miércoles 04 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    La tarifa plana subió a $1.648,02 y posicionó a San Nicolás entre las más caras de la provincia. La diferencia con el AMBA supera el 60%.

    4 de marzo de 2026 - 18:17
    Desde las 00:00 horas de este miércoles, comenzó a regir el nuevo aumento cercano a los $100 que la empresa Vercelli Hnos S.A. —prestadora del servicio de transporte público— impuso en la tarifa plana de todos los recorridos que sus colectivos hacen en el Partido de San Nicolás.

    Desde las 00:00 horas de este miércoles, comenzó a regir el nuevo aumento cercano a los $100 que la empresa Vercelli Hnos S.A. —prestadora del servicio de transporte público— impuso en la tarifa plana de todos los recorridos que sus colectivos hacen en el Partido de San Nicolás.

    El Norte

    Desde las 00:00 de este miércoles rige un nuevo aumento en el transporte público de la ciudad de San Nicolás. La empresa Vercelli Hnos S.A. aplicó un incremento cercano a los $100 en la tarifa plana, que pasó a costar $1.648,02 y ubicó a la ciudad entre las más caras de la provincia de Buenos Aires.

    Lee además
    Douglas Haig busca consolidar su funcionamiento: el viernes tendrá su sexto amistoso.

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo
    El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los meses de marzo, abril y mayo ubica a San Nicolás dentro de la categoría “superior a la normal”

    San Nicolás tendrá un otoño con temperaturas más cálidas de lo habitual

    Cuánto cuesta el boleto en San Nicolás tras el aumento

    Hasta este martes, el boleto urbano costaba $1.556,26. Con la actualización aplicada sin anuncio previo, el valor se elevó a $1.648,02, lo que representa un incremento cercano al 6%.

    La suba impacta de manera directa en quienes utilizan a diario el colectivo para trasladarse al trabajo, estudiar o realizar trámites. En términos absolutos, el aumento ronda los $92 por viaje en la tarifa plana.

    Las tarifas más altas corresponden a los recorridos hacia las delegaciones. Viajar desde la ciudad hacia Erézcano o Campos Salles pasó de $2.562 a $2.713,69, consolidando estos trayectos como los más costosos del sistema local.

    San Nicolás, entre los boletos más caros de la provincia

    Con este nuevo cuadro tarifario, San Nicolás quedó en el quinto lugar entre los 135 municipios bonaerenses con el boleto más caro.

    El ranking provincial lo encabeza Pinamar, donde el pasaje cuesta $2.625. Le siguen Pergamino con $2.164, Carmen de Patagones con $1.885 y Ramallo con $1.650.

    A nivel nacional, el sistema local se ubica en el puesto 16, una posición que refleja el peso que tiene el transporte en la estructura de gastos de los hogares del interior bonaerense.

    La brecha con el AMBA supera el 60%

    La diferencia con el Área Metropolitana de Buenos Aires es uno de los puntos más sensibles del debate. Mientras que en las líneas que conectan Capital y el conurbano la tarifa mínima es de $650 para viajes de hasta tres kilómetros, en San Nicolás el boleto plano cuesta casi $1.000 más, sin distinción de distancia.

    En términos porcentuales, el pasaje en el AMBA resulta alrededor de un 61% más barato que el que pagan los usuarios nicoleños.

    El contraste también se advierte en trayectos extensos. En el sistema metropolitano, los viajes de más de 30 kilómetros tienen un valor máximo de $891. En cambio, cubrir distancias similares dentro del partido, como el recorrido hacia Conesa (36 km) o Erézcano (27 km), implica abonar $2.713,69, una cifra muy superior al tope vigente en el área metropolitana.

    Con este nuevo ajuste, el transporte urbano de San Nicolás consolida su posición entre los más costosos de la provincia y vuelve a poner en evidencia la brecha tarifaria entre el interior y el AMBA.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    San Nicolás tendrá un otoño con temperaturas más cálidas de lo habitual

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Expoagro 2026: San Nicolás ya tiene ocupación hotelera plena y alquileres al 80%

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento

    UOM San Nicolás vota la continuidad de Naldo Brunelli al frente del gremio metalúrgico

    Avanza la refuncionalización del centro de San Nicolás: habilitan Pellegrini y siguen las obras en Rivadavia

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases

    Restaurantes de San Nicolás: el efectivo vuelve a competir con las tarjetas por los descuentos

    San Nicolás: Arranca el Torneo Apertura "Jorge Piaggio" y vuelve la pasión del fútbol local

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Douglas Haig busca consolidar su funcionamiento: el viernes tendrá su sexto amistoso.

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joaquín Debeljuh acelera en territorio sanjuanino: se subió a la punta en la general del SARR.

    Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

    Por Fernando Bongiovanni
    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

    El concejal Luis Algasibiur, integrante del bloque Hechos, realizó un balance crítico de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y del inicio del año legislativo en Ramallo, donde puso el foco en el tono del discurso del intendente, el clima interno del cuerpo y el rechazo al convenio firmado con Ternium Argentina.

    Ramallo: Algasibiur criticó a Poletti y denunció que la apertura fue "un acto político para los propios"

    Desde las 00:00 horas de este miércoles, comenzó a regir el nuevo aumento cercano a los $100 que la empresa Vercelli Hnos S.A. —prestadora del servicio de transporte público— impuso en la tarifa plana de todos los recorridos que sus colectivos hacen en el Partido de San Nicolás.

    Nuevo aumento de Vercelli: San Nicolás tiene el quinto boleto más caro bonaerense

    El Municipio de San Pedro inició una campaña de concientización y control orientada a optimizar el uso del espacio público y mejorar la fluidez del tránsito en los diversos barrios de la ciudad.

    San Pedro intensifica un operativo para remover vehículos abandonados en la vía pública