Juliano Almeida fue tercero en Catamarca y sigue al frente del Nacional Infanto Juvenil

Juliano Almeida volvió a destacarse el fin de semana en el Campeonato Nacional Infanto Juvenil de ciclismo al finalizar tercero en la segunda fecha (de seis), disputada en el Velódromo Municipal de Catamarca. Con este resultado, el ciclista pergaminense de 14 años se mantiene como líder de la clasificación general en la categoría 2011 .

Luego de las dos primeras fechas del certamen nacional, Almeida encabeza las posiciones por delante del sanjuanino Santino Oltra y del santiagueño Joaquín Reyes , ratificando el gran presente que atraviesa dentro del ciclismo juvenil argentino.

La competencia en Catamarca presentó condiciones complejas y un desarrollo muy intenso, algo que el propio Almeida destacó en diálogo con LA OPINION. “La carrera fue en un circuito muy duro. Sentí un poco de dificultades en el aire, en la respiración, pero bien”, contó el pergaminense, que volvió a mostrarse competitivo pese a las exigencias físicas del trazado.

El desarrollo de la prueba tuvo constantes cambios de ritmo y ataques. “La carrera se hizo un poco a los piques, luego se dio una fuga, pero con dos chicos que no tenían puntos en el campeonato, entonces los dejé, no los corrí” , explicó.

Con inteligencia táctica, Almeida apostó a sumar en los sprints intermedios para mantenerse arriba en el campeonato. “En el pelotón fui ganando los puntitos que quedaban de cada sprint. Fue una carrera muy movida, muy a los piques”, resumió.

Si bien no logró el triunfo, valoró el resultado pensando en la lucha por el título nacional. “No salió como esperaba, pero me sirvió para seguir sumando puntos para la clasificación del Nacional Infanto Juvenil”, señaló.

Un año de consolidación

El tercer puesto en Catamarca le permitió a Almeida conservar el liderazgo del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, certamen que ya conquistó en 2025 y cuya defensa comenzó de gran manera con una victoria el mes pasado en San José de Jáchal, San Juan. En aquella primera fecha, el pergaminense dominó gran parte de la carrera, ganó seis sprints y se quedó con el triunfo tras una actuación contundente.

Además, en marzo de este año se consagró campeón argentino de ruta en Catamarca dentro de la categoría 2011, en una prueba en la que mostró personalidad y fortaleza mental para sobreponerse a pinchaduras y cambios de bicicleta.

Mientras tanto, el pergaminense sigue acumulando experiencia y protagonismo en un Nacional Infanto Juvenil cada vez más exigente, manteniendo el nivel que lo llevó a convertirse en campeón argentino y referente de su categoría.