Santiago Arangio apunta alto en su cuarta temporada en el Mundial de Flat Track

Santiago Arangio, en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página.

Santiago Arangio es uno de esos casos que reflejan hasta dónde puede llegar la constancia cuando se combina con pasión. El pergaminense vinculado a las motos desde la infancia -comenzó a competir con apenas 8 años- fue moldeando su carrera hasta llegar a la elite internacional en óvalos de tierra.

En 2023 decidió dar el salto y comenzó a competir en el Campeonato Mundial FIM de Flat Track , iniciando un proceso de aprendizaje exigente que lo llevó a medirse con los mejores en esta especialidad. Lejos de conformarse con esa primera temporada en Europa, fue evolucionando hasta alcanzar en 2025 el octavo puesto del campeonato.

Hoy, ya consolidado en el ámbito internacional, se prepara para su cuarta temporada consecutiva en el Mundial, nuevamente como el único argentino con participación regular, representando a Pergamino y al país.

Otro capítulo con base en Italia

La temporada 2026 tendrá 10 fechas y comenzará el 9 de mayo en Roden, Países Bajos. Arangio partirá a fines de este mes rumbo a Italia, donde se instalará durante gran parte del año. “Vamos a estar participando otro año más en el Mundial. Pudimos confirmar todo el año, así que estamos preparando todo para partir hacia Italia, donde está la base del equipo (cerca de Venecia)”, expresó en el programa Fuera de Página, de La Opinión Play y FM 105.1.

Antes del debut tiene previsto realizar ensayos con su nueva moto: “Tenemos un entreno previo, un test, con la moto nueva, hay muchas cosas para probar antes de la primera fecha en Roden”.

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Salto a un equipo oficial

Luego de tres temporadas de crecimiento progresivo, Arangio dará un paso clave en su carrera al incorporarse al equipo oficial italiano Zaeta, luego de competir en 2025 con una Yamaha YZF 450 del equipo Di Traverso Flat Track School, también italiano. “Fue todo un proceso de aprendizaje y de tratar siempre de ir mejorando para poder mostrar de lo que somos capaces. Fueron tres años muy duros de aprendizaje de todo”, señaló.

Y agregó: “Este año tenemos la posibilidad de estar en un equipo oficial, el Zaeta, me brindará más herramientas, que tendré que aprovechar para seguir mejorando y el objetivo para este año es mejorar lo que hicimos el año pasado que no fue malo, fue muy bueno y seguir aprendiendo y mejorando”.

Arangio moto

Objetivos ambiciosos

Con la experiencia acumulada, el pergaminense apunta a dar un salto en los resultados. “Quiero mejorar todavía más lo que hicimos el año pasado. Lo del año pasado fue muy bueno. Y ¿por qué no tener la posibilidad de pelear por alguna victoria o podios? Eso sería muy bueno. y poder terminar el campeonato en Argentina en octubre, teniendo chances de aspirar a algo importante”.

En la misma línea, reafirmó: “Como primer objetivo quiero llegar al podio, que es algo que nos faltó el año pasado, estuvimos muy cerquita (finalizó cuarto en Scheessel, Alemania), pero vamos a intentar lograrlo este año”.

Arangio casco

El Mundial llega a Argentina

El Mundial 2026 tendrá un condimento especial: por primera vez incluirá fechas fuera de Europa y el cierre será con dos en Totoras, Santa Fe (24 y 25 de octubre). En total serán 10 competencias. “La organización se pudo poner de acuerdo para tener la posibilidad de mostrar lo que hacemos afuera del país y de lo que somos capaces los pilotos argentinos”, destacó.

Una especialidad diferente

El flat track presenta características muy particulares dentro del motociclismo. “Es una especialidad totalmente diferente, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina”, explicó Arangio. “Es más parecida a lo que es el speedway, no es tanta velocidad como se usa en la Argentina, vas sin freno delantero, tiene varias diferencias”.

Durante su estadía en el país (regresó en octubre pasado), el piloto priorizó mantener el estilo europeo. “Tuve carreras en Argentina, pero muy pocas, una o dos nomás, no para descansar sino para que no perder el estilo de Europa”, contó. Y agregó: “Los pisos de las pistas son muy diferentes, las técnicas también y por ahí a mí me cuesta mucho cambiar, poner un chip o el otro para correr en Argentina o Europa”.

Al igual que en 2025, Arangio será el único argentino en el Mundial, más allá de la presencia esporádica de algún piloto invitado (Matías Lorenzato participaría en algunas fechas). “Tengo un orgullo de correr en el Mundial por cuarto año consecutivo y por tercer año consecutivo ser el único argentino”, afirmó.

Un campeonato en crecimiento

El contexto competitivo del Mundial FIM de Flat Track se eleva año a año. “Es un campeonato que está en crecimiento continuamente, año a año se van notando los cambios. Este año ingresan equipos oficiales, va a estar el equipo oficial Ducati, TM, Zaeta”, explicó.

Identidad propia con el N° 16

Arangio continuará utilizando el número 16, un símbolo que lo acompaña desde sus inicios. “Es un número que usó mi papá cuando él corría en moto… había una placa cuando yo era chiquito con el número 16, dije ´este número es el mío’ y ahí arranqué con el 16 hace 20 años”.

Mirada a futuro

Con el Mundial ya en marcha, Arangio también piensa en nuevos desafíos. “Todo deportista sueña con llegar a la elite de su deporte y ya estamos corriendo el Mundial, en la elite. Lo que me queda y tengo ganas de hacerlo es correr el campeonato americano, Europa tiene el Campeonato Mundial, pero el flat track americano es otro escalón", aseguró.

Mientras tanto, el presente lo encuentra enfocado en un objetivo claro: seguir creciendo en el Campeonato Mundial FIM Flat Track y llevar el nombre de Pergamino y de Argentina cada vez más alto.