Las escuelas deportivas municipales de San Pedro brillan con títulos y destacadas actuaciones

Las escuelas municipales deportivas tuvieron un muy buen desempeño durante los últimos días.

Las escuelas deportivas municipales de la ciudad de San Pedro continúan demostrando un gran presente con importantes actuaciones en distintas competencias regionales, nacionales e internacionales. Durante los últimos días, atletas y representantes locales consiguieron títulos, medallas y destacadas participaciones en disciplinas como pelota a paleta, atletismo, taekwondo y natación, reafirmando el crecimiento del deporte formativo y competitivo.

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Los representantes de las escuelas municipales, que volvieron a destacarse en diferentes escenarios. Con títulos, podios y actuaciones sobresalientes, jóvenes deportistas locales llevaron el nombre de la ciudad a lo más alto en competencias desarrolladas en distintos puntos del país y también a nivel internacional.

La Escuela Municipal de Pelota y Paleta tuvo una sobresaliente actuación durante el fin de semana, logrando dos importantes conquistas en competencias disputadas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El sábado, Máximo y Felipe Armendáriz se consagraron campeones en Pellegrini, mostrando un gran nivel deportivo y una destacada regularidad durante toda la jornada. Apenas un día después, el domingo, la dupla volvió a repetir el éxito en Trenque Lauquen, donde nuevamente se quedaron con el primer puesto.

Desde la escuela municipal celebraron el desempeño de los jóvenes deportistas

Se destaca el trabajo constante que vienen realizando junto al cuerpo técnico y profesores, quienes acompañan diariamente el crecimiento de los atletas.

En atletismo, Candela Basaldúa y Aaron Mindurry participaron del tradicional Torneo Semana de Mayo realizado en Rosario, donde consiguieron resultados sobresalientes frente a competidores de gran nivel.

Candela Basaldúa logró quedarse con el primer puesto en los 400 metros con vallas y también obtuvo la medalla dorada en los 400 metros llanos, ratificando su gran presente deportivo y su constante evolución competitiva.

Por su parte, Aaron Mindurry también alcanzó el primer lugar en la prueba de 400 metros con vallas, completando una destacada participación para la delegación local.

En tanto, el taekwondo volvió a aportar excelentes noticias para el deporte municipal. En el Abierto de la República Nacional, Jeremías Nahuel Casco, de apenas 13 años, se consagró campeón en la categoría Cadete Pum, obteniendo el primer puesto tras una notable actuación.

Además, Federico Cabrera, profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo, también compitió en el certamen dentro de la categoría Máster hasta 80 kilogramos, donde consiguió una valiosa medalla de plata.

Otra de las grandes noticias deportivas llegó desde la natación

Valentina Boari, representante del Club Pescadores, tuvo una destacadísima actuación en el Torneo Promesas Olímpicas de la Copa Pacific disputado en Chile, integrando además la delegación argentina.

La joven nadadora obtuvo resultados sobresalientes en distintas pruebas individuales. En los 50 metros libres finalizó en el segundo puesto con un tiempo de 27.63; mientras que en los 100 metros libres consiguió el primer lugar con una marca de 1.01,18.

Además, logró la medalla plateada en los 200 metros libres con un tiempo de 2.17,47 y finalizó cuarta en los 400 metros libres registrando 4.50,30.

En las competencias por equipos, Argentina —con participación de Valentina— se quedó con el primer puesto en la prueba de 400 metros combinado relevo y también en la posta 4x100 libres.

De esta manera, la deportista sampedrina cerró el torneo internacional con un total de tres medallas de oro y dos de plata, coronando una actuación de altísimo nivel que vuelve a posicionar al deporte local entre los protagonistas de la región.

El presente de las escuelas deportivas municipales continúa consolidándose gracias al esfuerzo conjunto de deportistas, entrenadores y familias, en un proceso que sigue generando importantes resultados y dejando en evidencia el crecimiento del deporte local en distintas disciplinas.