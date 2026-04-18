Alfonso Pedersoli, el mini golfista que crece en el Circuito de Fenoba

El golf de Pergamino sigue sumando jóvenes promesas y uno de los nombres que comienza a destacarse en el Circuito de Menores de la Federación del Noroeste de Buenos Aires ( Fenoba ) es el de Alfonso Pedersoli , un niño de 9 años que representa al Club Sirio Libanés y que viene logrando muy buenas actuaciones en sus primeras participaciones oficiales en esta temporada.

En la última fecha disputada el pasado fin de semana, volvió a cumplir una sólida actuación con un cuarto puesto ratificando el progreso que viene mostrando desde su incorporación al Circuito de Fenoba.

El vínculo de Alfonso con el golf nació prácticamente desde sus primeros pasos. Su acercamiento al deporte se dio gracias a la influencia de un referente local, el golfista Ignacio Colabella , quien además de ser ganador en múltiples torneos, mantiene con él una relación cercana de amistad familiar.

“Nacho” Colabella fue quien le obsequió su primer set de palos de juguete cuando Alfonso apenas tenía un año , y desde entonces comenzó a introducirlo en el mundo del golf con indicaciones simples sobre cómo golpear la pelota. Ese juego inicial fue el punto de partida de una pasión que no se detuvo.

A los 4 años, Alfonso ingresó a la escuelita de golf del Club Sirio Libanés, que en ese momento estaba a cargo del propio Colabella, cuya vocación formativa con los más chicos fue clave para despertar y consolidar el interés del joven jugador. Actualmente, la escuela es dirigida por los profesores Daniel Villar y Miguel Sánchez, quienes continúan su formación técnica.

Pedersoli otra con Colabella

El salto al circuito Fenoba

En 2023, cuando el circuito de Fenoba disputó una fecha en el Club Sirio Libanés, Alfonso fue invitado a participar en la categoría más pequeña, con apenas 6 años. Aquella experiencia marcó su debut en competencias regionales y el inicio de un recorrido que hoy continúa en crecimiento.

Desde entonces, el mini golfista pergaminense se integró al calendario oficial de la Federación, representando no solo al club sino también a Pergamino en la categoría Eagles (Aguila), reservada para los más pequeños.

Resultados en crecimiento

En lo que va del calendario, ya se disputaron dos fechas del circuito. En la primera, realizada en el Golf Club Junín, Alfonso finalizó en un destacado cuarto puesto entre 11 jugadores. En esa misma competencia, el otro representante pergaminense y de Sirio Libanés, Joaquín Roig, de 18 años, se quedó con el triunfo en su categoría Juveniles.

La segunda fecha tuvo lugar el pasado fin de semana en el Golf Club 9 de Julio, donde Pedersoli volvió a destacarse al terminar cuarto entre 17 participantes, mientras que Roig alcanzó el segundo puesto con un registro de +3 gross, consolidando también su rendimiento dentro de la categoría Juveniles.

Formación y valores

Más allá de la competencia, el desarrollo de Alfonso está profundamente ligado al trabajo formativo del Club Sirio Libanés, que sostiene desde hace años una escuela de golf para menores. El objetivo es claro: fomentar la práctica del deporte en un entorno saludable, al aire libre y con valores que trascienden lo deportivo.

El golf, en este sentido, aparece como una disciplina que favorece la concentración, el respeto por las reglas, el vínculo con otros jugadores y el desarrollo de habilidades tanto físicas como mentales, en contraste con los hábitos de hiperconectividad actuales. La escuela mantiene sus inscripciones abiertas para socios y niños interesados en sumarse a la actividad.

Un acompañamiento clave

En cada competencia, Alfonso cuenta con el acompañamiento constante de Ignacio Colabella, quien sigue de cerca su evolución, lo orienta técnicamente y lo acompaña en el recorrido competitivo.

Colabella también suele compartir jornadas de juego en la cancha con él, replicando el formato de torneo y reforzando el aprendizaje práctico. Su compromiso con la formación de jóvenes golfistas está directamente relacionado con su propia historia personal, ya que también se inició en el deporte a muy temprana edad en el Club Sirio Libanés, acompañado por su abuela Lidia, figura clave en su desarrollo deportivo.

Con apenas 9 años, Alfonso Pedersoli transita sus primeras experiencias en el golf competitivo con resultados alentadores y una proyección que entusiasma a su entorno deportivo. Su presente en el circuito de Fenoba marca el inicio de un camino que combina formación, disciplina y pasión por un deporte que en Pergamino sigue sumando nuevas generaciones.