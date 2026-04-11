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    • Julia Riera llevó a Argentina a los Playoffs y rompió el récord de triunfos en la BJK Cup

    Le dio a Las Guerreras el segundo punto ante Ecuador y selló la clasificación. Se convirtió en la tenista argentina con más victorias en la competencia.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de abril de 2026 - 17:36
    Julia Riera hizo historia al convertirse en la tenista argentina con más victorias en la BJKC.

    Julia Riera hizo historia al convertirse en la tenista argentina con más victorias en la BJKC.

    AAT

    La pergaminense Julia Riera volvió a ser protagonista en la Billie Jean King Cup. Este sábado, en Ibagué, Colombia, la tenista de 23 años volvió a ser clave en la victoria de Argentina ante Ecuador por la semifinal del Grupo I Américas, victoria que le permitió al equipo capitaneado por Paola Suárez asegurar su clasificación a los Playoffs de noviembre. Tras quedar segunda en el Grupo A (detrás de Brasil), Argentina se impuso al líder del Grupo B y se apoderó de una de las dos plazas en juego.

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    “Juli” Riera, ubicada en el puesto 203 del ranking mundial, disputó el segundo punto de la serie y no dejó margen para dudas. Con una actuación sólida, venció a Mell Reasco (411°) por un contundente 6-0 y 6-1, sellando el 2-0 definitivo tras el triunfo previo de Martina Capurro -329°- (ante Camila Romero -739°- por 6-4 y 6-3). El rendimiento de la pergaminense no solo aseguró el pase de Argentina a los Playoffs, sino que reafirmó su rol como pieza fundamental dentro del equipo nacional.

    Clasificadas

    Récord histórico para Julia Riera

    La victoria tiene un valor adicional desde lo estadístico: con este triunfo ante Reasco, Riera alcanzó los 21 partidos ganados en singles representando a Argentina en la Billie Jean King Cup, sobre un total de 23 presentaciones. Además, se convirtió en la jugadora argentina con más triunfos en la historia de la competencia, con 25 victorias en total (incluyendo dobles), superando a Gabriela Sabatini y Florencia Labat, ambas con 24.

    El desempeño en Ibagué de Riera fue impecable: ganó los cuatro partidos de singles que disputó -ante Perú, Brasil, Chile y Ecuador- y también fue parte del dobles decisivo frente a Brasil, que terminó en victoria para el conjunto rival.

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