viernes 29 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: La ONG Latidos Rosa mudará su taller y ampliará su trabajo solidario

    La asociación anunció que desde junio funcionará en un nuevo espacio más amplio junto al Rotary Club San Nicolás.

    29 de mayo de 2026 - 18:30
    El próximo 4 de junio abrirán sus puertas en su nuevo espacio ubicado en calle Nación 340, local 15. Los horarios de apertura serán por la mañana de 9:00 a 11:30 y por la tarde de 13:30 a 16:30.

    El próximo 4 de junio abrirán sus puertas en su nuevo espacio ubicado en calle Nación 340, local 15. Los horarios de apertura serán por la mañana de 9:00 a 11:30 y por la tarde de 13:30 a 16:30.

    Instagram Latidos Rosas

    La Asociación Latidos Rosa, dedicada a la confección de pelucas oncológicas para pacientes en tratamiento contra el cáncer, anunció que mudará su taller a un espacio más amplio en San Nicolás. La organización compartió la noticia a través de sus redes sociales y destacó el acompañamiento de distintas instituciones de la ciudad.

    Lee además
    Personas privadas de la libertad de la UP3 de San Nicolás elaboraron banderas argentinas y transcribieron al sistema Braille dos libros históricos, y fueron entregados al museo del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo
    Un pedido de informes presentado en el Senado bonaerense solicita al Gobierno de la provincia de Buenos Aires precisiones sobre el estado del Camino de la Costa, en el tramo de la que une Ramallo y San Nicolás.

    Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

    Un nuevo espacio para seguir creciendo

    Desde la entidad explicaron que el nuevo taller funcionará junto al Rotary Club San Nicolás, institución que cedió un espacio para que la asociación pueda continuar desarrollando su tarea solidaria.

    “Vamos a compartir espacios con Rotary Club San Nicolás, que muy amablemente se pusieron a disposición. Gracias por ser eslabón en esta cadena enorme”, expresaron desde Latidos Rosa en un mensaje publicado en sus redes oficiales.

    La mudanza representa un nuevo paso para la organización, que desde hace años trabaja de manera solidaria confeccionando pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos, brindando contención emocional y acompañamiento.

    El agradecimiento al Club Sportivo Nicoleño

    En el mismo comunicado, la asociación también agradeció al Club Atlético Sportivo Nicoleño, lugar donde nació y funcionó el taller durante los últimos años.

    “Queremos agradecer al Club Atlético Sportivo Nicoleño por todos estos años donde nació y funcionó nuestro taller. Lugar que nos dio muchas satisfacciones y muchas historias contadas”, señalaron.

    Desde la entidad remarcaron la importancia de todos los espacios e instituciones que colaboran con el proyecto, permitiendo sostener una actividad que impacta directamente en la autoestima y el bienestar emocional de muchas pacientes.

    Cuándo abrirá el nuevo taller de Latidos Rosa

    La apertura oficial del nuevo espacio será el próximo 4 de junio en calle Nación 340, local 15. Según informaron, el taller funcionará en dos turnos: de 9:00 a 11:30 por la mañana y de 13:30 a 16:30 por la tarde.

    “Seguimos avanzando en este proyecto hermoso. Elevando el autoestima, siendo ente importante para afrontar el diagnóstico. Esperamos nos sigan acompañando como hasta el día de hoy”, expresaron desde la asociación.

    El trabajo de Latidos Rosa se convirtió en un símbolo de solidaridad y acompañamiento para pacientes oncológicos de San Nicolás y la región, gracias al compromiso de voluntarias y colaboradores que sostienen diariamente la iniciativa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Internos de la UP3 de San Nicolás confeccionaron banderas y libros Braille para el Cabildo

    Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

    San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    San Nicolás: Vacaciones de invierno 2026, cuándo empiezan en la provincia de Buenos Aires

    A 174 años del Acuerdo de San Nicolás realizarán un acto en el Museo Casa del Acuerdo

    San Nicolás: Nutricionistas rechazan derogar la ley de etiquetado frontal y alertan por riesgos sanitarios

    Mega operativo policial en San Nicolás: siete aprehendidos y 16 motos secuestradas

    Campaña vacunación antigripal en San Nicolás: dónde aplicarse la dosis gratuita y quiénes deben recibirla

    Semana de la Seguridad Vial: en San Nicolás las motos concentran la mayoría de los accidentes

    San Nicolás: EVHSA y UTA alcanzaron un acuerdo y se destrabó el conflicto del transporte

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con la llegada de las bajas temperaturas también comienzan a multiplicarse las afecciones respiratorias. Desde la secretaría de Salud Pública municipal advirtieron sobre el aumento de casos de influenza, covid-19 y otras infecciones virales que ya comenzaron a circular con mayor intensidad en distintos puntos del país, así como en nuestra ciudad.

    San Nicolás: Aumentan los casos de enfermedades respiratorias y refuerzan el pedido de vacunación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Isabella Díaz posó con un cartel en el que contó que le dieron el alta de la internación del Instituto especializado en atención de quemados.

    Isabella Díaz recibió el alta al superar graves quemaduras por un accidente durante un asado en Manuel Ocampo
    El próximo 4 de junio abrirán sus puertas en su nuevo espacio ubicado en calle Nación 340, local 15. Los horarios de apertura serán por la mañana de 9:00 a 11:30 y por la tarde de 13:30 a 16:30.

    San Nicolás: La ONG Latidos Rosa mudará su taller y ampliará su trabajo solidario

    El municipio colocó la estructura principal sobre el acceso a Villa General Savio y comenzó la primera etapa del sistema de control automatizado de camiones.

    Ramallo: así funcionará el nuevo sistema automático para controlar camiones en Villa General Savio

    Las escuelas municipales deportivas tuvieron un muy buen desempeño durante los últimos días.

    Las escuelas deportivas municipales de San Pedro brillan con títulos y destacadas actuaciones

    Pergamino amplía el alumbrado LED con obras en accesos y barrios

    Pergamino amplía el alumbrado LED con obras en accesos y barrios