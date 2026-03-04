Pergamino Básquet no pudo sostener la levantada en Junín

Pergamino Básquet volvió a tropezar fuera de casa. En la noche de este martes cayó 85 a 59 ante Ciclista Juninense en el Coliseo del Boulevard, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina .

El conjunto dirigido por Daniel Maffei llegaba a Junín con el ánimo renovado tras haber cortado el pasado sábado, en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo, una racha adversa de 13 derrotas consecutivas al vencer con autoridad a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 87 a 72. Sin embargo, no logró repetir aquella producción y terminó cediendo ante un rival que también necesitaba reencontrarse con la victoria.

El encuentro enfrentó a dos equipos urgidos de sumar. Ciclista arrastraba siete caídas consecutivas y Pergamino buscaba consolidar el impulso anímico tras su victoria en casa.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Tras haber cortado una racha de 13 derrotas, Pergamino Básquet volvió a perder fuera de casa. Este martes cayó 85-59 ante Ciclista Juninense en el Coliseo del Boulevard, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El equipo dirigido por Daniel Maffei había recuperado confianza tras vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no logró sostener ese impulso. Durante la primera mitad el trámite fue parejo y al descanso la diferencia era de ocho puntos (39-31). El quiebre llegó en el tercer cuarto, cuando el conjunto juninense mostró alta efectividad (56% en dobles y 43% en triples) y amplió la ventaja hasta los 19 puntos. En el último segmento, el local controló el ritmo y cerró el partido con autoridad. En Ciclista se destacaron Damián Tintorelli (19 puntos), Andrei Erick Mecías (17) y Piero Di Prinzio (11). En Pergamino, Juan Martín Bello fue el goleador con 21 unidades. Con este resultado, Pergamino queda con récord de 6-23 y se mantiene en el penúltimo puesto, apenas por encima de Deportivo Norte en la lucha por la permanencia. El próximo compromiso será el viernes 13 ante Racing de Avellaneda. Más en www.laopinionline.ar"

Durante los primeros 20 minutos el desarrollo fue equilibrado. El Verdirrojo tomó la iniciativa desde el inicio, pero Pergamino respondió con variantes ofensivas y logró mantenerse en juego. Ambos parciales quedaron en manos del local, aunque por márgenes reducidos, y al entretiempo la diferencia era de ocho puntos ( 39-31) . Hasta allí, el conjunto dirigido por Daniel Maffei competía dentro de un trámite parejo, con buenos pasajes en ataque y sosteniéndose en la lucha rebotera.

Un tercer cuarto decisivo

El quiebre llegó tras el descanso largo. Ciclista salió con otra intensidad y encontró una ráfaga goleadora en la mitad del tercer período que empezó a inclinar definitivamente la balanza. La efectividad del conjunto juninense fue determinante: 56% en dobles y 43% en triples, números que reflejan la contundencia con la que castigó cada desajuste defensivo visitante.

La brecha se amplió rápidamente y alcanzó los 19 puntos (64-45) al inicio del último cuarto. Pergamino perdió fluidez ofensiva y no logró frenar el ritmo del local, que manejó con inteligencia los tiempos del partido.

En el segmento final, el equipo de la ciudad intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa firme que no permitió una remontada. Los últimos 10 minutos también favorecieron al dueño de casa, que cerró el juego con autoridad y celebró el regreso a la victoria en su estadio.

En Ciclista se destacaron Damián Tintorelli, goleador con 19 puntos y 6 rebotes; Andrei Erick Mecías, con 17 unidades; y Piero Di Prinzio, quien aportó 11 puntos y 3 asistencias. Por el lado de Pergamino, Juan Martín Bello fue el máximo anotador del encuentro con 21 puntos, acompañado por Emanual Shepherd (12 puntos y 6 rebotes) y Nicolás Rodríguez (6 puntos y 7 rebotes).

El próximo, el viernes 13

Con esta derrota, Pergamino Básquet quedó con récord de 6 triunfos y 23 caídas, en el penúltimo puesto de la Conferencia Sur. Mantiene una victoria de ventaja sobre Deportivo Norte (5-21), que cierra la tabla y hoy se encuentra en zona de descenso.

El panorama se vuelve exigente si se observa el calendario: al conjunto de la ciudad le restan solo tres partidos en la Fase Regular, mientras que Deportivo Norte todavía debe disputar seis (cinco de local). El enfrentamiento entre ambos, previsto para la última fecha el 25 de marzo en Armstrong, podría resultar decisivo para definir la permanencia en la Liga Argentina.

Antes de ese cruce clave, Pergamino tendrá dos paradas complejas. El viernes 13 visitará a Racing de Avellaneda, que marcha décimo con 13 victorias y 14 derrotas y pelea por consolidarse en puestos de playoff. Y el sábado 21 recibirá en el "Dorado Merlo" a uno de los líderes, Provincial de Rosario (19-7).