martes 03 de marzo de 2026
    • Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy

    El Rojinegro comenzará su camino en el Federal A el fin de semana del 22 de marzo en el Estadio Miguel Morales. Integrará la Zona 1, la única de 10 equipos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de marzo de 2026 - 15:00
    El sorteo se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza con la presencia de los presidentes de los clubes.

    El sorteo se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza con la presencia de los presidentes de los clubes.

    El certamen comenzará el fin de semana del 22 de marzo y otorgará dos ascensos a la Primera Nacional, además de cuatro descensos al Torneo Regional Federal Amateur. El Rojinegro integrará la Zona 1, la única compuesta por 10 equipos, mientras que las otras tres zonas estarán conformadas por nueve clubes cada una. En representación de la institución pergaminense estuvo presente su presidente, Pablo Ceccoli, junto a los titulares de las demás entidades participantes.

    La primera fecha de la Zona 1

    Douglas Haig compartirá la Zona 1 con El Linqueño, Escobar FC (ascendido desde el Federal Regional Amateur), Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay e Independiente de Chivilcoy. El reglamento establece que los cinco primeros de la zona avanzarán a la Zona Campeonato, mientras que del sexto al décimo disputarán la Fase Reválida.

    La primera fecha en la Zona 1 tendrá estos cruces:

    Independiente (Chivilcoy) vs. Escobar F.C.

    El Linqueño vs. Sportivo Las Parejas

    Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (Rafaela)

    Douglas Haig vs. Gimnasia (Chivilcoy)

    Defensores (Villa Ramallo) vs. Gimnasia (CdU)

    El fixture del Rojinegro

    En la primera rueda (en la segunda se invertirán las localías), el camino de Douglas Haig será el siguiente:

    Fecha 1: vs. Gimnasia de Chivilcoy (local)

    Fecha 2: vs. Gimnasia (CdU) (visitante)

    Fecha 3: vs. Defensores de Villa Ramallo (local)

    Fecha 4: vs. El Linqueño (local)

    Fecha 5: vs. Sportivo Belgrano (visitante)

    Fecha 6: vs. Independiente de Chivilcoy (local)

    Fecha 7: vs. Sportivo Las Parejas (visitante)

    Fecha 8: vs. Escobar FC (local)

    Fecha 9: vs. 9 de Julio de Rafaela (visitante)

    Amistoso en Villa Ramallo

    Mientras se conocía el fixture, el plantel continuaba con su preparación (este martes entrenó en horario matutino). El Fogonero viene de cerrar la quinta semana de trabajo con saldo positivo en Monte Maíz: empate 0 a 0 y goleada 4 a 0 el sábado pasado ante Argentino, con tres tantos de Jonatan Palacio y uno de Lautaro Ojeda.

    Este miércoles disputará su quinto amistoso, ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en condición de visitante, en otro ensayo frente a un rival de la misma zona.

    Con el calendario confirmado y el debut en el horizonte, Douglas Haig ya conoce su hoja de ruta. El 22 de marzo comenzará un nuevo desafío con el objetivo de pelear por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional.

