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    • Tomás Casquero repitió triunfo y manda en el Prix del Centro

    El ajedrecista pergaminense volvió a terminar primero en Sub 15 con 6,5 puntos en Bolívar y, tras dos victorias en fila, se consolida como líder del campeonato.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de abril de 2026 - 15:35
    Tomás Casquero se quedó con la segunda fecha del Prix del Centro en Bolívar.

    Tomás Casquero se quedó con la segunda fecha del Prix del Centro en Bolívar.

    FAMILIA CASQUERO

    El ajedrecista Tomás Casquero ratificó su positivo presente al quedarse el domingo con el primer puesto en la categoría Sub 15 en la segunda fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada en Bolívar, en el Complejo República de Venezuela. Con 9 años, el pergaminense volvió a imponerse ante rivales de mayor edad y experiencia y se consolida como líder del campeonato tras haber ganado también la primera fecha en Chacabuco.

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    Dominio en Bolívar

    En esta segunda cita del certamen, Casquero completó una actuación sobresaliente: ganó seis partidas y empató una, totalizando 6,5 puntos para finalizar en lo más alto de la tabla entre 41 participantes. Detrás del pergaminense se ubicaron Francisco Lista (2°), Jonas Olivera (3°) y Jeremías Alves (4°), todos con 5,5 unidades, en un torneo que volvió a mostrar un alto nivel competitivo.

    Resultados Casquero

    Liderazgo y continuidad

    El triunfo en Bolívar le permite a Casquero afirmarse en la cima del campeonato, luego de un arranque perfecto en Chacabuco, donde había ganado las siete partidas disputadas. De esta manera, el representante del Club Social Pergamino en competencias locales y provinciales y del Club Argentino de Ajedrez en torneos de nivel nacional, se perfila como uno de los principales candidatos al título en la categoría Sub 15. La próxima fecha del circuito se disputará en la ciudad de Las Flores, donde “Tomi” buscará sostener su liderazgo y continuar con esta racha positiva.

    Tomás Casquero

    Un crecimiento sostenido

    El presente de Casquero no es casual. Su rendimiento en el Prix del Centro se suma a recientes actuaciones destacadas a nivel nacional. Semanas atrás finalizó sexto en el Campeonato Argentino Sub 10, quedando a apenas medio punto del podio y sumando importantes puntos de ELO, lo que reafirma su evolución constante.

    Además, este es su tercer año consecutivo compitiendo en el Prix del Centro de la Provincia con resultados sobresalientes. Tras consagrarse campeón en Sub 10 en 2024 y en Sub 12 en 2025, en esta temporada decidió dar un nuevo desafío al competir en Sub 15, dos categorías por encima de su edad.

    Lejos de sentir la exigencia, Casquero responde con resultados: dos torneos disputados, dos primeros puestos y un liderazgo que lo posiciona como una de las promesas del ajedrez bonaerense.

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