Ivo Tapia, entre los mejores en Mar del Plata: cuarto en los 21K

Ivo Tapia volvió a ratificar su crecimiento deportivo con una muy buena actuación en el Medio Maratón de Mar del Plata , disputado el domingo como prueba complementaria del Maratón NB . En una competencia que reunió a unos 3.500 participantes entre las distancias de 42, 21 y 10K, el atleta pergaminense finalizó cuarto en la clasificación general con un tiempo de 1h. 13m. 58s , además de ubicarse segundo en la categoría de 21 a 24 años .

La prueba se largó desde las escalinatas de Playa Grande bajo una leve llovizna, en un contexto típico de la ciudad balnearia, con humedad y viento como protagonistas. Desde allí, los más de tres mil corredores se dirigieron hacia la Avenida Constitución en un circuito reconocido por su exigencia, con constantes subidas y bajadas.

Tapia, integrante del equipo Rosario Calle y Pista , llegó a Mar del Plata tras semanas de intensa preparación y con el objetivo claro de medirse en una prueba de alto nivel.

“Venía de semanas de entrenamiento, con carga en el volumen de kilómetros semanales, sintiéndome bien, entrenando muy bien. Así que habíamos puesto como objetivo este Medio Maratón sabiendo que es un circuito con muchísimas subidas. El viento, la humedad, son condiciones que siempre suelen estar en Mar del Plata y lo elegí igual como objetivo y me sentí muy bien”, expresó en diálogo con LA OPINION .

El pergaminense protagonizó una carrera de alto nivel desde el inicio, manteniéndose en el grupo de punta hasta cerca del final. “El año pasado había apuntado al Medio Maratón de Pergamino, no salió lo planeado (finalizó quinto en 1h. 19m. 53s) y en esta carrera sí me sentí muy bien, con muy lindas sensaciones. Desde el comienzo hasta el kilómetro 19 y medio estuve con el pelotón de punta, luchando palo y palo, y en el último kilómetro y medio hay una subida muy pronunciada donde el que tuvo un poquito más llegó adelante, pero fue una carrera muy ajustada”, relató.

Ivo Tapia podio Mardel

Ivo Tapia entre los mejores

La victoria en el medio maratón fue para el marplatense Tomás Moyano con 1h. 11m. 52s, seguido por Renzo Sosa (1h. 13m. 09s) y Maximiliano González Maffeo (1h. 13m. 29s.). Tapia, cerca de ese podio, completó una actuación que lo invita a soñar con seguir progresando. “Estoy contento porque logré un muy buen tiempo (su mejor marca) en un lugar con muchas condiciones que hacen más difícil correr, con un gran nivel de atletas y corriendo muy bien”, resumió.

Confirma su evolución

La actuación en Mar del Plata se suma a un presente alentador para el atleta de 24 años, que el mes pasado ya había sido protagonista en los 10K de Pergamino Corre, donde finalizó cuarto y volvió a ser el mejor atleta local por tercer año consecutivo.

Ese recorrido reciente marca una evolución en su rendimiento, tanto en distancias cortas como en pruebas de mayor exigencia como el medio maratón. Con mayor volumen de entrenamiento y una mentalidad cada vez más sólida, Tapia continúa dando pasos firmes en su desarrollo deportivo.