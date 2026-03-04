Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

Joaquín Debeljuh acelera en territorio sanjuanino: se subió a la punta en la general del SARR.

El piloto de Acevedo - Pergamino , Joaquín Debeljuh Taruselli , vivió otro gran día este miércoles al quedarse con la victoria en la quinta etapa ( San Juan -San Juan) de la séptima edición del South American Rally Race (SARR) y pasar a comandar la clasificación general de Motos.

El representante oficial de RVM Argentina sumó su segundo triunfo parcial en esta edición -ya había ganado el lunes la tercera etapa (Tinogasta-Tinogasta)- y capitalizó una jornada adversa para quien lideraba hasta el inicio del día, el puntano Martín Duplessis (Fantic), para saltar a lo más alto del clasificador.

En una postal que remitió al Dakar, con los equipos instalados en medio de las salinas de Angaco , se disputó la quinta etapa del SARR 2026. Fue una jornada particular, sin enlace, con dos especiales cronometrados y asistencia en carrera en el vivac, lo que le dio un marco especial a la competencia.

Debeljuh Taruselli volvió a demostrar un ritmo demoledor. Abrió pista durante gran parte de la especial y selló la victoria con un tiempo de 4h. 44m. 26s ., aventajando por 33m. 02s. al santafesino Andrés March (KTM).

El pergaminense, ganador del SARR 2025 y campeón argentino y latinoamericano FIM de rally raid el año pasado, ratificó así su positivo presente deportivo en una de las pruebas más exigentes de Sudamericana.

Joaquín Debeljuh nuevo líder

Luego de cinco etapas y con el retraso de Duplessis, Debeljuh Taruselli -finalista del Dakar 2022- pasó a liderar la clasificación general con un acumulado de 26h. 06m. 19s. En el segundo lugar se ubica el paraguayo Guido Krahn (Kove), a 2h. 20m. 02s. del pergaminense. Con ocho etapas en total y un recorrido de 3.500 kilómetros a través de cuatro provincias, la competencia llegará a su fin el sábado en San Rafael.

Lo que viene: sexta etapa

La exigencia no da tregua. Este jueves, la carrera afrontará la sexta etapa (San Juan-San Rafael) con las Dunas de la Difunta Correa como primer especial del día y un segundo tramo en el Desierto del Encón, antes de un largo enlace hacia territorio mendocino, más precisamente en San Rafael.

Queda mucho por recorrer, pero Joaquín Debeljuh Taruselli ya dio un golpe fuerte en el SARR y, con autoridad y regularidad, se ilusiona con defender la corona y volver a inscribir su nombre en lo más alto del rally raid sudamericano.