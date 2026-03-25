Juliano Almeida: "A pesar de las pinchaduras mi cabeza siguió igual"

Juliano Almeida en La Opinión Play con la camiseta y la medalla de campeón argentino de ruta.

A pocos días de su consagración en San Fernando del Valle de Catamarca, el ciclista pergaminense Juliano Almeida pasó por el programa Fuera de Página (La Opinión Play y FM 105.1) y dejó en claro que su título argentino de ruta no fue uno más: fue el resultado de estrategia, fortaleza mental y una capacidad notable para sobreponerse a la adversidad.

Con apenas 14 años, “Juli” atraviesa un presente deportivo excepcional. En 2025 ya había conquistado el Campeonato Nacional Infanto Juvenil y el Bonaerense Infanto Juvenil (por segundo año consecutivo), y ahora sumó el logro más importante de su corta carrera: el oro en el Argentino de Ruta Juvenil , en la categoría 2011 .

La competencia, disputada sobre un circuito de siete vueltas que totalizaron 44,8 kilómetros , exigía inteligencia. Y Almeida lo tenía claro desde antes de largar. “La estrategia que teníamos era esperar un poco… en la primera mitad de carrera no iba a hacer mucho desgaste, así al final podía estar bien”, explicó.

Sin embargo, el plan se vio alterado rápidamente. En la segunda vuelta sufrió la primera pinchadura, lo que lo obligó a rodar cerca de dos kilómetros con la rueda trasera dañada hasta poder cambiar de bicicleta. Lejos de desesperarse, logró reinsertarse en el pelotón. “No estoy acostumbrado a esos cambios, me costó, pero pude conectar rápido porque no iban tan fuerte”, contó.

Entre ataques y otro cambio clave

La carrera se volvió táctica. Un corredor sanjuanino se fugó y, ante la falta de reacción del grupo, Almeida junto a su compañero de asociación (Acinoba), el colonense Marcial Gómez, comenzaron a moverse para intentar neutralizarlo. “Nadie hacía nada, nadie lo corría y con Marcial (Gómez) nos pusimos a atacar un poco cada uno, a acelerar un poco cada uno hasta ver si lo podíamos conectar”, contó.

Pero el pergaminense aún tenía otro desafío: no se sentía cómodo con la bicicleta de reemplazo. “Siento mucha diferencia de una bici a la otra… esa era más vieja y no es lo mismo”, explicó. Tras un par de vueltas, decidió volver a cambiar de bicicleta, incluso en un momento poco favorable, con el pelotón acelerando. Aun así, logró reconectar cuando restaban tres giros.

Juliano Almeida campeón argentino

Un final a pura determinación

La definición fue electrizante. En la última vuelta, Gómez atacó y se escapó. Almeida esperó, midió y eligió el momento justo para responder. Primero salió a la caza junto a un competidor catamarqueño, pero al ver que no resistía el ritmo, decidió ir solo. Alcanzó a Marcial Gómez y juntos consolidaron la fuga. En el sprint final, ambos lanzaron el ataque en el mismo punto, pero Almeida tenía más resto. “Atacamos en el mismo lugar, yo venía atrás pero pude tener más piernas en ese momento”, resumió.

Al cruzar la meta y levantar los brazos, la emoción fue total. “Fue una alegría enorme… con todo lo que pasó en la carrera. Lo que más me gustó es que, pese a las pinchaduras, mi cabeza siguió igual”, destacó.

La fortaleza mental como clave

Más allá de lo físico, Almeida remarcó un aspecto determinante: la fortaleza psicológica. “Cada cambio de bici lo tomé normal, no me apuré ni me desesperé”, afirmó. Esa madurez sorprende aún más considerando que lleva apenas tres años en el ciclismo competitivo. “Cuando empecé no tenía idea de estas competencias… pensaba que todo iba a llegar mucho más adelante”, recordó.

Lo que viene: nuevos desafíos

El calendario no da respiro. El próximo objetivo será la primera fecha del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, el 12 de abril en San Juan. Luego, apuntará al Argentino de Pista, otra de sus grandes metas. Mientras tanto, continuará compitiendo en la región para sumar rodaje, participando en pruebas en Pergamino, Colón y Salto.

Una bicicleta para competir al máximo

Detrás del logro también aparece una realidad: las dificultades materiales. Almeida reveló que su bicicleta principal sufrió daños importantes a fines de 2025, incluyendo problemas en los cambios electrónicos (batería quemada) y una rotura en el cuadro. “Para competir al 100% necesitaría una bici nueva”, señaló. En Catamarca, de hecho, compitió con bicicletas más antiguas, lo que hace aún más meritoria su consagración.

El ciclismo es un deporte costoso, y los viajes -muchos de ellos al norte del país- representan un gran esfuerzo familiar. En ese sentido, el joven no dudó en agradecer: “A mi familia que está en todo… y a toda la gente que nos ayuda de alguna manera”.

Con talento, disciplina y una mentalidad poco común para su edad, Juliano Almeida no solo se consagró campeón argentino de ruta: demostró que está preparado para ir por mucho más.