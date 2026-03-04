Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

Desde las 00:00 horas de este miércoles, comenzó a regir el nuevo aumento cercano a los $100 que la empresa Vercelli Hnos S.A. —prestadora del servicio de transporte público— impuso en la tarifa plana de todos los recorridos que sus colectivos hacen en el Partido de San Nicolás.

Hasta este martes, el boleto urbano costaba $1.556,26. Con la actualización aplicada sin anuncio previo, el valor se elevó a $1.648,02, lo que representa un incremento cercano al 6%.

La suba impacta de manera directa en quienes utilizan a diario el colectivo para trasladarse al trabajo, estudiar o realizar trámites. En términos absolutos, el aumento ronda los $92 por viaje en la tarifa plana.

Las tarifas más altas corresponden a los recorridos hacia las delegaciones. Viajar desde la ciudad hacia Erézcano o Campos Salles pasó de $2.562 a $2.713,69, consolidando estos trayectos como los más costosos del sistema local.

San Nicolás, entre los boletos más caros de la provincia

Con este nuevo cuadro tarifario, San Nicolás quedó en el quinto lugar entre los 135 municipios bonaerenses con el boleto más caro.

El ranking provincial lo encabeza Pinamar, donde el pasaje cuesta $2.625. Le siguen Pergamino con $2.164, Carmen de Patagones con $1.885 y Ramallo con $1.650.

A nivel nacional, el sistema local se ubica en el puesto 16, una posición que refleja el peso que tiene el transporte en la estructura de gastos de los hogares del interior bonaerense.

La brecha con el AMBA supera el 60%

La diferencia con el Área Metropolitana de Buenos Aires es uno de los puntos más sensibles del debate. Mientras que en las líneas que conectan Capital y el conurbano la tarifa mínima es de $650 para viajes de hasta tres kilómetros, en San Nicolás el boleto plano cuesta casi $1.000 más, sin distinción de distancia.

En términos porcentuales, el pasaje en el AMBA resulta alrededor de un 61% más barato que el que pagan los usuarios nicoleños.

El contraste también se advierte en trayectos extensos. En el sistema metropolitano, los viajes de más de 30 kilómetros tienen un valor máximo de $891. En cambio, cubrir distancias similares dentro del partido, como el recorrido hacia Conesa (36 km) o Erézcano (27 km), implica abonar $2.713,69, una cifra muy superior al tope vigente en el área metropolitana.

Con este nuevo ajuste, el transporte urbano de San Nicolás consolida su posición entre los más costosos de la provincia y vuelve a poner en evidencia la brecha tarifaria entre el interior y el AMBA.