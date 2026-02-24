Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

El piloto de Acevedo - Pergamino , Joaquín Debeljuh Taruselli , volverá a estar en la línea de largada del South American Rally Race (SARR), que se iniciará este viernes 27 en La Rioja y se extenderá hasta el 7 de marzo, atravesando Catamarca, San Juan y Mendoza, con final en San Rafael.

Serán 3.500 kilómetros de carrera distribuidos en un prólogo y ocho etapas , en lo que será la séptima edición de una competencia que ya se consolidó como una de las más exigentes del rally raid sudamericano.

Debeljuh Taruselli no será un piloto más. Llega como vencedor de la anterior edición del SARR -considerado el triunfo más importante de su carrera- y como actual campeón argentino (CANAV) y latinoamericano FIM de rally raid.

En el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 , el piloto oficial de RVM Argentina y finalista del Rally Dakar 2022 compartió sensaciones, detalles de su preparación y expectativas de cara a una edición que promete un nivel aún más alto que en 2025 en la categoría Motos.

LA ENTREVISTA COMPLETA A JOAQUIN DEBELJUH

“Arrancamos con mucha fe”

El recuerdo del SARR 2025 sigue fresco en su memoria. “El SARR del año pasado fue un gran objetivo ganarlo, un hito que nunca había logrado”, expresó. Y enseguida dejó en claro que el objetivo es volver a pelear bien arriba: “Arrancamos con mucha fe y con mucha esperanza de que salga una gran carrera, entrenamos mucho y creo que este año llegamos mejor todavía, trabajamos mucho más y vamos con una gran apuesta a esta durísima carrera que nos espera”.

El jueves emprenderá viaje hacia La Rioja, donde el viernes se disputará el prólogo que ordenará la salida para las etapas siguientes. Como siempre ocurre, los días previos son intensos. “Por más que tengas cinco meses para prepararte, siempre aparecen más cosas para hacer. Creo que es la carrera que mejor llegamos, pero quedan estos días donde se repasa hasta el último tornillo”, contó.

Gran parte de esa tarea la comparte con su mecánico, Pablo Pucci, pieza clave en el proyecto deportivo. “Todo lo que se pueda hacer debajo de la moto antes de ir es lo que puede hacer que la moto funcione bien y que yo ande bien arriba. Es fundamental”, remarcó.

Trabajo físico y cambio de hábitos

El verano fue todo menos descanso para Joaquín. Sin vacaciones en diciembre, enero ni febrero, combinó trabajo laboral, entrenamientos y preparación técnica. “Van a ser mis merecidas vacaciones estos ocho o nueve días de competencia”, dijo entre risas, dejando en claro que el rally es, paradójicamente, su momento de disfrute.

Uno de los cambios más notorios fue en la preparación física. “Me cambió mucho la forma de entrenar. Empecé a entrenar muy temprano porque no tenía otro momento del día. Creo que me va a servir para activar el cuerpo desde temprano, como pasa en carrera cuando te levantás a las 4.30 de la mañana”, explicó. La adaptación ya se siente en lo físico: “Me siento mucho mejor físicamente, creo que va a dar buenos resultados”.

La RVM 450 R, lista para el desafío

Competirá con la RVM 450 R, como piloto oficial de RVM Argentina. Se trata de una versión exclusivamente de competición. “Es una moto 100% no homologable, no es para circular en la vía pública. No tiene lo que trae la versión comercial porque en carrera no lo necesito”, detalló.

En cuanto al trabajo técnico, destacó la evolución lograda en el último tiempo: “Avanzamos mucho. Entrené mucho con la moto de rally en el circuito de enduro de Pergamino, que es más pesado y técnico. Eso me dio un feeling muy bueno. Ahora me subo y siento que tengo muchas horas arriba de la moto respecto a otras carreras donde siempre llegábamos más justos”.

La mejora no fue solo en manejo, sino también en velocidad y puesta a punto. “Mejoramos bastante la velocidad y también lo físico. Es una suma de todo. Creo que va a ser una gran carrera y tengo muchas ganas de estar largando ya”, sostuvo.

Con el número 1 y sin presión

Doble campeón argentino de rally raid (2019 y 2025), Debeljuh Tarusellli llevará el número 1 como campeón defensor. Sin embargo, relativiza la presión: “No lo siento como una presión de decir que tengo que demostrar algo. Voy a tratar de lograr el mejor resultado y dejarlo todo hasta la última curva”.

Eso sí, reconoce el crecimiento del nivel en la categoría Motos: “Diría que es mucho más alto que el año pasado”. Habrá equipos oficiales, pilotos con experiencia en Dakar y nuevos rivales internacionales. “Creo que es fundamental no volverse loco ni desesperarse porque es una carrera muy larga. Siempre digo que lo importante es terminar las carreras”, sostuvo.

Entre los nombres destacados mencionó a los hermanos cordobeses Jeremías y Benjamín Pascual, el puntano Martín Duplessis y el mendocino Julián Sánchez, además de la presencia de otros pilotos de Argentina, Chile y Paraguay. También resaltó la camaradería del rally raid: “Tiene de lindo eso, que por ahí un piloto que era mi rival y terminamos comiendo juntos a la noche”.

Terrenos emblemáticos

El recorrido incluirá dunas icónicas como las de Fiambalá, Tinogasta, Belén, Vallecito (Difunta Correa) y El Nihuil, además de ríos secos, salinas y sectores de alta velocidad. Habrá incluso un campamento en pleno desierto sanjuanino, en una experiencia similar a las etapas tipo Dakar. “Nunca son dos competencias iguales. Podés conocer la zona, pero el desierto es muy grande y la organización siempre cambia detalles. Tenés que estar atento y concentrado con la navegación”, advirtió.

El SARR 2026 será además la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid y el inicio del calendario del CANAV 2026, reafirmando su jerarquía en el continente. Con ansiedad, confianza y el respaldo de un equipo consolidado, Joaquín Debeljuh volverá a medirse en el desafío que marcó un antes y un después en su carrera. “Esperemos volver con un buen resultado, ojalá se pueda ganar y si no, terminarlo en la mejor posición posible. Vamos a meterle con todo como siempre hasta el final”, cerró.