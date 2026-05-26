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    • Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez

    La delegación de la UPAAC tuvo destacados resultados en Arrecifes, con podios en distintas categorías y el primer puesto de Jeremías Terraneo en Sub 14.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    26 de mayo de 2026 - 14:53
    La delegación de la UPAAC que representó al ajedrez de Pergamino en Arrecifes.

    La delegación de la UPAAC que representó al ajedrez de Pergamino en Arrecifes.

    UPAAC

    La Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC) tuvo una positiva participación en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez, disputada el domingo en la sede del Círculo de Ajedrez de Arrecifes. El certamen reunió a niños y jóvenes ajedrecistas de distintas localidades de la región y volvió a consolidarse como uno de los principales espacios formativos y competitivos del norte bonaerense.

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    Del encuentro participaron representantes de la entidad anfitriona CADA (Círculo de Ajedrez de Arrecifes), la Asociación Nicoleña de Ajedrez (ANDA), la Escuela Municipal de Ajedrez de Rojas, Esmeralda Sur Chess Club de Venado Tuerto, la Escuela de Ajedrez de Santa Teresa y la Unión Pergaminense de Ajedrez.

    El torneo se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas y, tras la cuarta ronda, se realizó un receso para el almuerzo. Durante ese intervalo también se desarrolló una reunión de dirigentes de las distintas instituciones participantes, con el objetivo de avanzar en la planificación de futuros torneos y eventos ajedrecísticos regionales.

    Gran desempeño pergaminense

    La delegación pergaminense estuvo integrada por 13 jóvenes ajedrecistas, quienes sumaron experiencia y lograron destacados resultados en las distintas categorías.

    En Sub 10, Nicolás Ozafrán obtuvo el segundo puesto, mientras que Renzo Strologo Baccarelli finalizó séptimo y Sebastián Rodríguez culminó en la octava posición.

    Por su parte, en la categoría Sub 12, Joaquín Moreno terminó décimo y Facundo Medina se ubicó duodécimo. Los mejores resultados llegaron en Sub 14, donde Jeremías Terraneo se quedó con el primer puesto. Además, Santiago Ozafrán logró el segundo lugar, Vicente Medina finalizó tercero y Eithan Albanese ocupó la quinta posición, completando una sobresaliente actuación colectiva de los representantes pergaminenses.

    En Sub 18 también hubo podios para la delegación local: Diego Fernández terminó segundo y Ciro Fernández fue tercero. Además, Juan Cruz Tealdi ocupó el cuarto lugar y Máximo Sánchez concluyó séptimo.

    Ajedrez UPAAC Arrecifes 2

    Trabajo formativo y acompañamiento

    Desde la UPAAC destacaron el entusiasmo, compromiso y compañerismo demostrado por todos los participantes, además del permanente acompañamiento de las familias, fundamental para que los chicos puedan participar de este tipo de competencias regionales.

    Asimismo, la institución expresó un especial agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes por el apoyo brindado para concretar el traslado de la delegación, una colaboración clave para que los jóvenes pergaminenses pudieran representar a la ciudad en esta nueva fecha del circuito.

    La participación en estos torneos forma parte del trabajo de promoción y desarrollo del ajedrez juvenil que impulsa la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil, fomentando tanto la competencia sana como la formación deportiva y educativa de niños y adolescentes.

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