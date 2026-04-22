El pasajero de un colectivo sufrió lesiones en su mano por la piedra que arrojaron al micro en la autopista

Una de las ventanillas del lateral derecho quedó totalmente destruida por el impacto de una piedra y el estallido de los vidrios le provocó lesiones a uno de los pasajeros.

Una de las ventanillas del lateral derecho quedó totalmente destruida por el impacto de una piedra y el estallido de los vidrios le provocó lesiones a uno de los pasajeros.

Un colectivo de larga distancia, que circulaba por la autopista de la ruta 8, fue atacado a piedrazos este miércoles por la tarde. El episodio ocurrió en la traza nacional entre las bajadas de Miguel Cané y la ruta provincial 32, donde un pasajero sufrió lesiones por la rotura de vidrios. Intervino el Same y la Policía.

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Un grave episodio de violencia e inseguridad vial se registró en la tarde de este miércoles sobre la autopista de la Ruta Nacional 8, en el tramo comprendido entre las bajadas de Miguel Cané y la Ruta Provincial 32, en jurisdicción de Pergamino.

Minutos antes de las 18:00, un colectivo de transporte de pasajeros de larga distancia perteneciente a la empresa Chevallier, que cubría el trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Córdoba, fue atacado con piedras mientras circulaba por la traza.

De acuerdo a las primeras versiones, los elementos contundentes habrían sido arrojados desde el lateral izquierdo de la autopista, del lado de la ciudad. Se presume que los agresores se encontraban ocultos en la banquina, posiblemente parapetados en sectores cercanos a la cinta asfáltica.

Investigan a sospechosos residentes en las cercanías

Las hipótesis iniciales indican que los autores del ataque podrían ser personas jóvenes, incluso menores de edad, y no se descarta que residan en barrios próximos a ese sector del corredor Pilar–Pergamino. No obstante, estas circunstancias aún son materia de investigación.

Producto del impacto de las piedras, al menos una de las ventanillas del colectivo resultó dañada, generando la dispersión de fragmentos de vidrio en el interior de la unidad. Como consecuencia, uno de los pasajeros sufrió una lesión en una de sus manos.

A pesar de la situación, el conductor del micro mantuvo la marcha y decidió no detenerse en la zona, priorizando la seguridad de los ocupantes. En paralelo, su acompañante se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 para alertar sobre lo ocurrido.

El colectivo continuó su recorrido hasta arribar a la Terminal de Ómnibus de Pergamino, donde ya se había coordinado la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias Same.

En el lugar, el médico de la unidad sanitaria asistió al pasajero herido, quien presentaba cortes en la mano producto de los vidrios rotos. Tras realizar las primeras curaciones, el profesional recomendó su traslado al Hospital San José para una evaluación más completa.

Sin embargo, el pasajero optó por recibir la atención primaria en el lugar y continuar viaje hacia su destino final, descartando la derivación al centro de salud.

El episodio volvió a poner en agenda la problemática de los ataques a vehículos en circulación, una práctica peligrosa que no solo provoca daños materiales, sino que también pone en riesgo la integridad física de los ocupantes.

Fuentes consultadas señalaron que se reforzarán las tareas de prevención y patrullaje en la zona para intentar identificar a los responsables y evitar nuevos hechos de estas características en uno de los principales corredores viales de la región.

Lugar del vandalismo

El lugar del vandalismo sería la autopista de la ruta nacional 8 a la altura del puente del Arroyo Pergamino; donde se están realizando las obras de infraestructura por la instalación de un nuevo Parque Industrial.

Menores con "gomeras"

De acuerdo a los reportes de los damnificados, se trataría de menores de edad que arrojarían piedras con gomeras hacia los vehículos que circulaban por la traza nacional.

Camiones afectados

Tal como surge de las actuaciones policiales, habría al menos tres camiones que también terminaron con ventanillas dañadas por los actos de vandalismo.

Patrullajes de la Policía Vial

Los patrulleros del Destacamento de Seguridad Vial recorrieron la zona señalada por los testigos y damnificados, pero no dieron con los autores de los ataques.