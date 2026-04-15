miércoles 15 de abril de 2026
    • Emanuel Cottet lideró la positiva actuación pergaminense en Baradero

    Finalizó tercero en la general en la competencia de aguas abiertas de 6 kilómetros. También se destacaron Oscar Pujol, Gastón Genoud, Roberto Cottet y Mariana Orlando Romero.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    15 de abril de 2026 - 13:27
    Emanuel Cottet en la premiación: tercero en la general y ganador en su categoría.

    Emanuel Cottet en la premiación: tercero en la general y ganador en su categoría.

    NADADORES DE PERGAMINO

    Cinco nadadores de Pergamino tuvieron participaron en la competencia de aguas abiertas disputada el pasado domingo en Baradero, bajo la organización de Máster Natación Baradero. Con muy buenos resultados en las dos distancias (6 y 3 kilómetros) y categorías, la delegación local volvió a demostrar su nivel en este tipo de pruebas.

    Emanuel Cottet, protagonista en la general

    En la distancia principal -6 kilómetros-, Emanuel Cottet fue uno de los grandes protagonistas al quedarse con el tercer puesto en la clasificación general, marcando un tiempo de 1h. 00m. 08s. Además, Cottet logró el primer puesto en su categoría, coronando una actuación de alto nivel.

    La competencia fue ganada por el sampedrino Jeremías Aguilar con un registro de 58m. 02s, seguido por el colonense Mariano Mortara, quien completó el recorrido en 58m. 26s.

    Oscar Pujol y Gastón Genoud

    En la distancia de 6 kilómetros, compitieron otros dos pergaminenses. En la categoría de 50 a 54 años, Oscar Pujol obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 1h. 04m. 20s. Y en la misma categoría, Gastón Genoud finalizó en la cuarta posición, registrando un tiempo de 1h. 06m. 43s.

    Aguas abiertas Baradero
    Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet con sus trofeos.

    Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet con sus trofeos.

    Podios en los 3 kilómetros

    La participación local se completó en la distancia de 3 kilómetros, donde también llegaron los podios. Roberto Cottet se quedó con el primer puesto en la categoría de 60 a 69 años, con un tiempo de 39m. 06s. Por su parte, Mariana Orlando Romero logró el segundo puesto en 20 a 29 años con un registro de 36m. 49s, sumando otro resultado positivo para Pergamino.

    Pergaminenses en Baradero
    Los cinco pergaminenses que compitieron en Baradero: Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Gast&oacute;n Genoud, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet.

    Los cinco pergaminenses que compitieron en Baradero: Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Gastón Genoud, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet.

    Emanuel Cottet en la premiación: tercero en la general y ganador en su categoría.

    Emanuel Cottet lideró la positiva actuación pergaminense en Baradero

    Podcast del 15 de abril de 2026

    Podcast del 15 de abril de 2026

    La brigada motorizada de la Policía local aprehendió a una mujer de 31 años que ocultaba dosis de cocaína y marihuana dentro de frascos en el interior de una riñonera.

    La brigada motorizada de la Policía Local aprehendió a una mujer que ocultaba dosis de cocaína y marihuana

    Juliano Almeida impuso el ritmo en el óvalo de Jáchal, donde se quedó con el triunfo.

    Juliano Almeida arrancó la defensa del título con un triunfo en Jáchal