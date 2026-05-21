Pergamino apuesta a la educación: lanzan un plan para fortalecer alfabetización y matemática en niños

La implementación del programa en espacios comunitarios también refleja la intención de acercar oportunidades educativas a distintos barrios de Pergamino.

En un contexto donde los resultados educativos generan creciente preocupación a nivel nacional, Pergamino decidió dar un paso concreto para enfrentar una de las problemáticas más sensibles de la actualidad: las dificultades de aprendizaje en alfabetización y matemática.

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La Agencia de Desarrollo Local, junto a la Subsecretaría de Educación de Pergamino y la Fundación Hacemos, sellaron una importante alianza para implementar un Plan de Apoyo Escolar que buscará fortalecer las trayectorias educativas de niños en distintos espacios comunitarios de la ciudad.

La propuesta se desarrollará en los Puntos Clickeados y en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 12 de Octubre, con el objetivo de acompañar a estudiantes que presentan dificultades en comprensión lectora y resolución matemática.

La iniciativa surge como respuesta directa a los preocupantes indicadores que dejaron las últimas Pruebas Nacionales Aprender, cuyos resultados encendieron las alarmas sobre el nivel educativo en Argentina.

Una realidad que preocupa

Los datos oficiales muestran un escenario complejo. Según las Pruebas Aprender Alfabetización, tres de cada diez estudiantes de tercer grado presentan un desempeño rezagado en lectura y menos de la mitad de los alumnos alcanza el nivel esperado.

La situación en matemática es aún más desafiante: apenas el 14 por ciento de los estudiantes logra un nivel satisfactorio, mientras que más de la mitad se encuentra por debajo del nivel básico.

Frente a este panorama, desde las instituciones involucradas remarcaron la necesidad de actuar de manera urgente y sostenida.

“La crisis educativa actual nos exige respuestas urgentes porque cuando un chico no aprende a leer y escribir a tiempo, o no logra resolver un problema matemático básico, el país no solo pone en riesgo su futuro, sino también la posibilidad de progreso y desarrollo”, expresó Aurelia Furnari.

La funcionaria destacó además que la educación constituye una herramienta esencial para generar igualdad de oportunidades y construir mejores perspectivas de desarrollo social.

Un trabajo conjunto para transformar realidades

La alianza entre el sector público y organizaciones de la sociedad civil aparece como uno de los pilares fundamentales de este proyecto. En ese marco, la participación de

Fundación Hacemos aportará materiales pedagógicos, acompañamiento técnico y capacitación para docentes y coordinadores.

“Hacemos es la buena política: la que se mide en hechos y en vidas transformadas. La que todos los días logra impactar, aunque sea en una sola persona”, afirmó María Laura Alonso.

Desde la fundación remarcaron que el objetivo principal es generar acciones concretas que permitan modificar trayectorias educativas y brindar herramientas reales para el futuro de los chicos.

La propuesta incluye formación docente, evaluaciones diagnósticas, seguimiento pedagógico y entrega de materiales educativos especialmente diseñados para reforzar aprendizajes fundamentales.

Material innovador y aprendizaje desde el juego

Uno de los aspectos centrales del programa será la utilización de recursos pedagógicos innovadores desarrollados por la Fundación Hacemos.

Entre ellos se encuentran los libros de alfabetización “Primero ABC”, una herramienta pensada para fortalecer el proceso de lectoescritura desde las primeras etapas escolares.

También se implementará el cuadernillo “Mate 123”, orientado a reforzar contenidos esenciales como numeración, operaciones, geometría y medidas.

La propuesta pedagógica busca alejarse de modelos tradicionales basados únicamente en la repetición y plantea un aprendizaje vinculado a situaciones de la vida cotidiana y al juego como herramienta educativa.

Desde la organización explicaron que aprender matemática implica, esencialmente, aprender a resolver problemas y desarrollar pensamiento lógico para enfrentar situaciones concretas.

A través de este enfoque, se pretende que los niños puedan incorporar conocimientos de manera más significativa, dinámica y cercana a su realidad.

Educación como motor de cambio

La implementación del programa en espacios comunitarios también refleja la intención de acercar oportunidades educativas a distintos barrios de Pergamino, fortaleciendo el acompañamiento escolar en sectores donde muchas veces las trayectorias educativas se vuelven más vulnerables.

Los Puntos Clickeados y el CDC 12 de Octubre funcionarán como ámbitos de contención y aprendizaje, donde los chicos no solo podrán reforzar contenidos, sino también desarrollar hábitos de estudio y confianza en sus propias capacidades.

Desde la Agencia de Desarrollo Local subrayaron que el desafío educativo requiere del compromiso conjunto de instituciones, familias y comunidad.

En tiempos donde las estadísticas educativas reflejan profundas desigualdades y dificultades crecientes, Pergamino decidió responder con una propuesta concreta que pone a la educación nuevamente en el centro de la escena.