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    • San Nicolás: Tragedia en el Rally de Córdoba revive el recuerdo del accidente fatal de 1989

    El siniestro que dejó un muerto y heridos en Córdoba vuelve a poner en foco la histórica tragedia del Parque del Paraná, que marcó a la ciudad de San Nicolás.

    22 de abril de 2026 - 18:06
    La tragedia ocurrida el domingo en el Rally Sudamericano de Córdoba, con un joven fallecido y varios heridos tras el despiste de un auto que impactó contra el público, vuelve a resonar en San Nicolás.

    La tragedia ocurrida el domingo en el Rally Sudamericano de Córdoba, con un joven fallecido y varios heridos tras el despiste de un auto que impactó contra el público, vuelve a resonar en San Nicolás.

    El Norte

    La tragedia ocurrida el domingo en el Rally Sudamericano de Córdoba, con un joven fallecido tras el despiste de un auto, volvió a instalar en la memoria colectiva de San Nicolás el accidente de 1989 en el circuito Parque del Paraná, un hecho que dejó dos víctimas fatales y profundas consecuencias.

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    Tragedia en el Rally Sudamericano de Córdoba: qué pasó

    El accidente se produjo en el tramo Giulio Cesare, en Mina Clavero, durante el inicio de la etapa final de la competencia. Un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó en reiteradas ocasiones y terminó impactando contra un grupo de espectadores.

    Como consecuencia del siniestro, un joven de 25 años oriundo de Córdoba falleció luego de haber sido trasladado con heridas de gravedad. Además, varias personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 40 años con fractura de tobillo y una menor con golpes leves. Los pilotos no sufrieron heridas de consideración.

    Tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia, se neutralizó el tramo y la organización decidió cancelar la competencia, además de conformar un comité de crisis para investigar las circunstancias del accidente.

    El accidente de 1989 en San Nicolás que sigue presente

    El episodio ocurrido en Córdoba remite inevitablemente a la tragedia registrada el 3 de diciembre de 1989 en el circuito Parque del Paraná, en San Nicolás, durante el Premio Coronación del TC 4000.

    En aquella jornada, un incidente en plena competencia derivó en el despiste de un vehículo que terminó atravesando el sistema de contención e impactando contra el público. El auto, tras un roce entre competidores, perdió estabilidad y se desvió hacia un sector donde los espectadores se encontraban a escasa distancia de la pista.

    El saldo fue devastador: murieron Rosa de Alonso, de 39 años, y su hijo Mauricio Alonso, de 7, ambos de Villa Ramallo. Además, se registraron múltiples heridos, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad.

    Consecuencias del accidente y el impacto institucional

    La causa judicial fue caratulada como doble homicidio culposo y lesiones, y derivó en pericias técnicas, secuestro de vehículos y una investigación sobre las condiciones de seguridad del circuito.

    Con el paso de los años, las consecuencias también golpearon al Automóvil Club San Nicolás, que enfrentó una grave crisis económica producto de los juicios derivados del hecho, llegando incluso a un pedido de quiebra en 2001.

    La recuperación llegó a través de la creación de la asociación SALVAR, que impulsó un proceso de saneamiento financiero. Tras años de trabajo, se logró evitar la desaparición de la institución y avanzar en su normalización, con una nueva Comisión Directiva conformada en 2025, marcando un punto de inflexión tras décadas de dificultades.

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