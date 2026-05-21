Julia Riera no pudo dar el último paso en la qualy de Roland Garros

Julia Riera no pudo completar este jueves el objetivo de ingresar nuevamente al cuadro principal de Roland Garros . La tenista pergaminense cayó en la tercera y última ronda de la clasificación frente a la rusa Alina Korneeva por 6-3 y 6-2, en 1 hora y 8 minutos de juego, y quedó a un paso de acceder al main draw del segundo torneo de Grand Slam del año, que se disputa sobre polvo de ladrillo en París.

En la cancha N° 13 del complejo parisino, la jugadora rusa de apenas 18 años, actual 120ª del ranking WTA y 15ª preclasificada de la qualy , mostró un tenis de alto nivel y terminó imponiendo condiciones frente a Riera, que ocupa el puesto 180 del mundo y que buscaba meterse por tercer año consecutivo en el cuadro principal.

La derrota dejó un sabor amargo para la tenista de Pergamino, sobre todo porque había llegado a esta instancia tras dos muy buenas actuaciones en las rondas previas y porque durante varios pasajes del torneo mostró un nivel competitivo.

Primer set cambiante

El encuentro comenzó con una intensidad muy alta y largos intercambios desde el fondo de la cancha. Tanto Riera como Korneeva salieron decididas a tomar la iniciativa y el desarrollo rápidamente se volvió dinámico, con quiebres y cambios constantes de dominio.

La pergaminense fue la primera en golpear. En el tercer game consiguió quebrar el saque de la rusa sin ceder puntos y logró adelantarse en el marcador, apoyada en buenos tiros profundos y una actitud agresiva para intentar manejar el ritmo del partido. Sin embargo, la reacción de Korneeva fue inmediata. La rusa comenzó a acelerar cada intercambio, imponiendo un tenis agresivo y muy profundo que por momentos desbordó a Riera. Con dos quiebres consecutivos logró revertir rápidamente el marcador y empezó a inclinar el desarrollo a su favor.

Aunque “Juli” consiguió recuperar terreno en el séptimo juego y volvió a meterse en partido, la europea mantuvo la intensidad, volvió a marcar diferencias con su potencia y terminó cerrando el parcial por 6-3 después de 36 minutos.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Julia Riera no pudo lograr su objetivo de ingresar al cuadro principal de Roland Garros 2026. La tenista pergaminense cayó en la última ronda de la clasificación frente a la rusa Alina Korneeva por 6-3 y 6-2, poniendo fin a su participación en el segundo Grand Slam del año. A pesar de la derrota, Riera demostró un gran nivel de juego en las rondas previas, dejando una buena impresión en su búsqueda de acceder al main draw por tercer año consecutivo. La joven tenista de Pergamino sigue sumando experiencia en el circuito profesional. Por Fernando Bongiovanni Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #RolandGarros" View this post on Instagram

La reacción duró poco

El segundo set arrancó de manera prometedora para la tenista pergaminense. Riera sostuvo su saque en el inicio y rápidamente consiguió un quiebre para colocarse 2-0 arriba, generando expectativas de una posible recuperación.

Pero la ventaja duró poco. A partir del tercer game, la rusa retomó completamente el control del encuentro y elevó todavía más el nivel de su tenis. Korneeva comenzó a manejar los tiempos frente a Riera, que nunca logró volver a acomodarse al ritmo del partido. La rusa ganó seis games consecutivos con gran consistencia y muy pocos errores y terminó sellando el 6-2 definitivo para avanzar al cuadro principal.

Dos victorias importantes

Más allá de la eliminación, la actuación de Riera en Roland Garros dejó varios aspectos positivos. La pergaminense había comenzado su participación en la qualy el martes con una muy buena victoria frente a la checa Laura Samson, 156ª del ranking WTA, a quien derrotó por 6-4, 6-7 y 6-1 luego de 2 horas y 41 minutos de partido.

Un día después, en la segunda ronda, volvió a evidenciar capacidad de reacción al superar a la estadounidense Robin Montgomery por 2-6, 6-2 y 6-1 en 1 hora y 35 minutos de juego. Esas dos victorias le permitieron quedar nuevamente muy cerca del objetivo de ingresar al cuadro principal de Roland Garros, uno de los torneos más importantes de su carrera en las últimas temporadas.

Un torneo especial

Roland Garros se había convertido en los últimos años en uno de los escenarios más significativos para Julia Riera. En París logró algunas de las actuaciones más destacadas de su carrera y consiguió resultados que le permitieron afirmarse dentro del circuito profesional. Actualmente ubicada en el puesto 180 del ranking WTA, la tenista pergaminense atraviesa una etapa en la que busca volver al Top 100 luego de haber alcanzado hace dos años su mejor ranking, cuando llegó al puesto 93 del mundo.

En las semanas previas a Roland Garros había mostrado señales positivas durante su gira por Estados Unidos, donde alcanzó las finales del W35 de Boca Ratón y del W100 de Indian Harbour Beach, resultados que le devolvieron confianza y ritmo competitivo.

Aunque esta vez no pudo concretar el último paso hacia el cuadro principal, su actuación en la clasificación volvió a demostrar que mantiene el nivel para competir ante jugadoras de ranking similar o incluso superior.