Pergamino dijo presente en el Circuito TMT y Fabián Vecino fue campeón

El tenis de mesa de Pergamino sigue creciendo y volvió a tener una destacada representación en el Circuito Tenis de Mesa para Todos (TMT), uno de los más competitivos y convocantes del país. El domingo se disputó el 11° Torneo El Buen Amigo en el Club Sacachispas de Villa Constitución, en una jornada cargada de emoción, grandes partidos y una Segunda Categoría de alto nivel.
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