Juliano Almeida arrancó la defensa del título con un triunfo en Jáchal

Juliano Almeida impuso el ritmo en el óvalo de Jáchal, donde se quedó con el triunfo.

Juliano Almeida , el ciclista pergaminense de 14 años que el mes pasado se consagró campeón argentino de ruta (categoría 2011), comenzó de la mejor manera la defensa del título en el Campeonato Nacional Infanto Juvenil de ciclismo al imponerse el pasado domingo en la primera fecha, disputada en San José de Jáchal , San Juan.

El evento, que reunió a 155 ciclistas de todo el país en el Ovalo Municipal , marcó el inicio de un certamen compuesto por seis fechas y volvió a mostrar a Almeida como uno de los grandes protagonistas de su categoría (2011). Detrás de “Juli” Almeida finalizaron el santiagueño Joaquín Reyes y el sanjuanino Erick Mendoza .

La prueba se desarrolló sobre 35 vueltas , con sprints (siete) puntuables cada cinco giros, y desde el comienzo el pergaminense dejó en claro su superioridad. “Ya desde el inicio de la carrera, desde el primer sprint, nos cortamos tres. Al estar escapados embalábamos primero nosotros y después el pelotón ”, explicó en diálogo con LA OPINION .

Almeida se quedó con los seis primeros sprints , lo que le permitió construir una ventaja decisiva. Incluso, junto a sus compañeros de fuga (Reyes y Mendoza), logró sacarle una vuelta al pelotón a falta de seis giros para el final, una diferencia que terminó siendo determinante para asegurar la victoria.

Juliano podio Jáchal

Un final con tensión

Pese al amplio dominio del pergaminense, el cierre tuvo su cuota de dramatismo. En el último sprint se produjo una caída que pudo haber cambiado el desenlace. “El que quedó segundo, Joaquín Reyes, se cayó en la última curva y yo casi me caigo atrás de él, pero pude salvarla”, relató Almeida.

En medio de la maniobra, otro competidor aprovechó la situación para avanzar, lo que dejó al pergaminense en el tercer lugar de ese último sprint. Sin embargo, la ventaja de puntos acumulada previamente le aseguró el triunfo en la clasificación general.

Más allá de lo deportivo, Almeida destacó la importancia de la preparación previa, especialmente por las condiciones particulares del circuito sanjuanino. “Con mi papá el día antes de la carrera recorrimos la pista. Al ser una zona más alta cambia el aire y además hacía mucho calor ”, contó.

Esa experiencia previa resultó clave: “Sabíamos que tenía que calentar un buen rato porque al principio me faltaba el aire, pero después me acostumbraba. Lo hicimos así el día de la carrera y se pudo dar el triunfo”, agregó. “Me sentí muy bien de piernas”, resumió sobre su rendimiento.

Juliano Jáchal 2

Presente con triunfos

El triunfo en Jáchal no hace más que confirmar el gran momento deportivo de Almeida. En 2025 se consagró campeón del Nacional Infanto Juvenil y también obtuvo su segundo título consecutivo en el Bonaerense Infanto Juvenil.

Además, el mes pasado alcanzó su logro más importante al coronarse campeón argentino de ruta en San Fernando del Valle de Catamarca, tras una actuación en la que superó pinchaduras y cambios de bicicleta para imponerse en el sprint final. Con este nuevo triunfo, Almeida no solo inicia con firmeza la defensa de su corona, sino que continúa consolidándose en el ciclismo juvenil argentino.