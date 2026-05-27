miércoles 27 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vitto Benvenutto en el Top 3 de América y va por más en Chicago

    En su primer año en Sub 14, el jugador de pádel pergaminense viene de ganar un título en Chile y llegar a semis en Brasil. Este miércoles viaja a Estados Unidos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    27 de mayo de 2026 - 14:08
    A los 12 años ya es Top 3 de América en Sub 14 y viaja a Chicago con la ilusión de seguir creciendo entre los mejores.

    A los 12 años ya es Top 3 de América en Sub 14 y viaja a Chicago con la ilusión de seguir creciendo entre los mejores.

    VITTO BENVENUTTO

    El pergaminense Vitto Benvenutto continúa dando pasos firmes en el pádel internacional. En su primer año en la categoría Sub 14 de la Federación Internacional de Pádel (FIP), el jugador de apenas 12 años ya ocupa el tercer puesto del ranking continental americano, que otorga plazas para el Máster Finals FIP Promises de fin de temporada.

    Lee además
    Así lucirían los autos de Gucci-Alpine en la temporada 2027.

    Gucci desembarca en la Fórmula 1 y revolucionará a Alpine desde 2027
    La delegación de la UPAAC que representó al ajedrez de Pergamino en Arrecifes.

    Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez

    Tras una exitosa gira por Chile y Brasil, vuelve a salir al mundo este miércoles rumbo a Estados Unidos para disputar el FIP Promises Chicago, certamen que le permitirá seguir sumando experiencia y puntos en el ranking.

    LA ENTREVISTA COMPLETA A VITTO BENVENUTTO

    Embed

    Gira positiva por Chile y Brasil

    Vitto llega con gran confianza luego de conquistar el título en Antofagasta, Chile, junto al salteño Federico Salas. Allí se coronaron campeones sin perder sets durante todo el torneo. “En Antofagasta salí campeón con ‘Fede’ Salas y la verdad que nos fue muy bien”, contó el joven pergaminense en una entrevista concedida al programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1.

    Luego, en Curitiba, Brasil, alcanzó las semifinales junto a Oliver Dick, instancia en la que cayeron ante los brasileños Mateus Ferreira Maacz y Teodoro Metzdorf, actuales números uno del continente. “En Curitiba perdimos la semifinal contra los números uno de Brasil”, explicó Vitto, quien igualmente destacó el balance positivo de la gira.

    Gracias al título conseguido en Chile, Benvenutto dio un salto importante en el ranking continental: pasó del séptimo al tercer lugar, posicionándose entre los mejores jugadores Sub 14 de América.

    Live Blog Post
    Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: " #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY."
    View this post on Instagram

    Primer año en Sub 14

    Uno de los aspectos más destacados del presente de Vitto es que todavía tiene 12 años y recién transita su primera temporada en la categoría Sub 14, enfrentando habitualmente a rivales de mayor edad. “Este año, como es el primero en Sub 14, siempre es muy difícil. Pero entrenando mucho me está yendo muy bien con los resultados y dentro de la cancha me siento bastante bien”, expresó.

    El pergaminense viene realizando una intensa preparación para sostener su crecimiento. Antes del torneo de Antofagasta estuvo entrenando en Mendoza, en la academia de Joselo Veloso. “Mejoré muchísimo en lo físico y en lo táctico”, expresó.

    Además del roce internacional, Vitto reconoce que la experiencia adquirida en sus primeros torneos fuera del país le permitió ganar confianza: “Cuando jugué el primer FIP en Italia tenía muchos nervios, pero ahora me fui acostumbrando poco a poco”.

    Rumbo a Chicago

    El próximo desafío será el FIP Promises Chicago, torneo al que fue invitado por la USPA (United States Padel Association) con el respaldo de un sponsor que cubre todos los gastos del viaje. Benvenutto jugará en pareja con Santiago Constantino, estadounidense hijo de argentinos y actual N° 1 de Estados Unidos. “Primero vamos a Miami, vamos a estar un día en la casa de mi compañero y después viajamos a Chicago para jugar el torneo”, comentó.

    El certamen se disputará el próximo fin de semana y representa una gran oportunidad para continuar sumando puntos y acercarse a los puestos de privilegio del ranking americano. “No conozco mucho a los rivales, pero va a ser una buena experiencia”, agregó.

    Ranking América FIP

    Seis títulos FIP

    A pesar de su corta edad, Vitto ya acumula seis títulos FIP: dos en Buenos Aires, uno en Perugia (Italia), uno en Valencia (España), uno en Viña del Mar y el reciente conseguido en Antofagasta. Además, alcanzó una final en Villarrica. Ese recorrido internacional evidencia una evolución constante de uno de los proyectos deportivos más prometedores de Pergamino.

    Campeón en Antofagasta

    Del fútbol al pádel

    Antes de dedicarse por completo al pádel, Benvenutto también se destacaba en el fútbol. Jugó en Douglas Haig y llegó a recibir reconocimientos individuales por su talento. “Jugaba muy bien a los dos deportes, pero sentí que me gustaba más el pádel porque tenés más protagonismo”, contó.

    Incluso recordó que su último partido de fútbol terminó con un gol de tiro libre. “Cuando veía al arquero un poco adelantado le pegaba con efecto”, relató entre risas. Con el tiempo, tomó la decisión de enfocarse plenamente en el pádel, deporte en el que empieza a construir un futuro enorme.

    Vitto Benvenutto

    Sueños grandes y referentes

    Vitto también habló de sus referentes dentro del circuito internacional. Su espejo es Agustín Tapia, actual figura mundial del pádel. “Intento copiar muchas cosas de él”, afirmó.

    Sobre su juego, explicó que su punto fuerte es el ataque y el remate, mientras que todavía busca seguir mejorando aspectos defensivos. “Creo que tengo que mejorar más la defensa y los globos de revés cruzado”, analizó con sorprendente madurez para su edad.

    A la hora de hablar de sus sueños deportivos, Benvenutto fue claro sobre el gran objetivo que persigue a largo plazo: “Sueño llegar a ser jugador profesional de Premier Padel”.

    Con disciplina, viajes permanentes, entrenamientos intensos y objetivos cada vez más altos, Vitto Benvenutto ya empieza a escribir una historia importante en el pádel juvenil. Y mientras continúa creciendo en el circuito internacional, Pergamino sigue de cerca el camino de una de sus grandes promesas deportivas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Gucci desembarca en la Fórmula 1 y revolucionará a Alpine desde 2027

    Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez

    Pergamino dijo presente en el Circuito TMT y Fabián Vecino fue campeón

    Gimnasia festejó en Primera en otra fecha de la Liga Nicoleña de vóley

    Helena Arbeleche arrasó en pecho en el Campeonato República de Cadetes

    Derrota con polémica de Douglas Haig en Chivilcoy

    Presentaron el Toyota Camry hecho en Pergamino que debutará en el TC Pista

    Douglas arranca la segunda rueda en Chivilcoy con el desafío de volver al triunfo

    Pergaminenses desafiaron las sierras cordobesas en Valhöll Ultra Trail

    El TC 100% pergaminense será presentado este viernes en la Rural

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Así lucirían los autos de Gucci-Alpine en la temporada 2027.

    Gucci desembarca en la Fórmula 1 y revolucionará a Alpine desde 2027

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Así lucirían los autos de Gucci-Alpine en la temporada 2027.

    Gucci desembarca en la Fórmula 1 y revolucionará a Alpine desde 2027
    A los 12 años ya es Top 3 de América en Sub 14 y viaja a Chicago con la ilusión de seguir creciendo entre los mejores. video

    Vitto Benvenutto en el Top 3 de América y va por más en Chicago

    El incendio en la casa de la planta alta fue extinguido con celeridad y no hubo personas lesionadas ni gran expansión del fuego.

    Susto en el barrio Santa Julia por el incendio de una casa

    El próximo fin de senana largo en Argentuna será de tres días y faltan 19 días.
    Tendencias

    Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados quedan en el calendario

    El aniversario reunió a niños, familias, docentes, exalumnos, vecinos y autoridades municipales en una jornada atravesada por la emoción, los recuerdos y el sentido de pertenencia.

    Cuatro décadas acompañando historias en Pergamino: el CDC 12 de Octubre celebró sus 40 años