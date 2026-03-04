miércoles 04 de marzo de 2026
    • Ramallo: Algasibiur criticó a Poletti y denunció que la apertura fue "un acto político para los propios"

    El concejal cuestionó el tono del intendente de Ramallo en la apertura de sesiones, habló de “chicanas” y rechazó el convenio entre el Municipio y Ternium.

    4 de marzo de 2026 - 18:23
    El concejal Luis Algasibiur, integrante del bloque Hechos, realizó un balance crítico de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y del inicio del año legislativo en Ramallo, donde puso el foco en el tono del discurso del intendente, el clima interno del cuerpo y el rechazo al convenio firmado con Ternium Argentina.

    metafm.com.ar

    El concejal de Hechos, Luis Algasibiur, realizó un duro balance tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Ramallo. Si bien destacó el valor institucional del acto por los 43 años de democracia, apuntó con firmeza contra el discurso del intendente y el clima político dentro del cuerpo legislativo.

    Críticas al discurso de Mauro Poletti en la apertura de sesiones

    En su análisis del mensaje del intendente Mauro Poletti, el edil sostuvo que el acto institucional fue derivando hacia un posicionamiento partidario. “Entiendo que el Intendente tenga que anunciar lo que hizo y lo que va a hacer, pero poco a poco lo va transformando en un acto político y en un discurso para los suyos”, afirmó.

    Algasibiur denunció además la presencia de “chicanas, golpes bajos y hasta maltrato” hacia su espacio político durante la jornada. En esa línea, respondió a las acusaciones de “obediencia partidaria” y “obstrucción permanente” lanzadas por sectores oficialistas, y defendió la postura de su bloque: “No vamos a levantar la mano por levantarla ni apoyar cosas que vayan en contra de los vecinos”.

    Clima tenso en el Concejo Deliberante de Ramallo

    El edil reconoció que, tras la nueva conformación del Concejo, el clima interno se volvió más hostil. “Se nos ataca más, se insiste con que somos una ficha en el tablero político de otras localidades. Pero todos somos de Ramallo, nuestros hijos nacieron acá y trabajamos acá”, expresó.

    También remarcó el crecimiento de su espacio político y la consolidación de un equipo de trabajo detrás del bloque. En sintonía con su referente Cecilia Giammaria, aseguró que el discurso oficial “no refleja la realidad de los vecinos” y sostuvo que “Ramallo no está bien”, invitando a recorrer las localidades para constatar la situación.

    Rechazo al convenio con Ternium y cuestionamientos a la gestión

    Uno de los puntos centrales de su crítica fue el convenio firmado entre el Municipio y Ternium Argentina, aprobado con el acompañamiento de otros bloques. “Nosotros no apoyamos de ninguna manera este acuerdo”, subrayó, y advirtió que se estarían comprometiendo fondos a futuro en una situación que, según su interpretación, “roza la ilegalidad”.

    Algasibiur también cuestionó anuncios reiterados sobre obras inconclusas, como cloacas, mejoras hospitalarias y pavimentación, además de mencionar pedidos de informes no aprobados y presupuestos desactualizados. A esto sumó reclamos por demoras en el pago a proveedores y en becas estudiantiles.

    Finalmente, ratificó el rol opositor de su bloque al señalar que acompañarán solo aquellas iniciativas que se ajusten a la legalidad y al interés de los vecinos, con el objetivo —según afirmó— de avanzar hacia una gestión más transparente y eficiente en Ramallo.

