscan dar un nuevo paso habitacional.

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Uno de los aspectos que más atención genera actualmente es la posibilidad de acceder a una financiación flexible, diseñada directamente por los desarrolladores. Según explicó la arquitecta Nora Jaunarena, el esquema contempla planes de hasta cuatro años, con cuotas fijas en dólares y sin interés. “La gente valora mucho no tener que desembolsar todo el dinero junto. Incluso quienes tienen que vender una propiedad encuentran en este sistema el tiempo suficiente para hacerlo sin necesidad de malvender”, señaló.

La modalidad contempla una entrega inicial cercana al 30 por ciento y el resto financiado, aunque desde la empresa destacan que cada plan puede adaptarse según las necesidades del comprador. “Como somos nosotros quienes financiamos, podemos acomodarnos a distintos esquemas de pago. Hay personas vinculadas al campo, por ejemplo, que prefieren hacer desembolsos más grandes cada seis meses”, explicó Jaunarena.

Una promoción especial para quienes compren en mayo

Además de las facilidades de pago, Kibó suma durante mayo una promoción exclusiva para quienes adquieran una unidad antes de finalizar el mes. Los compradores podrán elegir entre tres beneficios: una cochera semicubierta, los equipos de aire acondicionado o el cerramiento del balcón terraza.

La propuesta busca convertirse en un incentivo adicional para quienes ya venían analizando la posibilidad de mudarse al edificio.

Departamentos amplios para vivir con comodidad

Kibó fue pensado para un público que busca “achicarse” respecto a una casa tradicional, pero sin resignar comodidad ni espacios amplios. Cada unidad cuenta con 140 metros cuadrados, dos dormitorios y un balcón terraza con parrilla incorporada.

“El denominador común es gente que vive en casas y quiere pasar a un departamento sin perder calidad de vida”, explicó la arquitecta.

Los ambientes fueron diseñados para ofrecer amplitud y funcionalidad. El sector integrado de living, comedor y cocina ronda los 45 metros cuadrados, mientras que el balcón terraza suma otros 20 metros cuadrados con parrilla, mesada y pileta de apoyo.

Además, una de las particularidades del proyecto es que ese espacio cuenta con losa radiante, lo que permite cerrarlo y transformarlo en un ambiente más durante el invierno. “Ya hay propietarios que decidieron hacerlo porque realmente se convierte en un espacio muy aprovechable”, comentó.

Seguridad y tecnología como diferenciales

Otro de los grandes puntos fuertes del edificio es el sistema integral de seguridad, pensado para brindar tranquilidad y practicidad en la vida cotidiana.

Kibó cuenta con cerco eléctrico, barreras infrarrojas y 26 cámaras distribuidas en los espacios comunes, accesos, escaleras y palieres privados. A esto se suma un avanzado sistema de ingreso mediante reconocimiento facial y lectores de huella digital.

Las puertas principales funcionan con identificación facial, mientras que cada departamento posee acceso biométrico propio. Incluso es posible habilitar ingresos temporales mediante códigos personalizados y controlar los accesos desde el celular.

“Todo está pensado para que el ingreso sea rápido, cómodo y seguro. Incluso si estás de viaje podés autorizar el acceso a alguien desde tu teléfono”, destacó Jaunarena.

Un edificio pensado para vivir tranquilo

A diferencia de otros desarrollos, Kibó prioriza la tranquilidad y la privacidad de sus residentes. El edificio posee solamente siete pisos y pocos vecinos, una característica que, según remarcan desde Nymz Arquitectos, influye directamente en la calidad de vida.

Además, el proyecto no incorpora amenities masivos que generen movimiento constante de personas ajenas al edificio. “La idea fue ofrecer un lugar tranquilo, seguro y cómodo para vivir”, sostuvo la arquitecta.

El valor de diseñar para quedarse

Una de las decisiones que más confianza genera entre los interesados es que los propios desarrolladores eligieron quedarse con una unidad dentro del edificio.

“Nosotros también vamos a vivir acá y eso la gente lo toma como una garantía de la calidad del proyecto”, expresó Jaunarena.

Actualmente, una de las primeras familias ya se encuentra en plena mudanza y desde la firma aseguran que recibir las devoluciones de quienes comienzan a habitar los espacios resulta una de las partes más gratificantes del trabajo.

Cómo conocer Kibó

Quienes deseen obtener más información o coordinar una visita pueden ingresar al Instagram oficial: @Nymz_Arquitectos, donde se publican imágenes, videos y datos de contacto para recorrer el edificio ubicado en Echevarría 130.