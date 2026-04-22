Detuvieron a un ladrón involucrado en el asalto a un comercio del barrio Centenario

Este miércoles, personal de la DDI Pergamino concretó la detención de un ladrón de 21 años acusado de protagonizar robos calificados con arma de fuego en la ciudad. La investigación, impulsada por la UFIyJ N° 2, incluyó allanamientos y permitió el secuestro de prendas vinculadas al hecho.

Una mujer sufrió el robo de la moto, recorrió los barrios y encontró la casa del ladrón y un desarmadero

Detuvieron a un ladrón de picaportes en flagrante delito de sustracción de herrajes metálicos en viviendas

En el marco de una investigación por robos calificados con el uso de arma de fuego, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino detuvieron este miércoles a un joven de 21 años señalado como autor de al menos uno de los hechos ocurridos recientemente en el barrio Centenario.

La causa es tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, quien avaló las diligencias realizadas por los investigadores.

El episodio que permitió avanzar en la identificación del sospechoso ocurrió el pasado jueves 16 de abril en un local comercial de venta de indumentaria ubicado sobre avenida Ernesto Illia al 2100. Según la denuncia, un individuo ingresó al comercio y, tras exhibir un arma de fuego, agredió al comerciante con un golpe en la cabeza para luego sustraer teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintas prendas.

A pesar de la violencia del hecho, la víctima no sufrió lesiones de gravedad. El asalto generó preocupación en la zona por la modalidad empleada y la audacia del agresor.

Registrado por las cámaras de seguridad

A partir de la intervención policial, los detectives iniciaron tareas investigativas que incluyeron la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. Estas tareas permitieron establecer la identidad del presunto autor, quien ya se encontraba detenido en otra causa y alojado en la Comisaría Tercera de Pergamino.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios del barrio La Lomita, además de la correspondiente orden de detención del imputado. Los procedimientos se concretaron durante la jornada del miércoles.

Allanamientos

Uno de los allanamientos, realizado en una vivienda del barrio, arrojó resultado positivo, ya que los efectivos lograron secuestrar prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo investigado. En tanto, los otros dos operativos no aportaron elementos de interés para la causa.

Posteriormente, los investigadores se dirigieron a la dependencia policial donde el joven se encontraba alojado. Allí se le notificó formalmente la imputación en su contra por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. En ese contexto, los agentes advirtieron que el sospechoso llevaba puestas zapatillas coincidentes con las utilizadas al momento del hecho, por lo que procedieron a su secuestro en carácter de urgencia.

Las pruebas recolectadas serán incorporadas a la causa judicial y analizadas en el marco del proceso penal en curso.

El joven continúa detenido en la Comisaría Tercera, a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos de características similares registrados en Pergamino en las últimas semanas.