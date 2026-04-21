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    • Soledad Aita, en su mejor versión: tercera y al podio en el Nacional de Medio Maratón

    Con una actuación sobresaliente en Santa Rosa, la atleta pergaminense se subió al podio, ganó su categoría y mejoró en más de dos minutos su mejor marca en 21K.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de abril de 2026 - 14:01
    Entre las mejores del Nacional. Soledad Aita en el tercer escalón del podio en Santa Rosa.

    Entre las mejores del Nacional. Soledad Aita en el tercer escalón del podio en Santa Rosa.

    SOLEDAD AITA

    Soledad Aita volvió a ratificar su gran presente deportivo con una actuación sobresaliente en el Campeonato Nacional de Medio Maratón, disputado el domingo en el marco del 41° Maratón Internacional A Pampa Traviesa, en Santa Rosa, La Pampa.

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    La atleta pergaminense finalizó en un destacado tercer puesto en la clasificación general femenina con un tiempo oficial de 1h. 22m. 48s, registro que además le permitió imponerse en la categoría de 40 a 44 años.

    El rendimiento de Aita no solo la posicionó en el podio nacional, sino que también significó un nuevo hito para el atletismo de Pergamino: la marca conseguida en los 21.097,5 metros se convirtió en la mejor de una atleta de la ciudad, mejorando en más de dos minutos su anterior récord personal (1h. 25m. 12s), logrado en el Medio Maratón de Rosario en mayo de 2025.

    Podio nacional y mejor marca

    En una competencia que reunió a unos 2.600 corredores entre las distancias de 21K, 10K y 5K, “Sole” Aita debió afrontar la largada desde el pelotón general, ya que no pudo hacerlo con las atletas Elite por no ser atleta federada. Aun así, logró ubicarse en la segunda línea de partida y salir decidida a sostener un ritmo competitivo.

    “Intenté largar con la Elite pero no se me permitió porque no soy federada entonces me ubicaron con el montón, igualmente pude ponerme en la segunda línea, para poder largar a un buen ritmo, el que tenía pautado”, contó Aita en diálogo con LA OPINION.

    La planificación inicial se vio alterada por el propio desarrollo de la prueba: “Tenía una estrategia de carrera para correr de mayor a menor, la cual no respeté porque al momento de largar fue una largada muy rápida”.

    En ese contexto, el circuito y las condiciones jugaron un papel clave: “El circuito es muy rápido, los retomes son muy abiertos por avenidas muy anchas y factores como el clima y el circuito influyeron en el ritmo de carrera, entonces ya desde la largada estuve muy cerca del pelotón de mujeres de Elite que iba adelante”.

    Conexión con el pelotón de punta

    Aita logró meterse rápidamente en la discusión de la carrera: “Estaba a unos 150 metros de distancia del grupo puntero. Y en el kilómetro 6 pude conectar a ese pelotón y mantenerme ahí con un ritmo más rápido del que tenía previsto, pero lo pude sostener y mantener a lo largo de la carrera”.

    Las condiciones fueron ideales para sostener ese esfuerzo: “En esto influyó mucho el clima con una temperatura de 13 grados ideal para correr, no había humedad, había muy poco viento, solo se sintió en el final, desde el retome del kilómetro 18”.

    Aun así, en el desenlace de la carrera logró mantener un paso competitivo: “Ahí ya teníamos el viento de frente y esa fue la parte que más costó y donde se me cayeron los últimos dos parciales pero tampoco fue tan drástica la caída así que en general mantuve un promedio por debajo de los 4 minutos por kilómetro, lo que me permitió terminar de redondear un promedio de 3m. 56s”.

    La victoria en la general femenina y el título de campeona nacional quedó en manos de la mendocina Florencia Cuello, con un tiempo de 1h. 16m. 39s., mientras que el segundo lugar fue para María de los Angeles Pereyra, con 1h. 21m. 03s.

    Soledad Aita WEB
    Soledad Aita continúa sumando grandes resultados en esta temporada.

    Soledad Aita continúa sumando grandes resultados en esta temporada.

    Enfocada en el Maratón de Rosario

    Este resultado en Santa Rosa forma parte de una planificación hacia su próximo gran objetivo. “La idea de correr esta media maratón surgió porque el 28 de junio voy a correr el Maratón de Rosario. Entonces elegí esta carrera para ponerme a punto y tener una mejor perspectiva para ese maratón”, explicó Aita.

    La mejora en su mejor marca en medio maratón refuerza esa expectativa: “Como mínimo buscaba mantener la marca que tenía o tratar de mejorarla y lo que salió fue mucho mejor, el año pasado en Rosario corrí en 1h. 25m. y ahora mejoré más de dos minutos mi marca así que me deja una mejor performance para apuntar al maratón que se viene”.

    Integrante del equipo Control G Running, dirigido por Mariano García, Aita también explicó las claves de su evolución: “Una de las cosas que me llevó a mejorar la marca fue que en la preparación trabajamos con una mayor carga, algo que nunca había hecho, y con muchos entrenamientos específicos de calidad que salieron bárbaros, más las carreras de corta distancia que venía haciendo donde también tuve una mejoría muy progresiva”.

    Confirma su crecimiento

    El gran desempeño en Santa Rosa consolida un inicio de año muy positivo para la atleta pergaminense, que en lo que va de 2026 ya había sido protagonista en pruebas de menor distancia, con triunfos (ganó en Empalme Villa Constitución -8K- y en Pergamino -10K- se quedó con la 14° competencia de la Fundación Leandra Barros) y podios que anticipaban esta actuación. “Todo va contribuyendo a este buen momento con la expectativa grande para el Maratón de Rosario”, cerró.

    Con confianza, regularidad y en pleno crecimiento, Soledad Aita atraviesa el mejor momento de su carrera y se ilusiona con seguir haciendo historia en la distancia reina del atletismo. Su próximo gran desafío será el 28 de junio en Rosario, donde buscará volver a superarse y mejorar el récord pergaminense (3h. 08m. 24s) que estableció el año pasado en el Maratón de Buenos Aires, cuando debutó en los 42K.

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