Julia Riera arrancó con triunfo en Charlottesville y avanzó a octavos

La pergaminense Julia Riera , de 23 años y actual 206° del ranking mundial de la WTA, comenzó con el pie derecho su participación en el torneo ITF W100 de Charlottesville , Estados Unidos, que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 100.000 dólares en premios.

Este miércoles, “Juli” superó a la británica Ella McDonald (462°) por 6-4 y 7-5 , en 1 hora y 34 minutos de juego. Con este resultado, avanzó a los octavos de final , donde tendrá un desafío más exigente ante la estadounidense Kayla Day , tercera preclasificada y 152° del ranking mundial.

Riera resolvió un estreno con solidez en los momentos decisivos. Luego de estar un quiebre abajo en el primer set, logró recuperarse e imponer su juego en los tramos decisivos de ambos sets para quedarse con la victoria en su debut en el certamen estadounidense.

Riera llega a esta competencia en un buen momento de su temporada. Viene de ser pieza fundamental en la clasificación de Argentina a los Playoffs de la Billie Jean King Cup en Ibagué, Colombia, donde lideró al equipo nacional con una actuación destacada y alcanzó un récord de 25 victorias en la competencia (entre singles y dobles), el mayor registro de una jugadora argentina en la historia de la competencia.

La pergaminense fue clave, sellando triunfos decisivos que le permitieron a Las Guerreras, capitaneadas por Paola Suárez, asegurar su lugar en la próxima instancia de la BJK Cup que será en noviembre.

Anteriormente, Riera también había tenido una positiva actuación en el WTA 250 de Bogotá, donde alcanzó los cuartos de final tras una semana de alto nivel, con triunfos resonantes como el conseguido ante la rusa Anna Blinkova (99° del mundo).