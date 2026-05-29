Isabella Díaz recibió el alta al superar graves quemaduras por un accidente durante un asado en Manuel Ocampo

Isabella Díaz posó con un cartel en el que contó que le dieron el alta de la internación del Instituto especializado en atención de quemados.

La adolescente Isabella Díaz, de 17 años y oriunda de Manuel Ocampo, recibió este viernes el alta médica luego de permanecer 61 días internada en el Sanatorio AMTA de Ciudadela por las graves quemaduras que sufrió durante un accidente doméstico ocurrido a fines de marzo.

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La joven continuará con controles ambulatorios y un tratamiento de seguimiento, aunque su evolución fue considerada altamente favorable por los especialistas.

La noticia generó una profunda alegría entre familiares, amigos y vecinos de Manuel Ocampo que durante más de dos meses acompañaron con mensajes de apoyo, cadenas de oración y muestras permanentes de afecto a la adolescente.

Isabella había resultado gravemente herida durante una reunión de amigos realizada en la noche del sábado 28 de marzo. Como consecuencia del accidente doméstico, sufrió quemaduras de consideración que obligaron a su traslado e internación en un centro médico especializado del conurbano bonaerense.

La complejidad del cuadro obligó a los profesionales a mantenerla bajo estricta observación médica. Durante los 61 días de internación, la joven permaneció 30 jornadas en terapia intensiva, atravesando una etapa de gran incertidumbre para sus seres queridos.

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Alta médica esperada

Este viernes, finalmente, llegó el momento más esperado. Acompañada por sus padres y otros familiares, Isabella posó para una fotografía frente al ingreso del Sanatorio AMTA sosteniendo un cartel con su imagen y una emotiva inscripción.

"¡Me dieron el alta! ¡Gracias por todo! Vida. Fortaleza. Esperanza. Gratitud", expresaba el mensaje que exhibió al abandonar el establecimiento médico.

En la imagen se la observa utilizando barbijo y acompañada por sus padres, quienes estuvieron a su lado durante todo el proceso de recuperación.

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Mensaje de la familia

Tras conocerse la noticia, los familiares difundieron un comunicado en el que compartieron su felicidad y agradecimiento por la evolución de la adolescente.

"Hoy después de 61 días de internación, de los cuales 30 días permaneció en terapia intensiva, Isabella fue finalmente dada de alta. Feliz y ansiosa de estar en su hogar acompañada de sus seres queridos", expresaron.

Además, remarcaron que durante las primeras semanas el panorama era complejo debido a la magnitud de las lesiones sufridas.

"En un primer momento el panorama era de mucha angustia e incertidumbre debido al alto porcentaje de quemaduras en su cuerpo. El tiempo de recuperación fue mucho menos del que esperaban los médicos", señalaron.

Evolución favorable

La familia destacó especialmente que la recuperación de Isabella superó las expectativas iniciales de los profesionales que la atendieron.

Según manifestaron, dentro de aproximadamente un mes deberá regresar al centro médico para una nueva evaluación, aunque los resultados obtenidos hasta el momento son altamente alentadores.

"Regresa a casa y dentro de un mes deberá volver a control. Su recuperación fue excelente. Gracias a Dios no quedaron secuelas", afirmaron en el mensaje.

La noticia representa un alivio para toda la comunidad de Manuel Ocampo, que siguió de cerca la evolución de la adolescente desde el momento del accidente y acompañó a la familia durante las semanas más difíciles.

Agradecimiento colectivo

En el tramo final del comunicado, los familiares agradecieron especialmente al personal médico y a todas las personas que colaboraron durante el proceso de recuperación.

"Desde la familia solo queda agradecer al Sanatorio AMTA, a todo el cuerpo médico y enfermeras. También a cada uno de los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de fe. Gracias a los medios por el respeto con el que se trató el tema", expresaron.

Asimismo, destacaron la presencia permanente de sus padres, abuelos y allegados más cercanos, quienes acompañaron a Isabella desde el primer día de internación hasta el momento de recibir el alta.

Con el regreso a su hogar, comienza ahora una nueva etapa para la joven de Manuel Ocampo, marcada por la continuidad de los controles médicos, pero también por la satisfacción de haber superado uno de los momentos más difíciles de su vida y poder reencontrarse con su familia después de más de dos meses de lucha y recuperación.