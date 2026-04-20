Tomás Casquero repitió triunfo y manda en el Prix del Centro

El ajedrecista Tomás Casquero ratificó su positivo presente al quedarse el domingo con el primer puesto en la categoría Sub 15 en la segunda fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires , disputada en Bolívar , en el Complejo República de Venezuela. Con 9 años, el pergaminense volvió a imponerse ante rivales de mayor edad y experiencia y se consolida como líder del campeonato tras haber ganado también la primera fecha en Chacabuco.

En esta segunda cita del certamen, Casquero completó una actuación sobresaliente: ganó seis partidas y empató una , totalizando 6,5 puntos para finalizar en lo más alto de la tabla entre 41 participantes . Detrás del pergaminense se ubicaron Francisco Lista (2°), Jonas Olivera (3°) y Jeremías Alves (4°), todos con 5,5 unidades, en un torneo que volvió a mostrar un alto nivel competitivo.

Liderazgo y continuidad

El triunfo en Bolívar le permite a Casquero afirmarse en la cima del campeonato, luego de un arranque perfecto en Chacabuco, donde había ganado las siete partidas disputadas. De esta manera, el representante del Club Social Pergamino en competencias locales y provinciales y del Club Argentino de Ajedrez en torneos de nivel nacional, se perfila como uno de los principales candidatos al título en la categoría Sub 15. La próxima fecha del circuito se disputará en la ciudad de Las Flores, donde “Tomi” buscará sostener su liderazgo y continuar con esta racha positiva.

Tomás Casquero

Un crecimiento sostenido

El presente de Casquero no es casual. Su rendimiento en el Prix del Centro se suma a recientes actuaciones destacadas a nivel nacional. Semanas atrás finalizó sexto en el Campeonato Argentino Sub 10, quedando a apenas medio punto del podio y sumando importantes puntos de ELO, lo que reafirma su evolución constante.

Además, este es su tercer año consecutivo compitiendo en el Prix del Centro de la Provincia con resultados sobresalientes. Tras consagrarse campeón en Sub 10 en 2024 y en Sub 12 en 2025, en esta temporada decidió dar un nuevo desafío al competir en Sub 15, dos categorías por encima de su edad.

Lejos de sentir la exigencia, Casquero responde con resultados: dos torneos disputados, dos primeros puestos y un liderazgo que lo posiciona como una de las promesas del ajedrez bonaerense.