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    • Pergamino dijo presente en el Circuito TMT y Fabián Vecino fue campeón

    El representante de tenis de mesa del Club Banco Provincia se consagró campeón en Segunda Categoría en el 11° Torneo “El Buen Amigo”, en Villa Constitución.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    26 de mayo de 2026 - 13:42
    Fabián Vecino en la premiación de Segunda Categoría del 11° Torneo “El Buen Amigo”.

    Fabián Vecino en la premiación de Segunda Categoría del 11° Torneo “El Buen Amigo”.

    CLUB BANCO PROVINCIA TDM

    El tenis de mesa de Pergamino sigue creciendo y volvió a tener una destacada representación en el Circuito Tenis de Mesa para Todos (TMT), uno de los más competitivos y convocantes del país. El domingo se disputó el 11° Torneo El Buen Amigo en el Club Sacachispas de Villa Constitución, en una jornada cargada de emoción, grandes partidos y una Segunda Categoría de alto nivel.

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    Fabián Vecino campeón en Segunda

    Desde la fase de grupos, Fabián Vecino, representante de Club Banco Provincia TDM Pergamino, comenzó a perfilarse como uno de los grandes candidatos con una sólida actuación. Con el correr de los partidos fue elevando su nivel y mostrando gran regularidad en cada presentación.

    También fue muy destacada la participación de Marcelo Gutiérrez, representante de Tenis de Mesa Juventud Pergamino, quien mostró un gran espíritu competitivo en una zona muy exigente. Disputó intensos encuentros frente al local Javier Césped y el nicoleño Domingo Nozzi, además de protagonizar uno de los cruces más parejos del torneo ante el rosarino Marcelo Ribaudo en cuartos de final, llevando la serie hasta el quinto set.

    Vecino mostró su mejor versión en semifinales, donde superó con autoridad a Ribaudo para meterse en la gran final. El partido decisivo tuvo todos los condimentos: intensidad, cambios constantes y un gran nivel de juego. Finalmente, Vecino derrotó 3-2 a Nozzi y se consagró campeón de la Segunda División, coronando una actuación sólida y muy regular durante toda la jornada.

    Más presencia pergaminense

    Además, representantes de Tenis de Mesa Juventud Pergamino también participaron en otras categorías del torneo: Karina Flucha en Sexta y Santiago Costa en Cuarta. El torneo volvió a ratificar el gran presente competitivo del circuito TMT, con categorías cada vez más parejas y jugadores de distintos clubes aportando nivel y espectáculo en cada fecha.

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