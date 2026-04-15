Emanuel Cottet lideró la positiva actuación pergaminense en Baradero

Cinco nadadores de Pergamino tuvieron participaron en la competencia de aguas abiertas disputada el pasado domingo en Baradero, bajo la organización de Máster Natación Baradero. Con muy buenos resultados en las dos distancias (6 y 3 kilómetros) y categorías, la delegación local volvió a demostrar su nivel en este tipo de pruebas.
Emanuel Cottet, protagonista en la general
En la distancia principal -6 kilómetros-, Emanuel Cottet fue uno de los grandes protagonistas al quedarse con el tercer puesto en la clasificación general, marcando un tiempo de 1h. 00m. 08s. Además, Cottet logró el primer puesto en su categoría, coronando una actuación de alto nivel.
La competencia fue ganada por el sampedrino Jeremías Aguilar con un registro de 58m. 02s, seguido por el colonense Mariano Mortara, quien completó el recorrido en 58m. 26s.
Oscar Pujol y Gastón Genoud
En la distancia de 6 kilómetros, compitieron otros dos pergaminenses. En la categoría de 50 a 54 años, Oscar Pujol obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 1h. 04m. 20s. Y en la misma categoría, Gastón Genoud finalizó en la cuarta posición, registrando un tiempo de 1h. 06m. 43s.
Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet con sus trofeos.
NADADORES DE PERGAMINO
Podios en los 3 kilómetros
La participación local se completó en la distancia de 3 kilómetros, donde también llegaron los podios. Roberto Cottet se quedó con el primer puesto en la categoría de 60 a 69 años, con un tiempo de 39m. 06s. Por su parte, Mariana Orlando Romero logró el segundo puesto en 20 a 29 años con un registro de 36m. 49s, sumando otro resultado positivo para Pergamino.
Los cinco pergaminenses que compitieron en Baradero: Oscar Pujol, Emanuel Cottet, Gastón Genoud, Mariana Orlando Romero y Roberto Cottet.
