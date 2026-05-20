Pergamino refuerza la prevención y concientización en la Semana de Lucha contra la Triquinosis

En el marco de la tercera semana de mayo, se conmemora la “Semana de la Lucha contra la Triquinosis”, una iniciativa destinada a reforzar la prevención y concientización sobre esta enfermedad zoonótica que afecta tanto a animales como a seres humanos. En este contexto, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino intensificará las acciones de difusión y educación sanitaria mediante una serie de charlas que se desarrollarán durante los días miércoles, jueves y viernes en escuelas agrotécnicas del Partido.

Bajo el lema “Hablemos sobre Triquinosis”, la campaña busca fortalecer el conocimiento de la comunidad acerca de esta enfermedad, haciendo especial hincapié en las medidas de control y prevención. Desde el área remarcaron que el trabajo sobre esta problemática se realiza durante todo el año, aunque en esta época se refuerzan las acciones debido al incremento de la elaboración y consumo de productos caseros derivados del cerdo.

Las charlas serán abiertas a la comunidad educativa y al público en general. El cronograma comenzarán este jueves 21 de mayo, a las 9:00, en la Escuela de la Familia Agraria (EFA) de Acevedo, mientras que el viernes, en el mismo horario, la actividad tendrá lugar en el Instituto Mariano Moreno de Alfonzo.

“Es el tercer año consecutivo que implementamos esta tarea de concientización en las escuelas técnicas agropecuarias para prevenir esta zoonosis. Invitamos a toda la comunidad educativa a participar mediante trabajos en las aulas, porque los jóvenes son un eslabón fundamental para multiplicar la información y hacerla llegar a cada hogar, promoviendo el conocimiento y el cuidado de la salud”, explicaron desde Salud del Municipio.

Prevención y cuidados

Asimismo, detallaron que los estudiantes participan mediante distintas propuestas pedagógicas adaptadas a cada nivel educativo, como investigaciones, elaboración de folletos, producción de videos, posters y charlas. “Desde el Municipio enviamos material oficial y luego compartimos en nuestras redes sociales las devoluciones de cada establecimiento educativo. Finalmente, entregamos un certificado de participación a cada institución”, agregaron.

En paralelo, la Secretaría de Salud continúa desarrollando durante todo el año jornadas de Manipulación Segura de Alimentos, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del Partido. Estas tareas incluyen auditorías en establecimientos elaboradores de chacinados, controles en carnicerías y actuaciones ante denuncias vinculadas a faena clandestina o comercialización ilegal de productos alimenticios.

“Durante mayo reforzamos especialmente esta campaña porque con la llegada de los primeros fríos aumenta la producción y el consumo de fiambres caseros de cerdo. El objetivo es concientizar y hacer cumplir la normativa sanitaria vigente, tanto nacional como provincial, que prohíbe la comercialización de carnes y embutidos sin las habilitaciones e inspecciones correspondientes”, indicaron.

Además, el Municipio ofrece un servicio de laboratorio destinado a quienes realizan faenas familiares. Para ello, los vecinos deben acercar una muestra de 200 gramos de entraña entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, que es recepcionada para realizar el análisis mediante la técnica de Digestión Enzimática Artificial. Este procedimiento permite determinar si la carne contiene larvas de Trichinella y si está apta para el consumo.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una enfermedad parasitaria producida por larvas y parásitos adultos del género Trichinella spp. Puede afectar a mamíferos domésticos y silvestres, aves, reptiles y seres humanos.

Se trata de una zoonosis de relevancia sanitaria que se transmite principalmente a las personas a través del consumo de carne de cerdo o productos derivados —como chacinados y embutidos— elaborados sin control bromatológico o provenientes de animales infectados.

En Argentina, la enfermedad es endémica y suele registrarse con mayor frecuencia durante el invierno, especialmente entre junio y agosto, período en el que aumenta la faena de animales de crianza familiar y la elaboración casera de embutidos.

El cerdo doméstico constituye la principal fuente de infección para el ser humano y la provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que más casos registra en la última década. Además, la triquinosis es una enfermedad de denuncia obligatoria, por lo que ante cualquier sospecha o síntoma compatible se recomienda consultar de inmediato al sistema de salud.