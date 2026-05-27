Gucci desembarca en la Fórmula 1 y revolucionará a Alpine desde 2027

La Fórmula 1 se prepara para vivir una transformación inédita desde 2027: la reconocida casa de moda italiana Gucci será el nuevo patrocinador principal de Alpine F1 Team, en un acuerdo que marcará el desembarco formal de una marca de lujo de alcance mundial en el corazón de la categoría más importante del automovilismo.

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La estructura francesa pasará a denominarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”, en una alianza estratégica que promete modificar tanto la identidad visual del equipo como su proyección comercial y mediática.

La noticia generó un fuerte impacto dentro del ambiente de la Fórmula 1 y también entre los fanáticos argentinos, ya que el equipo tiene entre sus pilotos al bonaerense Franco Colapinto, una de las grandes apariciones sudamericanas de los últimos tiempos en la máxima categoría.

Según se informó oficialmente, Gucci reemplazará como title sponsor a la empresa austríaca BWT, que acompañaba a Alpine desde 2022. El acuerdo convertiría a la marca italiana en la primera firma de alta costura en prestar su nombre a un equipo de Fórmula 1, una señal clara del crecimiento global que experimenta el campeonato en términos comerciales y de audiencias.

Además del cambio de nombre, se espera una profunda renovación estética. Diversos medios especializados anticipan que Alpine abandonará progresivamente el tradicional esquema azul y rosa utilizado en las últimas temporadas para adoptar colores vinculados a Gucci, con predominio del negro, dorado y detalles verdes y rojos característicos de la marca italiana.

El acuerdo también contempla la creación de “Gucci Racing”, una nueva plataforma comercial y experiencial que buscará fusionar el universo del lujo con el deporte de alto rendimiento. La idea es desarrollar contenidos exclusivos, eventos globales y productos vinculados a la Fórmula 1, apuntando especialmente a un público joven y de alto poder adquisitivo.

La operación tiene además un trasfondo empresarial importante. Luca de Meo, actual CEO del grupo Kering —propietario de Gucci— fue anteriormente máximo responsable de Renault, empresa dueña de Alpine. Ese vínculo facilitó las negociaciones y fortaleció la relación entre ambas compañías.

En el plano deportivo, el acuerdo aparece en un momento de recuperación para Alpine. Luego de un 2025 muy complicado, la escudería mostró una notable evolución en la temporada 2026, beneficiada por la incorporación de motores Mercedes y por una reorganización interna encabezada por el experimentado empresario italiano Flavio Briatore.

Ese crecimiento deportivo ayudó a potenciar el atractivo comercial del equipo, que actualmente pelea en la zona media alta de la parrilla y logró sumar resultados importantes con Pierre Gasly y el propio Franco Colapinto.

Distintos reportes estiman que el acuerdo económico entre Gucci y Alpine rondaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, en un contrato multianual que podría extenderse inicialmente por tres años.

La llegada de Gucci confirma además una tendencia cada vez más fuerte dentro de la Fórmula 1: el ingreso de marcas de lujo y compañías globales atraídas por el crecimiento exponencial de la categoría, especialmente tras la expansión impulsada por Liberty Media y el fenómeno cultural generado alrededor del campeonato.