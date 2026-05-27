Alexis Chávez vuelve a hacer historia: lidera el ranking mundial en 100 metros

El pergaminense Alexis Chávez alcanzó un nuevo hito en su trayectoria deportiva. La última actualización del ranking 2026 de World Para Athletics lo ubica en el primer puesto de los 100 metros T36 , con un registro de 11s. 92/100 logrado el 20 de marzo en el 4° Open Copar de la Patagonia, disputado en Neuquén. Con ese rendimiento, reafirma su vigencia internacional y ratifica su lugar entre los mejores exponentes del para atletismo mundial.

Con ese registro, Alexis supera por ocho centésimas al colombiano Omar Acosta , quien figura segundo con 12s. 00/100 . El podio parcial del ranking lo completa el indonesio Muhammad Putra con 12s. 01/100. En el cuarto lugar aparece otro argentino, Fabricio López , con 12s. 03/100, marca lograda también el 20 de marzo en Neuquén, mientras que el japonés Takeru Matsumoto ocupa el quinto puesto con 12s. 25/100.

Chávez arrancó el 2026 de la mejor manera, ya que en su primera competencia oficial del año logró la marca que hoy lo posiciona como líder mundial de la especialidad. A los 23 años , continúa consolidando una trayectoria extraordinaria en el deporte adaptado. Es triple medallista paralímpico : obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros T36 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y luego logró plata en 100 metros y bronce en 400 metros en París 2024, consolidándose definitivamente en la elite internacional.

Preparación para más desafíos

Actualmente, Chávez atraviesa un período de intensa preparación con vistas a las competencias más importantes de la temporada. Su entrenador, Andrés Buey, confirmó a LA OPINION cuáles serán los próximos objetivos deportivos del atleta pergaminense. “Se encuentra en periodo de entrenamiento para afrontar en junio los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 y luego en septiembre el Grand Prix de Cali”, expresó Buey.

El entrenador también remarcó que la planificación apunta no solo al presente, sino también al ciclo internacional de 2027. “Este año competirá en América con una fuerte base de preparación para 2027 donde afrontará el Mundial en Uzbekistán y los Juegos Parapanamericanos en Lima, buscando sostener su liderazgo y el récord americano que mantiene desde 2019”, agregó.

Vigencia internacional

La actualidad de Alexis Chávez encuentra respaldo en una evolución sostenida durante los últimos años. En 2025 volvió a demostrar su competitividad en el Campeonato Mundial de Para Atletismo disputado en Nueva Delhi, India, donde finalizó cuarto en la final de los 100 metros T36 con un tiempo de 12s. 05/100, quedando a apenas dos centésimas de la medalla de bronce. En el mismo Mundial también fue finalista en los 400 metros T36, prueba en la que ocupó el séptimo puesto.

Con experiencia, madurez competitiva y resultados de elite, continúa escribiendo capítulos importantes en la historia del para atletismo argentino. Su liderazgo en el ranking mundial representa no solo un reconocimiento a su talento y esfuerzo, sino también una enorme ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales.