Juliano Almeida gritó campeón argentino tras una carrera épica en Catamarca

El ciclista pergaminense Juliano Almeida volvió a destacarse en el plano nacional al consagrarse campeón argentino de ruta en la categoría Varones 2011 , en el marco del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juveniles que se disputó entre el viernes y el domingo en Catamarca.

El representante de la Asociación Ciclista del Noroeste de Buenos Aires (ACINOBA) se quedó con el triunfo en la tarde del sábado tras completar las siete vueltas al circuito -un total de 44,8 kilómetros - con un tiempo de 1h. 11m. 20s , el mismo registro que el colonense Marcial Gómez (también de ACINOBA), a quien superó en el sprint final. El podio lo completó el sanjuanino Alexis Pozo Villegas , que arribó a 27 segundos.

La competencia tuvo un desarrollo tan intenso como accidentado para el pergaminense. Almeida sufrió varias pinchaduras durante la competencia, lo que lo obligó a cambiar de bicicleta en plena carrera. Incluso en la última vuelta volvió a pinchar, en un momento determinante de la definición, y recurrió a la última rueda que le quedaba .

A pesar de los inconvenientes, logró mantenerse en el grupo de punta y definió la carrera en un sprint vibrante, donde consiguió imponerse sobre Gómez para quedarse con la medalla de oro y el título argentino.

El triunfo del pergaminense fue uno de los cinco que se definieron durante la jornada del sábado en el campeonato nacional que se desarrolló en Catamarca, donde además se dio un dato llamativo: en las nueve pruebas disputadas hasta el sábado hubo nueve asociaciones diferentes con títulos, reflejando la competitividad del ciclismo juvenil argentino.

Juliano Almeida podio

Confirmó su crecimiento

La consagración nacional ratifica el gran momento deportivo de Almeida, quien viene de protagonizar una temporada 2025 excepcional. El año pasado se consagró campeón del Bonaerense Infanto Juvenil por segundo año consecutivo y también logró el título del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, consolidándose como uno de los ciclistas más destacados de su generación.

“Juli” Almeida continúa sumando logros importantes y proyecta un futuro prometedor. Su nueva victoria en el Campeonato Argentino de Ruta no solo reafirma su talento, sino también su capacidad para sobreponerse a las dificultades y competir al más alto nivel.