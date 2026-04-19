domingo 19 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Llega la Carrera Kodiak: atletismo y solidaridad en un circuito desafiante

    Pergamino vivirá una nueva fiesta del running el 3 de mayo, uniendo deporte y compromiso social. Distancias de 4 y 8K, a beneficio de la Granja San Camilo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de abril de 2026 - 07:15
    Remeras oficiales de la Carrera Kodiak: 4K y 8K listas para desafiar el circuito y correr.

    Remeras oficiales de la Carrera Kodiak: 4K y 8K listas para desafiar el circuito y correr.

    KODIAK - AAP
    Remeras oficiales de la Carrera Kodiak: 4K y 8K listas para desafiar el circuito y correr.

    Remeras oficiales de la Carrera Kodiak: 4K y 8K listas para desafiar el circuito y correr.

    KODIAK - AAP

    Pergamino volverá a ser escenario del atletismo de calle con una nueva propuesta que combina deporte, desafío y compromiso social. El domingo 3 de mayo se llevará a cabo la Carrera Kodiak, organizada por el gimnasio del mismo nombre y fiscalizada por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), en lo que será la segunda competencia de calle en 2026 tras la exitosa 14ª edición de Pergamino Corre, realizada el 14 de marzo.

    Lee además
    Alfonso Pedersoli en acción en el circuito de Fenoba y junto a su mentor, Ignacio Colabella.

    Alfonso Pedersoli, el mini golfista que crece en el Circuito de Fenoba
    El plantel de Douglas completó este jueves a la mañana su preparación en Pergamino.

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    La largada está prevista para las 10:00 en la intersección de avenida Alsina y Luzuriaga, aunque la actividad comenzará a las 7:00 con la entrega de kits y luego una propuesta innovadora que buscará captar la atención tanto de atletas como del público en general.

    LA ENTREVISTA COMPLETA A FACUNDO CARNEVALE Y JOSE ANNAN

    Embed

    Carrera que nació para ayudar

    Detrás de esta iniciativa hay una motivación clara: colaborar con la comunidad. En este caso, con la Granja San Camilo, institución a la que será destinado el total de lo recaudado. “Se nos ocurrió organizar una carrera para colaborar con la Granja San Camilo. Hablamos con Marcelo (Schierloh) y a partir de ahí empezamos a darle forma hasta programarla para el 3 de mayo”, explicó Facundo Carnevale, uno de los propietarios de Kodiak, en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1.

    José Annan, también titular de Kodiak, reforzó el concepto solidario: “La idea es que todo lo recaudado vaya para la Granja San Camilo. Nosotros no buscamos un rédito económico, sino dar una mano y también aprovechar para que más gente conozca lo que hacemos”. En ese sentido, la competencia no solo apunta a convocar a corredores habituales, sino también a quienes quieran sumarse por primera vez a una experiencia deportiva con un propósito social.

    Un circuito desafiante

    La prueba contará con dos distancias: 8 y 4 kilómetros, pensadas tanto para atletas experimentados como para quienes se inician en el running. Sin embargo, más allá de la elección, el recorrido es desafiante. La largada y llegada estarán ubicadas en Alsina y Luzuriaga. Los participantes de 4K completarán una vuelta al trazado, mientras que los de 8K deberán repetirlo.

    El circuito -diseñado con el asesoramiento de la Asociación Atlética Pergamino- incluirá el Viaducto “Héroes de Malvinas”, avenidas Rocha, Vélez Sarsfield y Monseñor Scalabrini, entre otras arterias. “Es un circuito nuevo, con algunas subidas que lo hacen técnico y exigente. El Viaducto y la zona de Monseñor Scalabrini tienen desniveles.”, detalló Carnevale.

    Este circuito, según explicaron los organizadores, retoma parte de una experiencia previa en una competencia por el aniversario del Club Douglas Haig, aunque con modificaciones. “Es el debut de este recorrido en una carrera de calle, lo que también genera expectativa entre los atletas”, agregaron.

    Facundo Carnevale-José Annan
    Facundo Carnevale y Jos&eacute; Annan, impulsores de la Carrera Kodiak, pasaron por Fuera de P&aacute;gina.

    Facundo Carnevale y José Annan, impulsores de la Carrera Kodiak, pasaron por Fuera de Página.

    Organización y cronograma

    La mañana del domingo 3 de mayo tendrá una intensa agenda. Desde las 7:00 comenzará la entrega de kits a los participantes, mientras que a las 8:00 se desarrollará una demostración de Hirox abierta al público. Finalmente, a las 10:00 se producirá la largada de la competencia. “La idea es que sea una verdadera fiesta del deporte, que la gente pueda disfrutar desde temprano”, señaló Carnevale.

    Hirox: propuesta innovadora

    Uno de los atractivos distintivos del evento será la demostración de Hirox, una disciplina de fitness que combina resistencia y fuerza a través de estaciones de ejercicios intercaladas con tramos de carrera a pie.

    “Es la clase que hacemos en el gimnasio. Son ocho kilómetros divididos en tramos de un kilómetro, entre los cuales hay estaciones con ejercicios funcionales como remo, burpees, wall balls o traslado de peso”, explicó Carnevale.

    Por su parte, Annan brindó más detalles sobre esta modalidad, que nació en Alemania en 2018: “Es una disciplina que compite un poco con el CrossFit, pero es más amigable. La carrera es siempre la misma, pero muy exigente, tanto desde lo físico como desde lo mental”.

    La actividad estará abierta a quienes deseen participar, aunque desde la organización recomendaron inscripción previa por cuestiones logísticas. “Es una forma de mostrar lo que hacemos y acercar esta disciplina a la gente”, indicaron.

    Inscripción y cupos

    Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del Instagram de Kodiak o mediante la Asociación Atlética Pergamino. La organización dispuso cupos limitados: 500 participantes para los 8 kilómetros y 250 para los 4. “La idea es completar los cupos lo antes posible. Las expectativas son muy buenas, ya hay interés de corredores de ciudades vecinas como Colón y Salto”, comentó Carnevale.

    El costo de inscripción fue fijado en 30.000 pesos para la prueba de 8 kilómetros y 20.000 pesos para la de 4 kilómetros.

    Un trabajo conjunto

    Desde Kodiak destacaron especialmente el acompañamiento de la Asociación Atlética Pergamino, que no solo fiscalizará la competencia sino que también aportó su experiencia en la planificación. “Ellos tienen el conocimiento y nos fueron guiando en todo el proceso. Para nosotros es la primera vez organizando algo así y contar con su respaldo es fundamental”, reconoció Annan.

    Con una propuesta que combina deporte, innovación y solidaridad, la Carrera Kodiak se perfila como una de las citas destacadas del primer semestre para el atletismo pergaminense, con la expectativa de consolidarse en el calendario en los próximos años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alfonso Pedersoli, el mini golfista que crece en el Circuito de Fenoba

    Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

    Santiago Arangio apunta alto en su cuarta temporada en el Mundial de Flat Track

    Emanuel Cottet lideró la positiva actuación pergaminense en Baradero

    Juliano Almeida arrancó la defensa del título con un triunfo en Jáchal

    Cinco equipos de Pergamino competirán en la LiProBo Sub 18

    Pergamino fue sede del inicio del 2° Circuito Juvenil Regional de Ajedrez

    María Rodríguez integró el equipo ganador de la Doble Bragado femenina

    Juan Manuel García fue segundo en su debut en RMC Grand Nationals

    Cuatro de cuatro: Douglas volvió a ganar y lidera con puntaje ideal

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Bailecitos Domingueros: vecinos y visitantes se reúnen para compartir danza, música y tradición en el corazón del Parque Belgrano.
    Cultura y espectáculos

    Bailecitos Domingueros regresa al Parque Belgrano con danza y espíritu comunitario
    Una tarde para encontrarse en Manuel Ocampo: música, danzas y sabores locales en un espacio que celebra la cultura y la vida en comunidad.
    Cultura y espectáculos

    Ocam Feria Las Plazas Unen vuelve a Manuel Ocampo con música, danzas y diversas propuestas

    Podcast del 19 de abril de 2026

    Podcast del 19 de abril de 2026

    Con una impactante performance de acrobacia y contorsión, Tomi Pérsico se destacó en la programación de Cirque XXI en Pergamino.

    Tomi Pérsico impulsa Potencia Pergamino, un show que reunirá a artistas locales en escena

    Celular al volante: Pergamino refuerza controles y advierte sobre riesgos de una práctica que está prohibida

    Celular al volante: Pergamino refuerza controles y advierte sobre riesgos de una práctica que está prohibida