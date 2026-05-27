Vitto Benvenutto en el Top 3 de América y va por más en Chicago

A los 12 años ya es Top 3 de América en Sub 14 y viaja a Chicago con la ilusión de seguir creciendo entre los mejores.

El pergaminense Vitto Benvenutto continúa dando pasos firmes en el pádel internacional. En su primer año en la categoría Sub 14 de la Federación Internacional de Pádel (FIP), el jugador de apenas 12 años ya ocupa el tercer puesto del ranking continental americano, que otorga plazas para el Máster Finals FIP Promises de fin de temporada.

Tras una exitosa gira por Chile y Brasil, vuelve a salir al mundo este miércoles rumbo a Estados Unidos para disputar el FIP Promises Chicago , certamen que le permitirá seguir sumando experiencia y puntos en el ranking.

Gira positiva por Chile y Brasil

Vitto llega con gran confianza luego de conquistar el título en Antofagasta, Chile, junto al salteño Federico Salas. Allí se coronaron campeones sin perder sets durante todo el torneo. “En Antofagasta salí campeón con ‘Fede’ Salas y la verdad que nos fue muy bien”, contó el joven pergaminense en una entrevista concedida al programa Fuera de Página, de LA OPINION Play y FM 105.1.

Luego, en Curitiba, Brasil, alcanzó las semifinales junto a Oliver Dick, instancia en la que cayeron ante los brasileños Mateus Ferreira Maacz y Teodoro Metzdorf, actuales números uno del continente. “En Curitiba perdimos la semifinal contra los números uno de Brasil”, explicó Vitto, quien igualmente destacó el balance positivo de la gira.

Gracias al título conseguido en Chile, Benvenutto dio un salto importante en el ranking continental: pasó del séptimo al tercer lugar, posicionándose entre los mejores jugadores Sub 14 de América.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: " #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY." View this post on Instagram

Primer año en Sub 14

Uno de los aspectos más destacados del presente de Vitto es que todavía tiene 12 años y recién transita su primera temporada en la categoría Sub 14, enfrentando habitualmente a rivales de mayor edad. “Este año, como es el primero en Sub 14, siempre es muy difícil. Pero entrenando mucho me está yendo muy bien con los resultados y dentro de la cancha me siento bastante bien”, expresó.

El pergaminense viene realizando una intensa preparación para sostener su crecimiento. Antes del torneo de Antofagasta estuvo entrenando en Mendoza, en la academia de Joselo Veloso. “Mejoré muchísimo en lo físico y en lo táctico”, expresó.

Además del roce internacional, Vitto reconoce que la experiencia adquirida en sus primeros torneos fuera del país le permitió ganar confianza: “Cuando jugué el primer FIP en Italia tenía muchos nervios, pero ahora me fui acostumbrando poco a poco”.

Rumbo a Chicago

El próximo desafío será el FIP Promises Chicago, torneo al que fue invitado por la USPA (United States Padel Association) con el respaldo de un sponsor que cubre todos los gastos del viaje. Benvenutto jugará en pareja con Santiago Constantino, estadounidense hijo de argentinos y actual N° 1 de Estados Unidos. “Primero vamos a Miami, vamos a estar un día en la casa de mi compañero y después viajamos a Chicago para jugar el torneo”, comentó.

El certamen se disputará el próximo fin de semana y representa una gran oportunidad para continuar sumando puntos y acercarse a los puestos de privilegio del ranking americano. “No conozco mucho a los rivales, pero va a ser una buena experiencia”, agregó.

Ranking América FIP

Seis títulos FIP

A pesar de su corta edad, Vitto ya acumula seis títulos FIP: dos en Buenos Aires, uno en Perugia (Italia), uno en Valencia (España), uno en Viña del Mar y el reciente conseguido en Antofagasta. Además, alcanzó una final en Villarrica. Ese recorrido internacional evidencia una evolución constante de uno de los proyectos deportivos más prometedores de Pergamino.

Campeón en Antofagasta

Del fútbol al pádel

Antes de dedicarse por completo al pádel, Benvenutto también se destacaba en el fútbol. Jugó en Douglas Haig y llegó a recibir reconocimientos individuales por su talento. “Jugaba muy bien a los dos deportes, pero sentí que me gustaba más el pádel porque tenés más protagonismo”, contó.

Incluso recordó que su último partido de fútbol terminó con un gol de tiro libre. “Cuando veía al arquero un poco adelantado le pegaba con efecto”, relató entre risas. Con el tiempo, tomó la decisión de enfocarse plenamente en el pádel, deporte en el que empieza a construir un futuro enorme.

Vitto Benvenutto

Sueños grandes y referentes

Vitto también habló de sus referentes dentro del circuito internacional. Su espejo es Agustín Tapia, actual figura mundial del pádel. “Intento copiar muchas cosas de él”, afirmó.

Sobre su juego, explicó que su punto fuerte es el ataque y el remate, mientras que todavía busca seguir mejorando aspectos defensivos. “Creo que tengo que mejorar más la defensa y los globos de revés cruzado”, analizó con sorprendente madurez para su edad.

A la hora de hablar de sus sueños deportivos, Benvenutto fue claro sobre el gran objetivo que persigue a largo plazo: “Sueño llegar a ser jugador profesional de Premier Padel”.

Con disciplina, viajes permanentes, entrenamientos intensos y objetivos cada vez más altos, Vitto Benvenutto ya empieza a escribir una historia importante en el pádel juvenil. Y mientras continúa creciendo en el circuito internacional, Pergamino sigue de cerca el camino de una de sus grandes promesas deportivas.