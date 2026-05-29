Todo listo para el torneo de atletismo Ciudad de Pergamino

El atletismo volverá a tener protagonismo el domingo en la ciudad con la realización del Torneo Ciudad de Pergamino de pista y campo, un evento que reunirá a competidores de distintas edades y niveles en la pista de la Villa Deportiva del Parque Municipal General San Martín.

La actividad comenzará a las 10:00 y contará con un amplio cronograma de pruebas de pista, salto en largo y lanzamientos, en una jornada organizada por la Asociación Atlética Pergamino (AAP) que promete convocar a atletas locales y de diferentes ciudades de la región.

El certamen representará además una nueva oportunidad para seguir consolidando el crecimiento del atletismo pergaminense y darle continuidad a las competencias en la moderna pista del Parque Municipal , escenario que ya tuvo una muy buena respuesta en el anterior torneo realizado este año.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este domingo, Pergamino se prepara para vivir una jornada a puro atletismo con el Torneo Ciudad de Pergamino. Desde las 10:00, la pista de la Villa Deportiva del Parque Municipal será el escenario de este certamen de pista y campo que reunirá a atletas de todas las edades, desde U8 hasta Libres y Máster. Organizado por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), el evento promete emoción y competencia en pruebas de velocidad, medio fondo, salto en largo y lanzamientos, consolidando el crecimiento del atletismo local. No te pierdas la oportunidad de ver a los talentos pergaminenses y de la región en acción. Las actividades de pista arrancan a las 11:00 con los 50 metros para U8, seguidas de carreras de 80, 100, 400, 600, 800, 1.200, 1.500 y 3.000 metros. Además, habrá salto en largo y lanzamientos para diversas categorías. Un día completo para disfrutar del deporte, fomentar la actividad física y compartir en familia. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #Atletismo"

Con categorías para todas las edades, desde U8 hasta Libres y Máster , el encuentro tendrá un fuerte componente competitivo, recreativo y formativo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos compartan una misma jornada deportiva.

Jornada con múltiples disciplinas

El programa incluirá pruebas de velocidad y medio fondo, además de competencias de salto en largo y lanzamientos. Las actividades de pista comenzarán oficialmente a las 11:00 con los 50 metros para la categoría U8.

Luego se desarrollarán de manera consecutiva las distintas pruebas de velocidad para categorías promocionales y competitivas, incluyendo carreras de 80 metros, 100 metros, 400, 600, 800, 1.200, 1.500 y 3.000 metros. Entre las competencias más destacadas aparecen los 100 metros, los 1.500 metros en categorías libres y máster y las pruebas de fondo sobre 3.000 metros que cerrarán la actividad de pista durante la tarde.

Torneo Pista 2

El cronograma fue diagramado para que todas las categorías tengan participación y puedan competir en un marco organizado y dinámico, buscando además incentivar la práctica del atletismo desde edades tempranas.

Torneo Pista 3

Salto en largo y lanzamientos

Además de las carreras, el torneo tendrá actividad en salto en largo y lanzamiento, disciplinas que comenzarán desde las 11:00. Las pruebas de largo estarán destinadas a categorías U8, U10, U12, U14, U16, libres y máster, tanto en damas como en caballeros. La intención de los organizadores es ofrecer un espacio amplio de participación para todos los atletas. Por su parte, las competencias de lanzamiento se iniciarán a las 13:30 y estarán reservadas para categorías U14, U16 y U18.

La combinación de pruebas de pista y campo permitirá desarrollar una jornada muy completa, con una importante variedad de disciplinas y estilos dentro del atletismo.

Para todas las edades

Uno de los aspectos más destacados del Torneo Ciudad de Pergamino será justamente la amplitud de categorías participantes. Desde niños que comienzan a dar sus primeros pasos en el atletismo hasta atletas experimentados de categorías máster podrán competir en la misma jornada.

Esa característica transforma al certamen en un punto de encuentro para toda la comunidad atlética de Pergamino y la región, fomentando no solo la competencia sino también el intercambio de experiencias y el crecimiento deportivo. Además, los tres primeros clasificados de cada disciplina recibirán medallas como reconocimiento a su desempeño, un incentivo especial para quienes participen de la competencia.

La organización destacó también el valor formativo que tienen este tipo de eventos para los atletas más jóvenes, quienes pueden sumar experiencia en competencias oficiales y continuar desarrollando su evolución deportiva.

Información para los participantes

La inscripción para participar del torneo tendrá un costo de 6.000 pesos y los interesados podrán solicitar informes o realizar consultas comunicándose al 2477-353448. La invitación está abierta tanto para atletas como para el público en general, que podrá acercarse al Parque Municipal para disfrutar de una jornada deportiva que promete nivel competitivo y una amplia participación.