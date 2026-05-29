San Nicolás: La ONG Latidos Rosa mudará su taller y ampliará su trabajo solidario

El próximo 4 de junio abrirán sus puertas en su nuevo espacio ubicado en calle Nación 340, local 15. Los horarios de apertura serán por la mañana de 9:00 a 11:30 y por la tarde de 13:30 a 16:30.

La Asociación Latidos Rosa, dedicada a la confección de pelucas oncológicas para pacientes en tratamiento contra el cáncer, anunció que mudará su taller a un espacio más amplio en San Nicolás . La organización compartió la noticia a través de sus redes sociales y destacó el acompañamiento de distintas instituciones de la ciudad.

Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo

Desde la entidad explicaron que el nuevo taller funcionará junto al Rotary Club San Nicolás, institución que cedió un espacio para que la asociación pueda continuar desarrollando su tarea solidaria.

“Vamos a compartir espacios con Rotary Club San Nicolás, que muy amablemente se pusieron a disposición. Gracias por ser eslabón en esta cadena enorme”, expresaron desde Latidos Rosa en un mensaje publicado en sus redes oficiales.

La mudanza representa un nuevo paso para la organización, que desde hace años trabaja de manera solidaria confeccionando pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos, brindando contención emocional y acompañamiento.

El agradecimiento al Club Sportivo Nicoleño

En el mismo comunicado, la asociación también agradeció al Club Atlético Sportivo Nicoleño, lugar donde nació y funcionó el taller durante los últimos años.

“Queremos agradecer al Club Atlético Sportivo Nicoleño por todos estos años donde nació y funcionó nuestro taller. Lugar que nos dio muchas satisfacciones y muchas historias contadas”, señalaron.

Desde la entidad remarcaron la importancia de todos los espacios e instituciones que colaboran con el proyecto, permitiendo sostener una actividad que impacta directamente en la autoestima y el bienestar emocional de muchas pacientes.

Cuándo abrirá el nuevo taller de Latidos Rosa

La apertura oficial del nuevo espacio será el próximo 4 de junio en calle Nación 340, local 15. Según informaron, el taller funcionará en dos turnos: de 9:00 a 11:30 por la mañana y de 13:30 a 16:30 por la tarde.

“Seguimos avanzando en este proyecto hermoso. Elevando el autoestima, siendo ente importante para afrontar el diagnóstico. Esperamos nos sigan acompañando como hasta el día de hoy”, expresaron desde la asociación.

El trabajo de Latidos Rosa se convirtió en un símbolo de solidaridad y acompañamiento para pacientes oncológicos de San Nicolás y la región, gracias al compromiso de voluntarias y colaboradores que sostienen diariamente la iniciativa.