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    • Equipos de la APV competirán en torneos nacionales en Wheelwright y Rosario

    El vóleibol de la Asociación Pergaminense tendrá un intenso fin de semana con la participación de varios clubes afiliados en dos abiertos nacionales femeninos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de abril de 2026 - 15:29
    Uno de los equipos Sub 14 de Argentino que dirá presente en Wheelwright.

    Uno de los equipos Sub 14 de Argentino que dirá presente en Wheelwright.

    APV

    El vóleibol de la APV -Asociación Pergaminense- tendrá un intenso fin de semana con la participación de varios de sus clubes en dos importantes torneos nacionales femeninos. Delegaciones de distintas instituciones viajarán a Wheelwright y Rosario para participar en competencias que reunirán a equipos de nivel.

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    Abierto Nacional en Wheelwright

    Clubes de la Asociación Pergaminense de Vóley dirán presente el sábado 25 y el domingo 26 en el Abierto Nacional Femenino que se disputará en Wheelwright (Santa Fe), con organización del Club Italo.

    En la categoría Sub 14, Argentino participará con sus equipos Blanco -último campeón- y Celeste. También competirán Comunicaciones y Círculo Italiano de Colón con un equipo cada uno, mientras que Alianza de Colón presentará tres formaciones: Celeste, Amarillo y Blanco. Además, este último club tendrá representación en Sub 18.

    Comu voley

    El certamen contará con la presencia de destacadas instituciones como Rosario Estudiantil, Fisherton, Rowing y Sonder de Rosario, Ben Hur de Rufino, Argentino de Firmat, Remeros de Alberdi, Social Amenábar, Club Junín, Los Andes de Alcorta, Hughes FBC, Belgrano de Arequito y AIAM de Zavalla, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

    Abierto Nacional “Orillas del Paraná”

    En paralelo, entre el viernes 24 y el domingo 26, equipos Sub 16 de Argentino y Viajantes competirán en la cuarta edición del Abierto Nacional Femenino “Orillas del Paraná”, organizado por el Club Bancarios de Rosario.

    otra volei Argentino

    Argentino integrará la Zona C junto a Citta, Remeros y Rosario Central B. Por su parte, Viajantes A será parte de la Zona D, donde enfrentará a Rosario Central A, Bancarios C y Gimnasia y Esgrima B. En tanto, Viajantes B competirá en la Zona H junto a El Tala A, Porvenir y Citta B.

    Viajantes voley

    El torneo también reunirá a clubes de renombre como Newell’s Old Boys, Regatas, Vélez, Garibaldi, Funes, Ribera, Sporting, Arroyo Seco, Sunchales, Gran Rosario y Corralense.

    De esta manera, el vóleibol pergaminense volverá a tener una destacada presencia en el plano nacional, sumando experiencia y competencia para sus jugadoras en torneos de gran exigencia.

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