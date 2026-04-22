Equipos de la APV competirán en torneos nacionales en Wheelwright y Rosario

Uno de los equipos Sub 14 de Argentino que dirá presente en Wheelwright.

El vóleibol de la APV -Asociación Pergaminense- tendrá un intenso fin de semana con la participación de varios de sus clubes en dos importantes torneos nacionales femeninos . Delegaciones de distintas instituciones viajarán a Wheelwright y Rosario para participar en competencias que reunirán a equipos de nivel.

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Clubes de la Asociación Pergaminense de Vóley dirán presente el sábado 25 y el domingo 26 en el Abierto Nacional Femenino que se disputará en Wheelwright (Santa Fe), con organización del Club Italo.

En la categoría Sub 14 , Argentino participará con sus equipos Blanco -último campeón- y Celeste. También competirán Comunicaciones y Círculo Italiano de Colón con un equipo cada uno, mientras que Alianza de Colón presentará tres formaciones: Celeste, Amarillo y Blanco. Además, este último club tendrá representación en Sub 18.

El certamen contará con la presencia de destacadas instituciones como Rosario Estudiantil, Fisherton, Rowing y Sonder de Rosario, Ben Hur de Rufino, Argentino de Firmat, Remeros de Alberdi, Social Amenábar, Club Junín, Los Andes de Alcorta, Hughes FBC, Belgrano de Arequito y AIAM de Zavalla, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

Abierto Nacional “Orillas del Paraná”

En paralelo, entre el viernes 24 y el domingo 26, equipos Sub 16 de Argentino y Viajantes competirán en la cuarta edición del Abierto Nacional Femenino “Orillas del Paraná”, organizado por el Club Bancarios de Rosario.

otra volei Argentino

Argentino integrará la Zona C junto a Citta, Remeros y Rosario Central B. Por su parte, Viajantes A será parte de la Zona D, donde enfrentará a Rosario Central A, Bancarios C y Gimnasia y Esgrima B. En tanto, Viajantes B competirá en la Zona H junto a El Tala A, Porvenir y Citta B.

Viajantes voley

El torneo también reunirá a clubes de renombre como Newell’s Old Boys, Regatas, Vélez, Garibaldi, Funes, Ribera, Sporting, Arroyo Seco, Sunchales, Gran Rosario y Corralense.

De esta manera, el vóleibol pergaminense volverá a tener una destacada presencia en el plano nacional, sumando experiencia y competencia para sus jugadoras en torneos de gran exigencia.