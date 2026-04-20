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    • Juan Cintora ganó en El Panorámico en una jornada completa con MTB y un reconocimiento

    Triunfó en Elite en la tercera fecha del calendario 2026, tras dos segundos puestos. En MTB ganó Carlos Bagna. La organización reconoció a Juliano Almeida.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de abril de 2026 - 14:18
    Juan Cintora se llevó la victoria en la carrera de la categoría Elite en El Panorámico.

    Juan Cintora se llevó la victoria en la carrera de la categoría Elite en El Panorámico.

    WALTER ALONSO FOTOGRAFIA

    El circuito El Panorámico de Pergamino volvió a ser escenario el domingo de una jornada ciclística organizada por el Club Ciclistas Unidos Pergamino, en el marco de la tercera fecha del calendario 2026. Con una buena convocatoria de corredores, la actividad tuvo como cierre la competencia de Elite, que consagró ganador a Juan Cintora (Fornara Construcciones).

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    El pergaminense logró imponerse tras haber sido segundo en las dos primeras fechas del año disputadas en el mismo circuito. En la competencia anterior había quedado detrás del también pergaminense Carlos Anías, pero “la tercera fue la vencida” y pudo subirse a lo más alto del podio.

    El equipo Fornara Construcciones completó una positiva actuación al ubicar también en el segundo lugar al nicoleño Hugo Velázquez, mientras que el tercer puesto fue para Jonathan Córdoba (Capitán Sarmiento - Vanguardia).

    Podio Juan Cintora

    Resultados por categorías

    Elite

    1° Juan Cintora (Pergamino - Team Fornara)

    2° Hugo Velázquez (San Nicolás - Team Fornara)

    3° Jonathan Córdoba (Capitán Sarmiento - Vanguardia)

    4° Enrique Rainieri (General Belgrano)

    5° Manuel Cancio (Junín - SAT)

    Máster A y B

    1° Jonathan Córdoba (Capitán Sarmiento - Vanguardia)

    2° Enrique Rainieri (General Belgrano)

    3° Martín Caprifoglio (Chivilcoy - ZR Competición)

    Máster C

    1° Darío Piñero (Arrecifes)

    2° Pablo Drascovich (San Nicolás)

    3° Julio Estrada (Juan J. Paso)

    4° Mauricio Petruzelli (Junín)

    5° Carlos Batisteza (Rosario)

    Máster D

    1° Jorge Gallo (Pergamino)

    2° Adrián García (Venado Tuerto)

    3° Alberto Lluy (Pergamino)

    4° David Vacari (Rosario)

    5° Pedro Marcelini (Colón)

    Aficionados Menores

    1° Ignacio Pisani (San Pedro)

    2° Lucas Vera (Colón)

    3° Juliano Almeida (Pergamino)

    4° Sergio Vargas (Colón)

    5° Mariano Mielgo (Arrecifes)

    Aficionados Mayores

    1° Jorge Pereyra (Colón)

    2° Pablo Leone (San Pedro)

    3° Juan Olivo (San Pedro)

    4° José Menes (Capitán Sarmiento)

    5° José Paz (San Pedro)

    Segunda fecha de MTB

    También se disputó la segunda fecha del campeonato (3 fechas) de mountain bike (MTB), que se desarrolla en un óvalo interno de tierra dentro de El Panorámico. En esta oportunidad, el vencedor fue el pergaminense Carlos Bagna, consolidándose como protagonista del certamen. El Top 5 se completó con: 2° Mariano Couto, 3° Walter Alonso, 4° Mariano Repeto y 5° Maximiliano Franco. Cabe recordar que en la primera fecha del campeonato, el triunfo había sido para el rojense Hernán Maldonado, seguido por Mariano Couto y Esteban Cortada.

    Reconocimiento a Juliano Almeida

    Almeida reconocimiento

    Uno de los momentos emotivos de la jornada fue el reconocimiento que el Club Ciclistas Unidos Pergamino le brindó a Juliano Almeida, joven ciclista local que el mes pasado se consagró campeón argentino de ruta en la categoría 2011 en Catamarca. La institución le entregó una placa en reconocimiento a su logro y además le otorgó una beca para acompañar su desarrollo deportivo a lo largo de todo el año, en una clara apuesta al futuro del ciclismo pergaminense.

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