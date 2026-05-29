Pergamino amplía el alumbrado LED con obras en accesos y barrios

La Municipalidad de Pergamino continúa avanzando con un ambicioso plan de modernización del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, optimizar la circulación y ampliar la infraestructura urbana en barrios y accesos estratégicos. En este marco, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Electromecánica y Alumbrado Público, anunció una serie de nuevas obras que se ejecutarán durante las próximas semanas y que contemplan la instalación de columnas, tendidos eléctricos y luminarias LED en corredores de alto tránsito vehicular.

Procesan por abuso sexual al instructor de un club por la denuncia de una niña en la Colonia

Pergamino: El aumento de la luz y el gas en la Provincia incluye en ambos casos a nuestra ciudad

Uno de los proyectos más importantes se desarrollará sobre la ruta provincial Nº 32, en el tramo comprendido entre Intendente Freiman/Los Sauces y avenida Venini Norte, en la intersección con la ruta nacional Nº 188. Allí, el Municipio iniciará en los próximos días los trabajos preliminares de apertura de bases y preparación del terreno para posteriormente avanzar con la colocación de columnas de iluminación, cableado subterráneo y equipos LED de última generación.

La intervención abarcará aproximadamente 1.000 metros lineales y permitirá completar una obra iniciada durante el año pasado, consolidando un corredor iluminado fundamental tanto para los vecinos de Pergamino como para quienes llegan desde las localidades rurales del Partido. Se trata de una zona de intensa circulación, utilizada diariamente por automovilistas, motociclistas, transporte pesado y trabajadores que se trasladan entre la ciudad y los pueblos del distrito.

Desde el área de Servicios Públicos remarcaron que, a pesar de tratarse de una traza bajo jurisdicción provincial, la totalidad de la obra será financiada con recursos municipales. La decisión responde a una demanda histórica de los vecinos y a la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.

Funcionarios municipales explicaron que la falta de iluminación adecuada en ese sector generaba preocupación principalmente durante la noche y en jornadas de baja visibilidad, por lo que la concreción de la obra permitirá reducir riesgos y mejorar significativamente las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

En otras zonas

Las tareas también se extenderán a otros sectores de la zona norte de Pergamino, donde se ejecutarán nuevas obras de iluminación en avenida De La Cruz Gorordo, entre Intendente Freiman y avenida Venini Norte; sobre calle Cándido López, entre avenida De La Cruz Gorordo y Molina Campos; y en Remedios de Escalada de San Martín, entre boulevard Drago y Ruta Provincial 32.

En todos los casos se prevé la instalación de modernas columnas de acero con brazos metálicos y luminarias LED de alta eficiencia, una tecnología que el Municipio viene incorporando de manera sostenida en distintos barrios y corredores urbanos de Pergamino.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que estas intervenciones forman parte de una planificación integral orientada a ampliar la cobertura lumínica y reforzar la seguridad urbana en zonas donde el crecimiento habitacional y el aumento del tránsito hicieron necesaria una actualización de la infraestructura existente.

Servicio esencial

Las obras no solamente apuntan a mejorar la visibilidad nocturna, sino también a brindar mayor tranquilidad a vecinos y conductores, favoreciendo entornos más seguros y accesibles. En este sentido, destacaron que la incorporación de alumbrado LED representa una mejora sustancial respecto de los sistemas tradicionales, ya que ofrece mayor potencia lumínica, menor consumo energético y una vida útil considerablemente más extensa.

Además de las intervenciones previstas en la zona norte, el Municipio confirmó que continuará desarrollando nuevos proyectos de iluminación en otros sectores de la ciudad mediante la utilización de equipos y personal propio. Entre las próximas obras previstas se encuentran trabajos sobre avenida Soberanía, entre Comandante Espora y Sebastián Elcano, además de intervenciones en barrio Atahualpa Yupanqui y en el sector de 27 de Noviembre.

Estas tareas se enmarcan dentro de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura urbana que la Municipalidad viene ejecutando desde hace varios años, priorizando mejoras vinculadas al alumbrado, pavimentación, mantenimiento de espacios públicos y optimización de servicios esenciales.

Desde el área técnica explicaron que la utilización de tecnología LED permite alcanzar importantes beneficios tanto desde el punto de vista operativo como ambiental. Entre las principales ventajas señalaron el significativo ahorro energético, la reducción de costos de mantenimiento, una iluminación más uniforme y eficiente y una menor contaminación ambiental debido al menor consumo eléctrico.

Asimismo, remarcaron que este tipo de luminarias mejora notablemente la visibilidad en calles, avenidas y accesos, contribuyendo a disminuir situaciones de riesgo vinculadas a la circulación nocturna y reforzando las condiciones de seguridad en sectores urbanos y periurbanos.

Con estas nuevas intervenciones, el Municipio busca continuar ampliando la red de alumbrado moderno en distintos puntos estratégicos de Pergamino, acompañando el crecimiento de la ciudad y respondiendo a reclamos vecinales vinculados a la necesidad de contar con espacios públicos mejor iluminados y más seguros.