Douglas Haig no quiere frenar: visita a Sportivo Belgrano con puntaje ideal

El plantel de Douglas completó este jueves a la mañana su preparación en Pergamino.

Douglas Haig afrontará este viernes un nuevo compromiso que puede resultar determinante para sostener su gran arranque en el Torneo Federal A . Desde las 20:35, visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio “Juan Pablo Francia”, por la quinta fecha de la Zona 1 , con el arbitraje del mendocino Jorge Etem. En juego estará no solo el liderazgo en soledad, sino también la continuidad de una racha perfecta que ilusiona a los Fogoneros.

El Rojinegro ha tenido un inicio de campeonato perfecto. Ganó los cuatro partidos que disputó, suma 12 puntos y es el único líder de la Zona 1, con una ventaja de tres unidades sobre su escolta, Independiente de Chivilcoy.

Más allá de los números, el equipo dirigido por Sebastián Cejas ha logrado consolidar una identidad basada en la eficacia en los momentos clave. Esto le permitió resolver los partidos que jugó hasta el momento, desde actuaciones convincentes hasta encuentros más cerrados, como el del último domingo.

Este presente lo ubica como uno de los principales aspirantes a avanzar a la zona campeonato (del 1° al 5°) y, por qué no, por el ascenso a la Primera Nacional. Sin embargo, el propio desarrollo de la competencia obliga a sostener el nivel jornada tras jornada, y el duelo ante Sportivo Belgrano aparece como otra prueba de juego.

El triunfo ante El Linqueño

El pasado domingo, en el estadio Miguel Morales, Douglas Haig superó 1 a 0 a El Linqueño y extendió su racha ganadora. No fue su mejor producción desde lo futbolístico, pero sí volvió a evidenciar su capacidad para imponerse incluso cuando el desarrollo no le resulta favorable.

Durante la primera mitad, el equipo pergaminense mostró algunas imprecisiones y le costó generar situaciones claras de gol. Recién en el tramo final de esos primeros 45 minutos logró aproximarse con mayor peligro, aunque sin poder romper el cero.

En el complemento, la actitud fue diferente. Douglas Haig salió más decidido, adelantó sus líneas y comenzó a jugar más cerca del área rival. Esa mejora tuvo su premio a los 24 minutos, cuando una jugada bien elaborada terminó con el gol de Guillermo Pereira. El capitán, siempre importante, apareció por el centro del área para definir tras una asistencia de Elián Tus y marcar el único tanto del encuentro, el tercero en su cuenta personal en el campeonato.

A partir de allí, el Rojinegro manejó los tiempos con inteligencia, evitó sobresaltos y cerró un triunfo que le permitió sostener la cima en soledad. Esa capacidad para resolver partidos complejos es, sin dudas, uno de los rasgos más destacados del equipo en este inicio de campeonato.

Sportivo Belgrano, el otro invicto

Enfrente estará Sportivo Belgrano, un equipo que también llega invicto, aunque con una campaña más irregular. El conjunto de San Francisco suma seis puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla junto a El Linqueño.

Su recorrido comenzó con una contundente victoria 3 a 0 como local frente a 9 de Julio de Rafaela, pero luego encadenó tres empates consecutivos, el último de ellos 1 a 1 como visitante ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Esa serie de igualdades le impidió acercarse a los puestos de vanguardia, por lo que el duelo ante Douglas Haig representa una oportunidad para recuperar terreno en la tabla. Además, jugar en condición de local y ante su gente puede ser un factor determinante.

El partido, a su vez, tendrá un condimento especial: Sportivo Belgrano estrenará indumentaria en conmemoración de su 112º aniversario, celebrado el miércoles 15, lo que seguramente le dará un marco festivo a la noche en el “Juan Pablo Francia”.

Continuidad en el once

Douglas Haig completó ayer una semana de entrenamientos que se desarrolló de lunes a jueves en horario matutino. Tras esos trabajos, el plantel emprendió viaje hacia San Francisco con la intención de llegar en óptimas condiciones al compromiso.

Desde lo futbolístico, todo indica que “Terremoto” Cejas apostará por la continuidad. El entrenador repetiría la formación titular que viene de vencer a El Linqueño. El probable equipo sería: Facundo Perrone en el arco; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello en la defensa; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira en el mediocampo; mientras que Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez conformarían la ofensiva.