domingo 01 de marzo de 2026
    • Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días

    Con carácter y autoridad, venció 87 a 72 a Gimnasia de La Plata, dejó atrás 13 caídas en fila y logró un triunfo vital para seguir soñando con la permanencia.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de marzo de 2026 - 09:23
    Victoria que vale oro: Pergamino Básquet derrotó a Gimnasia en el “Dorado Merlo” y respira.

    Victoria que vale oro: Pergamino Básquet derrotó a Gimnasia en el "Dorado Merlo" y respira.

    JAVIER MENGONI

    En una noche cargada de emoción en el Estadio Ricardo Dorado Merlo, Pergamino Básquet logró un triunfo tan necesario como revitalizador. El equipo de la ciudad derrotó 87 a 72 este sábado a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, cortó una racha de 13 derrotas consecutivas y volvió a festejar después de 51 días.

    La última victoria del conjunto pergaminense había sido el 8 de enero, como visitante frente a Rocamora. Desde entonces, todo había sido cuesta arriba. Incluso el pasado lunes había sufrido una durísima caída en casa ante Pico FC por 82 a 38. Pero esta vez, el equipo dirigido por Daniel Maffei mostró carácter y temple para romper el maleficio.

    Con esta victoria, la primera como local en 2026 y la sexta en la temporada, Pergamino Básquet (6-22) dejó el último puesto de la tabla, lugar que ahora ocupa en soledad Deportivo Norte de Armstrong (5-20) -juega este domingo en Venado Tuerto-. Cabe recordar que el último de la Conferencia al término de la Fase Regular descenderá, por lo que la victoria tiene un valor enorme en la pelea por la permanencia. Por su parte, Gimnasia, que llegó a Pergamino ubicado en el cuarto puesto, cayó al séptimo lugar y quedó con récord de 16-10.

    Reacción y carácter

    El inicio fue favorable a la visita. Gimnasia encontró buenos pasajes ofensivos desde el perímetro, con Raúl Pelorosso castigando desde los tres puntos. En el local, el canadiense Emanual Shepherd y Lucas Mohnen sostuvieron la ofensiva para mantenerse a tiro. El primer cuarto quedó en manos del Lobo por 22 a 19.

    En el segundo parcial, Pergamino Básquet mostró otra actitud. Ajustó en defensa y mejoró su efectividad desde larga distancia. Simon Chadbourne fue determinante con tres triples que permitieron revertir el marcador. El equipo del “Loro” Maffei cerró mejor la primera mitad y se fue al descanso largo arriba por 44 a 39.

    Tras el entretiempo, el dueño de casa llegó a sacar una máxima de 15 puntos con un Shepherd dominante en la pintura, imponiéndose en el duelo ante Franco Barroso. Sin embargo, Gimnasia reaccionó con un gran pasaje de Agustín Vergara -máximo anotador visitante con 18 puntos- y la conducción de Ezequiel Paz. Aun así, Pergamino sostuvo la ventaja y entró al último cuarto arriba 66 a 61.

    En el tramo final, uno de los puntos débiles a lo largo de la temporada, el equipo local mostró madurez para administrar la diferencia. Con intensidad defensiva y buenas decisiones en ataque, cerró el partido con autoridad y selló el 87 a 72 definitivo.

    El martes viaja a Junín

    Emanual Shepherd fue el goleador del partido con 23 puntos y volvió a ser determinante en los momentos clave. Estuvo bien secundado por Lucas Mohnen, que aportó 21 unidades. Más allá de las estadísticas individuales, el triunfo significó un desahogo colectivo. Pergamino Básquet volvió a ganar ante su gente, dejó el fondo de la tabla y renovó la ilusión en la lucha por mantener la categoría.

    El próximo compromiso será el martes a las 21:30, cuando visite a Ciclista Juninense (15° con 8-18) en el Coliseo del Boulevard, en otro duelo clave para confirmar que la reacción llegó para quedarse.

