ARBA busca aliviar deudas de jubilados en la región: más de 380 personas podrían ser beneficiarias

Comenzó el operativo "puerta a puerta" en la ciudad de La Plata, donde hay 1.557 jubilados y pensionados en condiciones de recibir el beneficio.

En medio de un contexto económico complejo para los sectores previsionales, Arba lanzó un operativo destinado a facilitar el acceso a exenciones impositivas para jubilados y pensionados con dificultades para afrontar el pago del Impuesto Inmobiliario.

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La medida tendrá un fuerte impacto en la región. Según los datos oficiales, en Pergamino son 121 los contribuyentes que podrían acceder al beneficio, con una deuda acumulada que alcanza los 6.976.455 pesos.

El alcance regional del operativo también incluye a otros distritos del norte bonaerense. En Rojas, el programa beneficiaría a 76 personas, cuya deuda total asciende a 3.404.259 pesos; en Arrecifes, alcanzaría a 55 contribuyentes por un monto de 2.926.400 pesos; en Colón, a 63 jubilados y pensionados con una deuda de 5.371.414 pesos; mientras que en Salto serían 74 las personas alcanzadas, con obligaciones impagas por 4.911.744 pesos.

La iniciativa forma parte de una campaña provincial que busca llegar a más de 17 mil jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados bonaerenses que reúnen condiciones para acceder a la exención del tributo, aunque en muchos casos desconocen ese derecho.

Un alivio fiscal para sectores vulnerables

El programa es impulsado por ARBA en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS), mediante cruces de información y operativos territoriales orientados a detectar contribuyentes que podrían quedar exceptuados del pago del impuesto.

La propuesta contempla tanto las deudas acumuladas de hasta cinco años como futuras obligaciones tributarias, representando así un alivio significativo para jubilados y pensionados que atraviesan dificultades económicas.

El esquema está destinado a personas con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los seis millones de pesos y que no estén inscriptas en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Desde el organismo provincial remarcaron que muchas personas cumplen con esos requisitos pero nunca iniciaron el trámite, ya sea por desconocimiento o por dificultades burocráticas.

“Queremos acercar herramientas concretas”

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo central es acompañar a un sector particularmente afectado por el contexto económico.

“Sabemos que el contexto económico es difícil, especialmente para quienes viven de una jubilación o una pensión; por eso entre la Provincia y los municipios trabajamos juntos para acompañar con medidas concretas a un grupo de personas que históricamente tuvo voluntad de pago y ahora se le está haciendo complicado cumplir”, señaló.

Además, el funcionario subrayó la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para facilitar el acceso al beneficio.

“Trabajamos para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”, sostuvo Girard.

Cómo será el operativo

La campaña tendrá un fuerte componente territorial y domiciliario. Los jubilados y pensionados alcanzados comenzarán a ser contactados a través de distintos medios, entre ellos correo postal, correo electrónico y llamadas telefónicas.

Quienes reciban la notificación —o consideren que reúnen los requisitos— deberán acercarse a la oficina de ARBA más cercana a su domicilio para completar el trámite.

Desde el organismo aclararon que el procedimiento será prioritario y simplificado. Solo se requerirá la presentación del DNI, una fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

La intención oficial es evitar que las complejidades administrativas se conviertan en un impedimento para acceder al beneficio.

La campaña comenzó inicialmente en La Plata, donde se detectó que 1.557 personas podrían acceder a la exención pese a registrar deudas conjuntas por más de 154 millones de pesos.

El rol de ANSES y el cruce de datos

Como parte del operativo, ARBA solicitará además información a la Administración Nacional de la Seguridad Social para ampliar el universo de potenciales beneficiarios.

El objetivo es obtener una nómina actualizada de jubilados y pensionados bonaerenses y cruzar esos datos con la situación fiscal de cada contribuyente para identificar casos que puedan acceder automáticamente a la exención.

Desde el organismo consideran que esta estrategia permitirá llegar a miles de personas que actualmente desconocen la posibilidad de regularizar su situación sin afrontar deudas que muchas veces resultan impagables para sus ingresos.