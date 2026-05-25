Helena Arbeleche arrasó en pecho en el Campeonato República de Cadetes

La pergaminense Helena Arbeleche volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del deporte pergaminense. En el Campeonato República de Cadetes 2026 , disputado entre el jueves y el sábado en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tuvo una actuación sobresaliente al conquistar tres medallas de oro y una de plata en su primer Nacional en la categoría Cadetes 1 .

Lo más destacado de su rendimiento fue que no llegó al certamen al 100%. Durante los días previos estuvo enferma, con fiebre y bajo tratamiento con antibióticos, situación que no le impidió competir en un altísimo nivel frente a las mejores nadadoras del país. Representando a SER Natación – Campana Boat Club , Arbeleche fue la gran figura del estilo pecho, disciplina en la que dominó al ganar los 50, 100 y 200 metros.

La competencia comenzó el jueves por la tarde y Helena no tardó en subirse a lo más alto del podio. En los 50 metros pecho se consagró campeona con un tiempo de 35s. 64/100 . Ese mismo día también participó en los 100 metros libres , prueba en la que finalizó cuarta con un registro de 1m. 02s. 66/100 , quedando muy cerca del podio en una carrera sumamente competitiva.

El viernes por la mañana volvió a mostrar toda su jerarquía en los 100 metros pecho . Allí consiguió una nueva medalla dorada con un tiempo de 1m. 19s. 24/100 , imponiéndose nuevamente entre las mejores nadadoras del país en su categoría. Más tarde, en la jornada vespertina, compitió en los 100 metros espalda, donde terminó 13ª con una marca de 1m. 15s. 27/100 .

Previa

Un cierre con otros dos podios

El sábado por la mañana llegó otra actuación dominante de la pergaminense. En los 200 metros pecho ganó con un tiempo de 2m. 46s. 58/100 (su mejor marca) y estableció una diferencia contundente sobre sus rivales: aventajó por más de siete segundos a la segunda.

Ya en el cierre del campeonato sumó una nueva medalla al finalizar segunda en los 200 metros combinados, con un registro de 2m. 33s. 82/100, resultado que le permitió completar un torneo excepcional con cuatro podios: tres medallas de oro y una de plata.

con medalla

Un crecimiento que no se detiene

La actuación en Santiago del Estero ratificó la evolución sostenida que Arbeleche viene mostrando desde el año pasado. A fines de 2025 había brillado en el Campeonato República de Infantiles y Menores disputado en San Juan, donde obtuvo dos títulos con récords de campeonato en 100 y 200 metros pecho, además de un podio en 100 metros libres. Ese mismo año también tuvo su primera experiencia internacional en la tradicional Copa España de Chile, certamen en el que logró dos podios y compartió equipo con la campeona mundial juvenil Agostina Hein.

Ahora, la nadadora pergaminense de 13 años tendrá un nuevo desafío internacional. El 1 de junio viajará a Estados Unidos para integrar la selección argentina en un torneo que se disputará del 4 al 7 de junio en el estado de Florida, otra experiencia de alto nivel que continúa alimentando una proyección cada vez más prometedora.