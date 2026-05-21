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    • Robo de elementos de una casa: comparten la imagen de una reposera y una manguera que le incautaron a menores

    La Fiscalía 6 ordenó difundir imágenes y características de los objetos hallados durante la aprehensión de dos sospechosos en la zona de Goyita Salas.

    21 de mayo de 2026 - 11:07
    Presunto robo. La reposera y la manguera pueden haber sido sustraídas de una casa y buscan a su propietario.

    Presunto robo. La reposera y la manguera pueden haber sido sustraídas de una casa y buscan a su propietario.

    LA OPINION

    Durante la madrugada de este miércoles, efectivos policiales aprehendieron a dos sospechosos en inmediaciones de Goyita Salas mientras trasladaban una reposera y varios tramos de manguera cuyo origen no pudieron justificar. Sospechan que fue un robo.

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    Difusión

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    La reposera y la manguera pueden haber sido sustra&iacute;das de una casa y buscan a su propietario.

    La reposera y la manguera pueden haber sido sustraídas de una casa y buscan a su propietario.

    La Fiscalía 6 dispuso la difusión de los elementos secuestrados para intentar localizar a las personas propietarias y determinar si fueron sustraídos en algún hecho delictivo reciente en Pergamino.

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    La reposera y la manguera pueden haber sido sustra&iacute;das de una casa y buscan a su propietario.

    La reposera y la manguera pueden haber sido sustraídas de una casa y buscan a su propietario.

    Monitoreo de las cámaras

    El procedimiento se inició a partir de una alerta generada por el sistema de monitoreo municipal “Ojos en Alerta” y cámaras del servicio 147, desde donde observaron a dos individuos en actitud sospechosa desplazándose por la vía pública con distintos objetos.

    A partir de esa advertencia, personal policial acudió rápidamente al sector y concretó la identificación y posterior aprehensión de dos sujetos mayores de edad, quienes tenían en su poder una reposera y dos tramos de manguera sin poder acreditar procedencia ni propiedad.

    Entre los elementos secuestrados se encontraba una reposera de estructura de caño blanco con tiras azules y blancas y apoyabrazos de madera color marrón. Además, incautaron dos tramos de manguera de aproximadamente un metro y medio de largo cada uno, de colores verde y amarillo.

    Fuentes policiales indicaron que la intervención contó también con el apoyo de la Patrulla Municipal Nº 29, a cargo de un inspector de la Secretaría de Seguridad comunal.

    La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, desde donde dispusieron la difusión pública de los objetos recuperados con el objetivo de que posibles damnificados puedan reconocerlos y acreditar su propiedad.

    Comparten las imágenes de los elementos secuestrados

    En ese marco, las autoridades solicitaron que cualquier vecino que identifique los elementos secuestrados se comunique con la dependencia policial correspondiente o con la Fiscalía interviniente para aportar información que permita avanzar en la investigación.

    Los sospechosos permanecieron alojados en una dependencia policial a disposición de la Justicia mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor y se analizaba la posible vinculación de los objetos con denuncias recientes de robos o hurtos ocurridos en distintos barrios de la ciudad.

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